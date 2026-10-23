Galatasaray turnayı gözünden vurdu: Aleksey Batrakov
Dries Mertens'in ayrılığı sonrası 10 numara bölgesinde yaşanan eksikliği bir türlü kapatamayan Galatasaray, 21 yaşındaki genç yetenekle turnayı gözünden vurdu. Zekice attığı paslarla kısa sürede kalitesini kanıtlayan Rus futbolcu, Barcelona mücadelesinin ardından Lille ağlarını da havalandırarak skorer kimliğini bir kez daha sergiledi.
Sporting ve Barcelona yenilgilerinin şokunu Fransa’da Lille’i mağlup ederek atlatan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde yeniden ritmini buldu.
Kritik Fenerbahçe derbisi öncesinde takıma büyük bir moral aşılayan yeni transfer Aleksey Batrakov, ilk yarının son anlarında kaydettiği golle hem skora denge getirdi hem de galibiyetin fitilini ateşledi.
SERBEST KALMA BEDELİ: 55 MİLYON EURO
Bonservisi için ödenen 25 milyon Euro’nun hakkını sahada sergilediği performansla veren ve ne kadar isabetli bir hamle olduğunu kanıtlayan 21 yaşındaki oyun kurucunun sözleşmesinde 55 milyon Euro’luk serbest kalma maddesi yer alıyor.
Form grafiğini her geçen gün yükselten Rus 10 numara, çıktığı son 4 karşılaşmada takıma 2 gol ve 1 asistlik doğrudan katkı sundu.
Genç yıldız, Gençlerbirliği müsabakasında son dakikada gelen golün atağını rakip hücumu keserek başlatırken, ligdeki Kasımpaşa mücadelesinde ise asist yapma başarısı gösterdi.
Devler Ligi sahnesinde Barcelona ve Lille filelerini sarsan Batrakov, teknik direktör Okan Buruk’un orta sahadaki kreatif oyuncu arayışına tam anlamıyla çare oldu.
Sahadaki yüksek pas isabeti ve oyunu yönlendirme yeteneğiyle öne çıkan yetenekli isim, Galatasaray’da 3 şampiyonluk yaşayıp geçen sezon bıraktığı boşluk doldurulamayan Dries Mertens’i aratmıyor.
Pozitif enerjisiyle Kemerburgaz Tesisleri'nde kısa sürede herkesin sevgilisi haline gelen Batrakov, Lille maçı bitiminde tribünlere üçlü çektirerek zafer coşkusunu sarı-kırmızılı taraftarlarla birlikte paylaştı.
Rus futbolcu Galatasaray'ın bu yaz kadrosuna kattığı oyuncular arasında transfer görüşmeleri doğrudan oyuncunun temsilcisi ve kulüp başkanıyla yapılan tek transfer konumunda.