Parkta katliam! Karısını ve kayınvalidesini öldürüp, baldızını ağır yaraladı!

Afyonkarahisar'da Muharrem Türkan (32), boşanma aşamasında olduğu eşi, kayınvalidesi ve baldızına kurşun yağdırdı. Olayda Kübra Türkan (26) ile annesi Elvida Karadeniz (62) hayatını kaybetti. Saldırganın açtığı ateşte yaralanan baldızı Ayşegül Çankaya da (31) ağır yaralandı.

DHA'nın haberine göre kentte Kocatepe Parkı bölgesinde saat 11.00 sıralarında silahlı kavga ihbarı alan polis ekipleri, olay yerine geldi.

Muharrem Türkan'ın, boşanma aşamasında olduğu eşi Kübra Türkan ile kayınvalidesi Elvida Karadeniz ve baldızı Ayşegül Çankaya'yı tabancayla ateş ederek, bacanağı Ramazan Çankaya'yı ise tabancanın kabzasıyla başına vurup yaraladıktan sonra kaçtığı belirlendi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede 3 kadının da durumunun ağır olduğu belirlendi. Ekipler, durumu ağır olan yaralılara olay yerinde kalp masajı yaptıktan sonra ambulanslarla hastaneye götürdü. Saldırgan da kısa sürede yakalandı.

EŞİ VE KAYINVALİDESİ ÖLDÜ

Kan donduran olayda Türkan'ın, tabancayla vurduğu boşanma aşamasındaki eşi Kübra Türkan ile kayınvalidesi Elvida Karadeniz, kurtarılamadı. Anne ile kızın cenazesi otopsi işlemleri için morga konuldu. Muharrem Türkan’ın açtığı ateşte yaralanan baldızı Ayşegül Çankaya ile tabancanın kabzasıyla başına vurduğu bacanağı Ramazan Çankaya'nın tedavileri ise sürüyor. Ayşegül Çankaya'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.