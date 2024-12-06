Çin, 145 milyar dolar kaybetti

Çin Komünist Partisi Genel Sekreteri ve Çin Halk Cumhuriyeti Başkanı Şi Cinping, ülkede yayılan online yasa dışı bahis sorunuyla ilgili önlemlerin artırılması talimatı verdi. Talimat doğrultusunda alınan önlemler ise sonuç vermedi.

Yasa dışı bahis sitelerini ellerinde bulunduranlar kimi ülkeleri kullanarak Çin'deki kullanıcılara erişmeye devam etti. Birleşmiş Milletler tarafından yayımlanan raporda Çin Halk Cumhuriyeti'nin online bahis nedeniyle milli servetten 145 milyar dolarlık bir kaybı olduğu bildirildi.

Çin Kamu Güvenliği Bakanlığı tarafından açıklanan rakamlar ise şaşırtıcı boyutta. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 2024 yılında düzenlenen Avrupa Şampiyonası sırasında 4300 yasa dışı bahis sitesi kapatıldı. REKLAM Çin'in Makao Özel İdari Bölgesi içinse kumar, artık ekonominin vazgeçilmez bir parçası hâline gelmiş durumda. Makao'da dışarıdan gelen paranın %85'ini yasa dışı bahis oluşturuyor. Her beş kişiden biri de kumarhânede çalışıyor. Makao, dünyaca ünlü kumar merkezi Las Vegas'a göre kumardan 3 kat fazla gelir elde ediyor. Makao'nun 2019 yılında kumardan elde ettiği gelir 35 milyar dolar olarak raporlandı.