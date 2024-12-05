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        Haberler Dünya Güney Kıbrıs'a Demir Kubbe teslimatı iddiası | Dış Haberler

        İsrail'in Güney Kıbrıs'a Demir Kubbe teslim ettiği iddia edildi

        Rum basınında çıkan haberlere göre Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne İsrail tarafından Demir kubbe teslimatı gerçekleştirildi. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi konuyla ilgili net bir açıklama yapmaktan kaçınırken GKRY Savunma Bakanı Vasilis Palmas ülkesinin daha önce hiç bu kadar güvende olmadığını ifade etti. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis ekim ayında ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya gelmiş ve eylül ayında iki ülke arasında savunma anlaşması imzalanmıştı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.12.2024 - 20:49 Güncelleme: 05.12.2024 - 20:49
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        Güney Kıbrıs'a Demir Kubbe teslimatı iddiası
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        Rum basınında çıkan haberlere göre İsrail, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne Demir Kubbe hava savunma sistemi teslimatını gerçekleştirdi. Daha önce yapılmasının planlanan teslimat İsrail'in İran ve Gazze ile olan çatışmalarından ötürü ertelenmişti.

        Rum basınında çıkan iddialara ilişkin açıklamada bulunan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis, ülkesinin savunma gücünü artırmak için gereken tüm önlemlerin alınacağını kaydetti.

        Konuyla ilgili açıklama yapan bir diğer isim ise GKRY Savunma Bakanı Vasilis Palmas oldu. Palmas da Hristodulidis'e benzer bir açıklamada bulunarak Rum tarafının daha önce hiç bu kadar güçlü olmadığını söyleyerek Demir Kubbe iddialarını güçlendirmiş oldu.

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        YUNANİSTAN VE GÜNEY KIBRIS'IN SAVUNMA GÜCÜ

        ABD ile F-35 anlaşması imzalayan Yunanistan aynı zamanda adaları da silahlandırmaya devam ediyor. Dedeağaç, Selanik, Larisa ve Girit'te ABD'ye üs kurma izni veren Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile birlikte Akdeniz'de Türkiye'ye karşı bir cephe oluşturmuş durumda.

        Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin ABD ile savunma anlaşması imzalamasının ardından bu durum daha da netleşti ve Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada iki taraf arasında imzalanan savunma anlaşması kabul edilemez olarak değerlendirildi.

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