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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Mourinho'dan derbi kararı! - Fenerbahçe Haberleri

        Mourinho'dan derbi kararı!

        Trendyol Süper Lig'de oynadığı son 5 maçı kazanan Fenerbahçe, 15. haftadaki dev derbide Beşiktaş'a konuk olacak. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho, kritik maçta sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde belirledi. İşte derbi öncesi Fenerbahçe'de son durum...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.12.2024 - 15:42 Güncelleme: 05.12.2024 - 15:42
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        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 15’inci haftasında Beşiktaş’a konuk olacak. Sarı lacivertliler, hazırlıklarını Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde sürdürüyor.

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        Ligdeki galibiyet serisini 6 maça çıkarmayı planlayan Teknik direktör Jose Mourinho, derbi 11’ini büyük oranda netleştirdi.

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        Portekizli çalıştırıcı, kalede Dominik Livakovic’e görev verecek. Savunmanın sağında Osayi Samuel, solunda Filip Kostic forma giyecek.

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        Stoper ikilisinin Alexander Djiku ve Rodrigo Becao’dan oluşması bekleniyor.

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        Orta sahada mücadele gücünü artırmayı planlayan Mourinho, üçlü bir formasyonla takımını sahaya sürecek.

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        Sofyan Amrabat, Fred ve Sebastian Szymanski, bu bölgede görev alacak.

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        Hücumun sağında Dusan Tadic, solunda ise Allan Saint-Maximin şans bulacak.

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        İleri uçta ise Edin Dzeko’nun forma giymesi bekleniyor.

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