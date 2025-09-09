Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'de adım adım Domenico Tedesco dönemi! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'de adım adım Domenico Tedesco dönemi!

        Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin 39 yaşındaki İtalyan teknik direktör Domenico Tedesco'yu bugün resmen açıklaması bekleniyor.

        Giriş: 09.09.2025 - 11:03 Güncelleme: 09.09.2025 - 11:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        F.Bahçe'de adım adım Tedesco dönemi!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile yolların ayrılmasının ardından Fenerbahçe'de yeni teknik direktör belli oluyor...

        Sarı-lacivertliler 39 yaşındaki İtalyan teknik direktör Domenico Tedesco ile her konuda anlaşma sağladı. Resmi açıklamanın bugün yapılması bekleniyor.

        "1 HAFTALIK GÖRÜŞMENİN ARDINDAN ANLAŞMA SAĞLANDI"

        Konuyla ilgili tüm gelişmeleri HT Spor Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Selim Kul açıkladı. Kul, "Sarı lacivertlilerde yaklaşık bir hafta sürecin ardından Domenico Tedesco ile her konuda anlaşma sağlandı. İtalyan teknik adamın bunu çok istemesi, kendi kariyerinde önemli bir basamak görmesi çok etkiliydi. Çok önemli bir akademiden birincilikle mezun, biraz deli-dahi arasında bir tarafı var. Tesiste bir yatağın çarşafının çeşidine kadar karışıp olayı komple planlayan birisi ve gittiği takımlarda genelde başta başarılı oluyor. Yönetim, Sarunas Jasikevicius gibi değerlendiriyor. Burada benzer bir durumla karşılaşmayı umuyor." dedi.

        "F.BAHÇE'NİN DÖRTLÜYE DAHA UYGUN OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYOR"

        İtalyan çalıştırıcının F.Bahçe'yle ilgili düşüncelerini dile getiren Kul, "Takımlarında daha çok üçlü tercihinde bulunmuş ama Fenerbahçe'nin dörtlüye daha uygun olduğunu düşünüyor. Belçika'daki sorunların biraz İtalyan teknik adamdan bağımsız olduğunu söyleyebiliriz. Bu tercih için sportif direktör dinlendi desek yanlış olmaz." şeklinde konuştu.

        "SPALLETTI DİNLENMEK İSTEDİ"

        Spalletti'nin Fenerbahçe'nin teklifini kabul etmediğini ifade eden Kul, "Luciano Spalletti, hem dinlenmek istedi hem de İtalya'da büyük takımları bekliyor. Zinedine Zidane daha farklı, zaten uzun zamandır çalışmıyor. Ange Postecoglou ise Türkiye'ye gelmek istememiş. Tedesco'yla uzun süreli bir diyalog vardı ve belli bir noktadaydı." ifadelerini kullandı.

        CEM DİZDAR: TEDESCO SANCILI BİR TAKIMA GELİYOR

        İtalyan teknik adamın F.Bahçe'ye gelişini değerlendiren Cem Dizdar, "Domenico Tedesco, bence sancılı bir takıma geliyor. Basketboldaki işi yapabilirse bu onu Premier Lig'e götürebilir. Genellikle teknik adamların gözü orada oluyor." dedi.

        TEDESCO KİMDİR?

        12 Eylül 1985’te İtalya’nın Calabria bölgesindeki Rossano kentinde dünyaya gelen Tedesco, henüz iki yaşındayken ailesiyle birlikte Almanya’nın Esslingen bölgesine göç etti. Hem İtalyan hem Alman vatandaşlığı bulunan genç teknik adam, Stuttgart Üniversitesi’nde endüstri mühendisliği okudu ve inovasyon yönetimi üzerine yüksek lisans yaptı. Futbola olan ilgisini hiç kaybetmeyen Tedesco, amatör liglerde ASV Aichwald ve FV Zuffenhausen formaları giydi.

        REKLAM

        Antrenörlük kariyerine hazırlanırken Alman Futbol Federasyonu’nun Hennes-Weisweiler Akademisi’nde eğitim aldı ve 2016 yılında birincilikle mezun oldu. Bu başarı, onun profesyonel teknik direktörlük yolundaki en büyük adımı oldu.

        TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ

        Tedesco’nun kariyeri 2008’de VfB Stuttgart altyapısında yardımcı antrenörlük ile başladı. 2013’te Stuttgart U17 takımının başına geçti, ardından 2015’te Hoffenheim altyapısına transfer oldu.

        İlk profesyonel deneyimini 2017’de Erzgebirge Aue ile yaşayan Tedesco, takımı kümede tutmayı başardı. Aynı yıl Schalke 04’ün başına geçti ve 32 yaşında Bundesliga’nın en genç teknik direktörlerinden biri olarak tarihe geçti. Schalke’de ilk sezonunda takımı lig ikincisi yaparak büyük bir başarıya imza attı. Ancak 2018-19 sezonunda alınan kötü sonuçların ardından görevden ayrıldı.

        2019’da Spartak Moskova’yı çalıştıran Tedesco, takımı Şampiyonlar Ligi elemelerine taşıdı. 2021’de RB Leipzig’e katıldı ve 2022’de kulüp tarihinin önemli başarılarından biri olan Almanya Kupası şampiyonluğunu kazandı. Şubat 2023’te Belçika Milli Takımı’nın başına geçen genç çalıştırıcı, EURO 2024 elemelerinde iyi performans sergilese de turnuvadaki başarısızlık sonrası Ocak 2025’te görevinden ayrıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        CHP: İhtimaller ve senaryolar!
        CHP: İhtimaller ve senaryolar!
        Gözler CHP İstanbul'da
        Gözler CHP İstanbul'da
        Kira ve fiyat artışına karşı sosyal konut hamlesi
        Kira ve fiyat artışına karşı sosyal konut hamlesi
        İzmir'de gözaltı sayısı 27'ye yükseldi!
        İzmir'de gözaltı sayısı 27'ye yükseldi!
        12 Dev Adam yarı final için sahada!
        12 Dev Adam yarı final için sahada!
        Fransa siyaseti kaostan çıkamıyor
        Fransa siyaseti kaostan çıkamıyor
        Havaalanına bikiniyle geldi
        Havaalanına bikiniyle geldi
        İki lider gitti iki lider geldi!
        İki lider gitti iki lider geldi!
        Yurt dışı çıkış harcında yeni zam
        Yurt dışı çıkış harcında yeni zam
        "Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak"
        "Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak"
        Nijerya'dan Galatasaray ve Osimhen açıklaması!
        Nijerya'dan Galatasaray ve Osimhen açıklaması!
        Yasadışı bahis için finans evleri kurmuşlar!
        Yasadışı bahis için finans evleri kurmuşlar!
        Aşk belgelendi
        Aşk belgelendi
        Nüfusu 30 bini aşan ilçelerde mükellefler basit usul kapsamından çıkarıldı
        Nüfusu 30 bini aşan ilçelerde mükellefler basit usul kapsamından çıkarıldı
        Sekizinci harika "Nemrut"
        Sekizinci harika "Nemrut"
        Su diyetinden ölüme soruşturma!
        Su diyetinden ölüme soruşturma!
        Altın rekor kırmaya devam ediyor
        Altın rekor kırmaya devam ediyor
        "Güçlü büyüme ve enflasyon katılığı faiz indirim alanını sınırlıyor"
        "Güçlü büyüme ve enflasyon katılığı faiz indirim alanını sınırlıyor"
        OVP'den BES düzenlemesi çıktı
        OVP'den BES düzenlemesi çıktı