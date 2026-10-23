Galatasaray turnayı gözünden vurdu: Aleksey Batrakov

SERBEST KALMA BEDELİ: 55 MİLYON EURO

Bonservisi için ödenen 25 milyon Euro’nun hakkını sahada sergilediği performansla veren ve ne kadar isabetli bir hamle olduğunu kanıtlayan 21 yaşındaki oyun kurucunun sözleşmesinde 55 milyon Euro’luk serbest kalma maddesi yer alıyor.