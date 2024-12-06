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        Yer: Bodrum! Sağanak yol açtı

        Muğla Bodrum'da şiddetli sağanak etkili oldu. İlçede bir sitenin istinat duvarı çöktü. Facianın eşiğinden dönülen olayda park halindeki otomobil ile 1 ev zarar gördü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.12.2024 - 12:08 Güncelleme: 06.12.2024 - 12:22
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        Yer: Bodrum! Sağanak yol açtı
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        Muğla'nın Bodrum ilçesinde sağanak nedeniyle bir sitenin istinat duvarı, park halindeki otomobilin üzerine çöktü. Kayan toprak nedeniyle bir evde de hasar oluştu.

        DHA'nın haberine göre Bodrum'da saat 02.00 sıralarında etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

        Sağanak nedeniyle Kumbahçe Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki bir sitenin istinat duvarı, park halindeki otomobilin üzerine çöktü. Duvarın çökmesiyle birlikte kayan toprak parçaları ve devrilen ağaçlar nedeniyle sitedeki 3 katlı bir apartmanın birinci katı zarar gördü, park halindeki başka bir otomobilin ise ön tekerleri askıda kaldı.

        İhbarla bölgeye zabıta ekipleri sevk edildi. Bölge şeritle kapatılırken, ekipler inceleme başlatıldı. Çökme nedeniyle tekerleri askıda kalan otomobil, çekiciyle bulunduğu yerden alındı. Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit de olay yerine gelerek inceleme yaptı, yetkililerden bilgi aldı.

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