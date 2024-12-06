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        Okul kıyafeti yönetmeliğinde değişiklik Resmi Gazete'de

        Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Öğrencilerin Kılık Kıyafetlerine Dair Yönetmelik'te değişiklik yapılması hakkındaki Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre okullarda serbest kıyafet uygulaması kaldırıldı. Okul kıyafeti; okul aile birliği ve öğretmenlerin görüşü alınarak okul müdürlüğünce belirlenecek

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.12.2024 - 01:20 Güncelleme: 06.12.2024 - 01:25
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        Okul kıyafeti yönetmeliğinde değişiklik
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        Resmi Gazete'de yayımlanan değişiklik ile birlikte; ilkokul, ortaokul ve liselerde öğrenciler için okul kıyafeti, okul aile birliği yönetim kurulunun ve ikinci dönem başında yapılacak öğretmenler kurulunda öğretmenlerin de görüşü alınarak özel işaret, baskı ve desen gibi kısıtlayıcı ayrıntılara yer verilmeden okul müdürlüğünce belirlenecek.

        BELİRLENEN OKUL KIYAFETİ 4 YIL BOYUNCA DEĞİŞTİRİLEMEYECEK

        Belirlenen okul kıyafeti görseli ise okulun internet sitesinde yayınlanacak. Bu okul kıyafeti 4 eğitim ve öğretim yılı geçmeden değiştirilemeyecek. Okul kıyafeti değiştirildiğinde ara sınıflardaki öğrenciler bir üst öğrenim kademesine geçene kadar mevcut okul kıyafetlerini giymeye devam edebilecek.

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        OKUL KIYAFETLERİ EKONOMİK VE PEDAGOJİK ESASLARA UYGUN OLACAK

        Belirlenen okul kıyafeti 1739 sayılı kanunda yer alan genel ve özel amaçlar ile temel ilkeler doğrultusunda ekonomik, sade, kullanışlı, kolay temin edilebilir ve pedagojik esaslara uygun olacak.

        Özel gün, hafta ve kutlamalarda ders içi ve ders dışı faaliyetlerde kullanılmak üzere veliye mali yük getirecek özel kıyafet aldırılamayacak.

        Okul öncesi eğitim kurumları ve özel eğitim okullarındaki öğrenciler ise yaş grubu özelliklerine uygun, temiz ve düzenli bir kıyafet giyecek.

        Sağlık özrü bulunan ve bu durumu belgelendiren öğrenciler ise özürlerinin gerektirdiği şekilde kıyafet giyebilecek.

        Öğrenciler, öğrenim gördükleri programın özelliklerine göre atölye, işçilik, laboratuvar ve iş yerlerinde okul yönetiminin onayı ile önlük, tulum veya yapılan işin özelliklerine uygun kıyafet giyecek.

        Okul kıyafeti temin edilmesine yönelik olarak okul aile birliklerince kıyafet satışı ve serbest rekabet şartlarını ihlal eden yaklaşım ve yönlendirilmeler yapılamayacak.

        *Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.

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