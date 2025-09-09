Fenerbahçe'de adım adım Domenico Tedesco dönemi!

Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile yolların ayrılmasının ardından Fenerbahçe'de yeni teknik direktör belli oluyor...

Sarı-lacivertliler 39 yaşındaki İtalyan teknik direktör Domenico Tedesco ile her konuda anlaşma sağladı. Resmi açıklamanın bugün yapılması bekleniyor.

"1 HAFTALIK GÖRÜŞMENİN ARDINDAN ANLAŞMA SAĞLANDI"

Konuyla ilgili tüm gelişmeleri HT Spor Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Selim Kul açıkladı. Kul, "Sarı lacivertlilerde yaklaşık bir hafta sürecin ardından Domenico Tedesco ile her konuda anlaşma sağlandı. İtalyan teknik adamın bunu çok istemesi, kendi kariyerinde önemli bir basamak görmesi çok etkiliydi. Çok önemli bir akademiden birincilikle mezun, biraz deli-dahi arasında bir tarafı var. Tesiste bir yatağın çarşafının çeşidine kadar karışıp olayı komple planlayan birisi ve gittiği takımlarda genelde başta başarılı oluyor. Yönetim, Sarunas Jasikevicius gibi değerlendiriyor. Burada benzer bir durumla karşılaşmayı umuyor." dedi.

🎙️ @ahmetselimkul: "Sarı lacivertlilerde yaklaşık bir hafta sürecin ardından Domenico Tedesco ile her konuda anlaşma sağlandı. İtalyan teknik adamın bunu çok istemesi, kendi kariyerinde önemli bir basamak görmesi çok etkiliydi. Çok önemli bir akademiden birincilikle mezun, biraz… pic.twitter.com/difAqlNBKB — HT Spor (@HTSpor) September 9, 2025

"F.BAHÇE'NİN DÖRTLÜYE DAHA UYGUN OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYOR"

İtalyan çalıştırıcının F.Bahçe'yle ilgili düşüncelerini dile getiren Kul, "Takımlarında daha çok üçlü tercihinde bulunmuş ama Fenerbahçe'nin dörtlüye daha uygun olduğunu düşünüyor. Belçika'daki sorunların biraz İtalyan teknik adamdan bağımsız olduğunu söyleyebiliriz. Bu tercih için sportif direktör dinlendi desek yanlış olmaz." şeklinde konuştu.

👔 Domenico Tedesco adım adım Fenerbahçe'ye! ⏳



🎙️ @ahmetselimkul: "Takımlarında daha çok üçlü tercihinde bulunmuş ama Fenerbahçe'nin dörtlüye daha uygun olduğunu düşünüyor. Belçika'daki sorunların biraz İtalyan teknik adamdan bağımsız olduğunu söyleyebiliriz. Bu tercih için… pic.twitter.com/MRzxGQRi6l — HT Spor (@HTSpor) September 9, 2025

"SPALLETTI DİNLENMEK İSTEDİ"

Spalletti'nin Fenerbahçe'nin teklifini kabul etmediğini ifade eden Kul, "Luciano Spalletti, hem dinlenmek istedi hem de İtalya'da büyük takımları bekliyor. Zinedine Zidane daha farklı, zaten uzun zamandır çalışmıyor. Ange Postecoglou ise Türkiye'ye gelmek istememiş. Tedesco'yla uzun süreli bir diyalog vardı ve belli bir noktadaydı." ifadelerini kullandı.

📺 HT Spor Gündem



🎙️ @ahmetselimkul: "Luciano Spalletti, hem dinlenmek istedi hem de İtalya'da büyük takımları bekliyor. Zinédine Zidane daha farklı, zaten uzun zamandır çalışmıyor. Ange Postecoglou ise Türkiye'ye gelmek istememiş." pic.twitter.com/xkv3MK9ymt — HT Spor (@HTSpor) September 9, 2025

CEM DİZDAR: TEDESCO SANCILI BİR TAKIMA GELİYOR

İtalyan teknik adamın F.Bahçe'ye gelişini değerlendiren Cem Dizdar, "Domenico Tedesco, bence sancılı bir takıma geliyor. Basketboldaki işi yapabilirse bu onu Premier Lig'e götürebilir. Genellikle teknik adamların gözü orada oluyor." dedi.

📺 HT Spor Gündem



🎙️ Cem Dizdar: "Domenico Tedesco, bence sancılı bir takıma geliyor. Basketboldaki işi yapabilirse bu onu Premier Lig'e götürebilir. Genellikle teknik adamların gözü orada oluyor." pic.twitter.com/i4Zgmdd3Ui — HT Spor (@HTSpor) September 9, 2025

TEDESCO KİMDİR?

12 Eylül 1985’te İtalya’nın Calabria bölgesindeki Rossano kentinde dünyaya gelen Tedesco, henüz iki yaşındayken ailesiyle birlikte Almanya’nın Esslingen bölgesine göç etti. Hem İtalyan hem Alman vatandaşlığı bulunan genç teknik adam, Stuttgart Üniversitesi’nde endüstri mühendisliği okudu ve inovasyon yönetimi üzerine yüksek lisans yaptı. Futbola olan ilgisini hiç kaybetmeyen Tedesco, amatör liglerde ASV Aichwald ve FV Zuffenhausen formaları giydi.

REKLAM

Antrenörlük kariyerine hazırlanırken Alman Futbol Federasyonu’nun Hennes-Weisweiler Akademisi’nde eğitim aldı ve 2016 yılında birincilikle mezun oldu. Bu başarı, onun profesyonel teknik direktörlük yolundaki en büyük adımı oldu.