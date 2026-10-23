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        Haberler Dünya İstanbul'da 9. Arabuluculuk Konferansı: Cumhurbaşkanı Erdoğan mesaj gönderdi

        İstanbul'da 9. Arabuluculuk Konferansı: Cumhurbaşkanı Erdoğan mesaj gönderdi

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9.İstanbul Arabuluculuk Konferansı'na gönderdiği mesajda İstanbul'un diplomasinin merkezi olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, "Küresel ölçekte çatışmaların arttığı, gerilimlerin tırmandığı, uluslararası hukuka ve kurumlara duyulan güvenin sarsıldığı bir dönemden geçiyoruz. Barışa giden yolu açmanın gayreti içerisindeyiz" dedi. Bakan Fidan ise İsrail kuvvetlerinin her gün ateşkesi ihlal etmesinin, uluslararası sisteme olan güveni eksilttiğini ifade etti. Bakan Fidan ayrıca "Mekke İttifakı bölgesel güvenliği, barışı ve refahı korumak için kuruldu ve kuruluşu bölgesel sahiplik duygusuyla gerçekleşti" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23 Ekim 2026 - 10:18 Güncelleme:
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        İstanbul'da 9. Arabuluculuk Konferansı

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da gerçekleşen '9'uncu İstanbul Arabuluculuk Konferansı'na gönderdiği video mesajda, "Türkiye olarak güvensizlik üzerine bina edilen bir uluslararası siyaset anlayışını kabul etmiyoruz. En çetin ihtilaflarda dahi diplomasi için mutlaka bir kapı olduğuna inanıyoruz. Mesele o kapıyı açık tutacak iradeyi, cesareti ve samimiyeti gösterebilmektir. Bu noktada barış için tarafları bir araya getirmeye, adil çözümler için arabuluculuk yapmaya ve sorumluluk üstlenmeye devam edeceğiz" dedi.

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde, dünya genelinden 200'e yakın üst düzey temsilciyi İstanbul'da buluşturan 9'uncu Arabuluculuk Konferansı bugün başladı. Yarın sona erecek olan konferansın ana temasını 'Barış için Ortaklıklar ve Yeni Perspektifler: Değişen Dünyada Arabuluculuk' oluştururken, 2 günlük programda küresel çatışmaların çözümü ve barış perspektifleri ele alınacak. Farklı coğrafyalardan arabuluculuk ve çatışma çözümü alanında uzman diplomat, akademisyen ve düşünce kuruluşu temsilcilerinin de takip ettiği konferansa, Cumhurbaşkanı Erdoğan da bir video mesajla katılarak katılımcılara hitap etti.

        "İSTANBUL DİPLOMASİNİN MERKEZİ OLDU"

        Konuşmasına katılımcılara 'hoş geldiniz' diyerek başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Saygıdeğer bakanlar, sayın genel sekreterler, kıymetli katılımcılar, sizleri şahsım ve milletim adına en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bu yıl dokuzuncusunu gerçekleştirdiğimiz İstanbul Arabuluculuk Konferansına hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Konferansın düzenlenmesinde emeği geçen Dışişleri Bakanlığımızı tebrik ediyor, hayırlara vesile olmasını diliyorum. Asırlardır insanları ve kültürleri buluşturan İstanbul'un bugün diplomasinin merkezlerinden biri haline gelmesinden memnuniyet duyuyorum” diye konuştu.

        "BARIŞA GİDEN YOLU AÇMANIN GAYRETİ İÇERİSİNDEYİZ"

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Küresel ölçekte çatışmaların arttığı, gerilimlerin tırmandığı, uluslararası hukuka ve kurumlara duyulan güvenin sarsıldığı bir dönemden geçiyoruz. Türkiye olarak böyle bir dönemde tarafların birbirleriyle konuşmadığı, umutların azaldığı zamanlarda dahi diplomasiden asla vazgeçmemeyi kendimize düstur edinmiş durumdayız. Rusya ile Ukrayna arasındaki esir takaslarından Afrika kıtasındaki arabuluculuk çabalarımıza, geniş bir coğrafyada elde ettiğimiz kazanımlarla bugün de barışa giden yolu açmanın gayreti içerisindeyiz” ifadelerini kullandı.

        "UMUTLARINI BM'YE BAĞLAMIŞ OLAN MİLYONLARCA İNSAN DERİN BİR HAYAL KIRIKLIĞI İÇİNDEDİR"

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bundan kısa bir süre önce Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nu ‘Güveni Yeniden Tesis Etmek’ temasıyla gerçekleştirdik, uluslararası sisteme duyulan güvenin yeniden tesisine odaklandık. Bugün Filistin'de, Lübnan'da, Sudan'da ve diğer kriz bölgelerinde umutlarını Birleşmiş Milletler'e bağlamış olan milyonlarca insan derin bir hayal kırıklığı içindedir. Şurası bir gerçek ki, 190'dan fazla ülkenin iradesinin 5 ülkenin keyfine bağlı olduğu bir yapı ne adildir ne de güveni tam manasıyla tesis edebilir. Türkiye olarak güvensizlik üzerine bina edilen bir uluslararası siyaset anlayışını kabul etmiyoruz. En çetin ihtilaflarda dahi diplomasi için mutlaka bir kapı olduğuna inanıyoruz” dedi

        "ADİL ÇÖZÜMLER İÇİN ARABULUCULUK YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ’"

        Cumhurbaşkanı Erdoğan son olarak, “Mesele o kapıyı açık tutacak iradeyi, cesareti ve samimiyeti gösterebilmektir. Bu noktada barış için tarafları bir araya getirmeye, adil çözümler için arabuluculuk yapmaya ve sorumluluk üstlenmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. (DHA)

        BAKAN FİDAN'DAN AÇIKLAMALAR

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "9. İstanbul Arabuluculuk Konferansı"nda konuştu.

        Bakan Fidan'ın açıklamalarından öne çıkan şöyle:

        "Bu şehir çok uzun zamandır diyalog ve diplomasinin merkezi olmuştur. Bölünmüşlükler arasında köprü olma vazifesini yerine getirmiştir.

        Uluslararası sisteme güven sarsıldı. İsrail kuvvetlerinin her gün ateşkesi ihlal etmesi, uluslararası sisteme olan güveni eksiltiyor ve bu konuda güvensizlik yaratıyor Gazze'de ve Batı Şeria'da yaşananlar bunun bir örneği. Arabuluculuk çalışmalarımız karşılıklı güvene bağlı. Her çatışma tarihe, aktörlere ve belli dinamiklere dayanıyor. Bölgemizde çatışmalar son bulmalı.

        Krizler şu anda kurumlardan çok daha hızlı ilerliyor. İstikrar ithal edebilecek bir kavram değildir, kalıcı çözümlerde dışarıdan empoze edilemez. Bölgesel dinamikler bir çatışmanın dinamiklerini anlamamız için önemli. Mekke Savunma İttifakı ve Balkan Barış Platformu bu ilkenin uygulamada nasıl çalışabileceğini gösteriyor. Mekke İttifakı bölgesel güvenliği, barışı ve refahı korumak için kuruldu ve kuruluşu bölgesel sahiplik duygusuyla gerçekleşti.

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        Arabuluculuk farklı bakış açılarını bir araya getirdiğinde çok daha etkili çözümler getiriyor. Bizler arabulucuyu siyaset stratejimizin önüne koymalıyız. Biz bununla ilgili kurumsal yapıyı da kurmuş durumdayız. Tarafların kendi aralarında çözüme ulaşmaları için alan yaratmaya çalışıyoruz."

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