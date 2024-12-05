Mourinho'dan derbi kararı!
Trendyol Süper Lig'de oynadığı son 5 maçı kazanan Fenerbahçe, 15. haftadaki dev derbide Beşiktaş'a konuk olacak. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho, kritik maçta sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde belirledi. İşte derbi öncesi Fenerbahçe'de son durum...
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 15’inci haftasında Beşiktaş’a konuk olacak. Sarı lacivertliler, hazırlıklarını Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde sürdürüyor.
Ligdeki galibiyet serisini 6 maça çıkarmayı planlayan Teknik direktör Jose Mourinho, derbi 11’ini büyük oranda netleştirdi.
Portekizli çalıştırıcı, kalede Dominik Livakovic’e görev verecek. Savunmanın sağında Osayi Samuel, solunda Filip Kostic forma giyecek.
Stoper ikilisinin Alexander Djiku ve Rodrigo Becao’dan oluşması bekleniyor.
Orta sahada mücadele gücünü artırmayı planlayan Mourinho, üçlü bir formasyonla takımını sahaya sürecek.
Sofyan Amrabat, Fred ve Sebastian Szymanski, bu bölgede görev alacak.