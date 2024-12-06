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        Haberler Dünya Çin, 145 milyar dolar kaybetti | Dış Haberler

        Çin, yasa dışı bahis nedeniyle 145 milyar dolar kaybetti

        Teknolojinin gelişmesi ve yaygınlaşmasıyla beraber kumar da başka bir yapıya evrildi. Online olarak da oynanabilen bahis, bazı ülkelerin göz yumması nedeniyle bütün dünyada yayılmış durumda. Online bahis konusunda önlem almakta kararlı olan Çin Yönetimi ise istediği sonucu elde edemedi. Yasa dışı bahis siteleri Güney Afrika gibi bazı ülkeler vasıtasıyla kullanıcılara erişmeye devam ediyor. Yasa dışı bahisin Çin'e maliyeti ise 145 milyar dolar.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.12.2024 - 01:21 Güncelleme: 06.12.2024 - 01:29
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        Çin, 145 milyar dolar kaybetti
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        Çin Komünist Partisi Genel Sekreteri ve Çin Halk Cumhuriyeti Başkanı Şi Cinping, ülkede yayılan online yasa dışı bahis sorunuyla ilgili önlemlerin artırılması talimatı verdi. Talimat doğrultusunda alınan önlemler ise sonuç vermedi.

        Yasa dışı bahis sitelerini ellerinde bulunduranlar kimi ülkeleri kullanarak Çin'deki kullanıcılara erişmeye devam etti. Birleşmiş Milletler tarafından yayımlanan raporda Çin Halk Cumhuriyeti'nin online bahis nedeniyle milli servetten 145 milyar dolarlık bir kaybı olduğu bildirildi.

        Çin Kamu Güvenliği Bakanlığı tarafından açıklanan rakamlar ise şaşırtıcı boyutta. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 2024 yılında düzenlenen Avrupa Şampiyonası sırasında 4300 yasa dışı bahis sitesi kapatıldı.

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        Çin'in Makao Özel İdari Bölgesi içinse kumar, artık ekonominin vazgeçilmez bir parçası hâline gelmiş durumda. Makao'da dışarıdan gelen paranın %85'ini yasa dışı bahis oluşturuyor. Her beş kişiden biri de kumarhânede çalışıyor. Makao, dünyaca ünlü kumar merkezi Las Vegas'a göre kumardan 3 kat fazla gelir elde ediyor. Makao'nun 2019 yılında kumardan elde ettiği gelir 35 milyar dolar olarak raporlandı.

        Çin Komünist Partisi, kumar konusuna sosyalist bir bakış açısıyla yaklaşıyor. Kumarın bir çeşit yabancılaşma biçimi olduğunu düşünen parti üyeleri kumarı aynı zamanda bir burjuva yozlaşması olarak görüyor. Ancak alınan önlemlere rağmen yasa dışı bahisin engellenmesi konusunda herhangi bir ilerleme kaydedilemedi.

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        #bahis
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