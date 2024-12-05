Güney Kıbrıs'a Demir Kubbe teslimatı iddiası

Rum basınında çıkan haberlere göre İsrail, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne Demir Kubbe hava savunma sistemi teslimatını gerçekleştirdi. Daha önce yapılmasının planlanan teslimat İsrail'in İran ve Gazze ile olan çatışmalarından ötürü ertelenmişti.

Rum basınında çıkan iddialara ilişkin açıklamada bulunan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis, ülkesinin savunma gücünü artırmak için gereken tüm önlemlerin alınacağını kaydetti.

Konuyla ilgili açıklama yapan bir diğer isim ise GKRY Savunma Bakanı Vasilis Palmas oldu. Palmas da Hristodulidis'e benzer bir açıklamada bulunarak Rum tarafının daha önce hiç bu kadar güçlü olmadığını söyleyerek Demir Kubbe iddialarını güçlendirmiş oldu.

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YUNANİSTAN VE GÜNEY KIBRIS'IN SAVUNMA GÜCÜ

ABD ile F-35 anlaşması imzalayan Yunanistan aynı zamanda adaları da silahlandırmaya devam ediyor. Dedeağaç, Selanik, Larisa ve Girit'te ABD'ye üs kurma izni veren Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile birlikte Akdeniz'de Türkiye'ye karşı bir cephe oluşturmuş durumda.