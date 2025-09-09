Fenerbahçe yeni teknik direktörünü açıkladı!
Fenerbahçe, teknik direktör Domenico Tedesco ile iki yıllığına anlaşmaya varıldığını açıkladı.
İşte Fenerbahçe'nin açıklaması:
Kulübümüzün Profesyonel Futbol A Takımı Teknik Direktörlük görevine Domenico Tedesco getirilmiştir.
2 yıllık sözleşme imzalamak üzere anlaşmaya varılan teknik adamın yardımcılığını uzun yıllar çubuklu formamızı giyen önceki kaptanlarımızdan Gökhan Gönül yapacaktır.
Yeni teknik ekibimizin imza törenine ilişkin detaylar daha sonra paylaşılacaktır.