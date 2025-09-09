Habertürk
Habertürk
        Nüfusu 30 bini aşan ilçelerde mükellefler basit usul kapsamından çıkarıldı - İş-Yaşam Haberleri

        Nüfusu 30 bini aşan ilçelerde mükellefler basit usul kapsamından çıkarıldı

        Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı kararına göre, Büyükşehir Belediyesi olan illerde 30 binin üzerindeki ilçe mükellefleri basit değil gerçek usulde vergilendirilecek. Karar 1 Ocak 2026 tarihinden yürürlüğe girecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.09.2025 - 07:58 Güncelleme: 09.09.2025 - 07:58
        Nüfusu 30 bini aşan ilçelerde mükellefler basit usul kapsamından çıkarıldı
        Bazı mükelleflerin basit vergilendirme usulünün kapsamından çıkarılması hakkındaki karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

        Düzenlemeye göre, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 51 inci maddesi gereği, Büyükşehir belediyesi olan illerde 30 binin üzerindeki ilçelerdeki mükellefler basit değil gerçek usulde vergilendirilecek.

        Gerçek usulde vergilendirilecek faaliyetler;

        Her türlü emtia imalatı ile uğraşanlar, her türlü emtia alımı satımı ile uğraşanlar, inşaat ile ilgili her türlü işle uğraşanlar, motorlu taşıtların her türü bakım ve onarım işleri, lokanta ve benzeri hizmet işletmelerini işletenler, eğlence ve istirahat yerleri işletenler ile şehir içi yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunlar olarak sıralandı.

        Karar 1 Ocak 2026 tarihinden yürürlüğe girecek.

        * Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

