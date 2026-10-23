Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Üniversite öğrencisini bağırsak enfeksiyonu hayattan kopardı

        Üniversite öğrencisini bağırsak enfeksiyonu hayattan kopardı

        Trabzon Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü 2. sınıf öğrencisi Hatice Kübra Gedik, bağırsak enfeksiyonuna bağlı olduğu belirtilen rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı hastaneye hayatını kaybetti. 3 gün içerisinde hayatını kaybeden genç öğrencinin vefatı, ailesi, yakınları ve üniversite camiasında üzüntüye neden oldu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23 Ekim 2026 - 14:31 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Üniversite öğrencisini bağırsak enfeksiyonu hayattan kopardı

        Trabzon Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü 2. sınıf öğrencisi Hatice Kübra Gedik, yaklaşık 3 gün önce kusma ve şiddetli karın ağrısı şikayetleriyle KTÜ Farabi Hastanesi'ne kaldırıldı.

        YOĞUN BAKIMA ALINDI KURTARILAMADI

        İHA'da yer alan habere ve iddiaya göre bağırsak enfeksiyonuna bağlı olduğu belirtilen rahatsızlığı bulunan üniversite öğrencisi yoğun bakım ünitesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        3 GÜN İÇERİSİNDE HAYATINI KAYBETTİ

        Yaklaşık üç gün içerisinde hayatını kaybeden genç öğrencinin vefatı, ailesi, yakınları ve üniversite camiasında üzüntüye neden oldu. Hayatını kaybeden üniversite öğrencisinin bugün Rize'nin Pazar ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

        REKLAM

        REKTÖRLÜKTEN TAZİYE MESAJI

        Trabzon Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayımlanan taziye mesajında, "Üniversitemiz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü 2. sınıf öğrencisi Hatice Kübra Gedik'in geçirdiği elim bir rahatsızlık sonucu vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Genç yaşta aramızdan ayrılan öğrencimize Yüce Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve üniversite camiamıza başsağlığı ve sabır dileriz" ifadelerine yer verildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Zonguldak Valisi Hacıbektaşoğlu: 2 maden işçisi hayatını kaybetti

        Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu; patlamada 2 maden işçisinin hayatını kaybettiğini, 1 işçinin kurtarılmaya çalışıldığını ve 2 işçinin de entübe edildiği bilgisini verdi. Maden ocağındaki işçinin kurtarılmaya çalışıldığı öğrenildi.

        #trabzon haberleri
        #rize haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Zonguldak'ta maden ocağında patlama! 3 madenci can verdi
        Zonguldak'ta maden ocağında patlama! 3 madenci can verdi
        Togg'a 'Kehribar' dokunuşu
        Togg'a 'Kehribar' dokunuşu
        Girne'deki faciada VDR ses kayıtları ortaya çıktı!
        Girne'deki faciada VDR ses kayıtları ortaya çıktı!
        Miretti şoku sonrası iki ihtimal!
        Miretti şoku sonrası iki ihtimal!
        GSS prim borçlarına düzenleme geliyor
        GSS prim borçlarına düzenleme geliyor
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        MEB, Meta'ya dava açacak
        MEB, Meta'ya dava açacak
        3 Ekim nişan, 22 Ekim ölüm... Avukat Özge'ye cübbeli veda
        3 Ekim nişan, 22 Ekim ölüm... Avukat Özge'ye cübbeli veda
        Çakmak yeniden gözaltına alındı
        Çakmak yeniden gözaltına alındı
        Çayın kalbe faydası var! Ancak bir şartı var
        Çayın kalbe faydası var! Ancak bir şartı var
        Üniversite öğrencisini bağırsak enfeksiyonu hayattan kopardı
        Üniversite öğrencisini bağırsak enfeksiyonu hayattan kopardı
        İstanbul'da 9. Arabuluculuk Konferansı
        İstanbul'da 9. Arabuluculuk Konferansı
        8 ülke dışişleri bakanları İstanbul'da
        8 ülke dışişleri bakanları İstanbul'da
        Sadece orada yetişiyor... Büyük emek istiyor bir kilosu 50 bin TL!
        Sadece orada yetişiyor... Büyük emek istiyor bir kilosu 50 bin TL!
        G.Saray turnayı gözünden vurdu!
        G.Saray turnayı gözünden vurdu!
        ABD'deki infaz skandalında yeni iddia
        ABD'deki infaz skandalında yeni iddia
        "Ansiklopedisi yazılacak futbolcu"
        "Ansiklopedisi yazılacak futbolcu"
        Tütün düzenlemesi Meclis'e geliyor
        Tütün düzenlemesi Meclis'e geliyor
        Baş başa yemek
        Baş başa yemek
        İkinci kez entübe edildi
        İkinci kez entübe edildi