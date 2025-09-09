Habertürk
Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe yeni teknik direktörünü açıkladı! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe yeni teknik direktörünü açıkladı!

        Fenerbahçe, teknik direktörlük görevi için Domenico Tedesco ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.09.2025 - 18:02 Güncelleme: 09.09.2025 - 18:09
        Fenerbahçe yeni teknik direktörünü açıkladı!
        Fenerbahçe, teknik direktör Domenico Tedesco ile iki yıllığına anlaşmaya varıldığını açıkladı.

        İşte Fenerbahçe'nin açıklaması:

        Kulübümüzün Profesyonel Futbol A Takımı Teknik Direktörlük görevine Domenico Tedesco getirilmiştir.

        2 yıllık sözleşme imzalamak üzere anlaşmaya varılan teknik adamın yardımcılığını uzun yıllar çubuklu formamızı giyen önceki kaptanlarımızdan Gökhan Gönül yapacaktır.

        Yeni teknik ekibimizin imza törenine ilişkin detaylar daha sonra paylaşılacaktır.

