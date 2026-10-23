Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik eski Genel Müdürü Taha Çakmak yeniden gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik Genel Müdürü Taha Çakmak'ın Tera fonlarına Türkiye Sigorta'ya ait mevduatlardan yüksek hacimli para giriş işlemi yaparak kar elde ettiği belirlendi.

Çakmak'ın fona giriş sağlanan mevduat karşılığında Tera Grubu'na ait hisselerden şahsi alım işlemi yaptığı, ayrıca graintürk isimli hisseye Tera Grubu'nun giriş yapması hususunda Türkiye Sigorta'ya ait mevduatın Tera fonlarına yatırılacağı şartını koyduğu tespit edildi. Graintürk hissesi ve Tera Grubu'na ait hisselerden menfaat temin edildiği de belirlendi. Türkiye Sigorta'nın fona yatırımı karşılığında Tera Grubu'ndan 1 milyon dolar elden para aldığı belirtilmesi üzerine Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik Genel Müdürü Taha Çakmak tekrar gözaltına alındı.

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Çakmak, geçtiğimiz günlerde görevinden istifa etmişti.