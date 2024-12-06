İstanbul Pendik, Dumlupınar Mahallesi'nde 27 Mayıs'ta, çöp konteynerinden kıyafet toplayan kişinin parçalanmış ceset görmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilmiş, yapılan incelemede cesedin parçalarının çeşitli konteynerlere atıldığı belirlenmişti.

KATİL ZANLISI SUÇLAMAYI REDDETTİ Nihat Salih, 79 yaşındaydı. AA'daki habere göre birden fazla çöp konteynerinde parçalanmış halde cesedi bulunan Nihat Salih'in (79) öldürülmesine ilişkin Bilal Dilek (39) gözaltına alınmış, Dilek suçlamayı kabul etmemişti.

SORUŞTURMA TAMAMLANDI Tutuklanan Bilal Dilek hakkında soruşturma tamamlandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, çöp konteynerlerinde insan uzuvlarının bulunduğu ihbarı üzerine soruşturmanın başlatıldığı, konteynerlerde insana ait uzuvlar ve kan lekeleri olan battaniye bulunduğu, inceleme sonucu ölenin 79 yaşındaki Nihat Salih olduğunun belirlendiği aktarıldı.

KAMERA KAYITLARI SANIĞI ELE VERDİ İddianamede, olayın ardından yapılan araştırmada kamera kayıtlarında sanık Bilal Dilek'in çöp konteynerlerine ne olduğu anlaşılamayan eşyalar attığının belirlendiği, maktulün öldürülmeden önce son olarak sanığın ikametinin bulunduğu sokağa girdiği fakat çıkış anına ilişkin bir tespitin yapılamadığı ifade edildi.

BALTA VE BIÇAKTA MAKTULÜN KANI SAPTANDI Sanık Dilek'in ikametinde ele geçirilen balta, bıçak ve yolluğun İstanbul Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğünce incelendiği kaydedilen iddianamede, ele geçen balta ile yolluk parçası üzerinde bulunan kan örneklerinin maktulün kan örneği ile uyumluğu olduğu belirtildi.

EVİNDE ÖLDÜRÜP CESEDİ PARÇALARA AYIRMIŞ İddianamede, Adli Tıp Kurumu 1. Adli Tıp İhtisas Kurulunun da raporuna yer verilerek, kişinin ölümünün boyun bölgesinden kesilerek, başın vücuttan ayrılmasına bağlı meydana geldiği, ölüm sonrası kolları, bacakları ve bel bölgesinden kesilerek vücudun parçalanmış olduğu anlatıldı.

"CANAVARCA HİS" VURGULANDI Bilal Dilek tarafından katledilen Nihat Salih'in cesedi, 4 farklı konteynerde bulunmuştu. Tüm dosya kapsamı değerlendirildiğinde sanık Dilek'in canavarca hisle hareket ettiğini gösterdiği vurgulandı.