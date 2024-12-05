Kaan Şakul'dan HT Spor'da çarpıcı açıklamalar!

Kaan Şakul, siyah-beyazlı camia içerisinde son dönemde yaşanan kaotik süreci ilk kez HT Spor'da açıklıyor.

HT Spor Özel Yayını'nda Ahmet Selim Kul ve Oğuzhan Genç'in sorularını yanıtlayan Şakul, Samet Aybaba'nın iddialarından, Hasan Arat'ın istifasına, transferlerdeki rolünden, olağanüstü seçim kararı sürecine dair tüm yaşananları anlatıyor.

İşte Kaan Şakul'un açıklamaları:

- Beşiktaş'taki iki görevinden neden istifa etti? Bana yapılan saldırılar nedeniyle yıprandım ve tüm arkadaşların huzurunda her yerden istifa etmek istedim ki eliniz güçlensin dedim. Sağ olsunlar hepsi biz bu yolu beraber yürüyeceğiz dediler. Ben teşekkür ettim ama istifa mektubumu yazdım. Çünkü hakikaten kararlıydım. Hüseyin başkana verdim istifa mektubumu aradan yarım saat falan geçti. Sonra odasına çağırdı beni "Ben sensiz yürüyemem, bu gemiyi mayısa kadar beraber limana yanaştıralım." dedi ve istifamı yırtıp attı. Açıkçası çok samimi bir yaklaşımdı, ben de kabul ettim.

REKLAM 🔹 Beşiktaş'taki iki görevinden neden istifa etti?



🎙️ Kaan Şakul (@sakul_kaan): Bana yapılan saldırılar nedeniyle istifa etmek istedim. Ben mektubumu Hüseyin Yücel'e verdim. Sonra odasına çağırdı beni "Ben sensiz yürüyemem, bu gemiyi beraber limana yanaştıralım." dedi ve… pic.twitter.com/TovusRAw5K — HT Spor (@HTSpor) December 5, 2024 - Hasan Arat'ın istifa sürecinde neler yaşandı? Özellikle Galatasaray maçından sonra başlayan süreç ve sağlık sorunlarından dolayı "Ben yorulmaya başladım" ve Hüseyin Yücel'e "Hazır mısın başkan olmaya" dediği bir süreç var. Başkanın istifasına kadar geçen süreçte Hüseyin Yücel ve ben, başkanın en azından mayısa kadar görevde kalması için yoğun bir uğraş sarf ettik. Sağlık konusu çok ciddi bir konu. İnsanlar tabii ki etkilenebilir bu durumdan. Önce birkaç gün boyunca Hüseyin Yücel ve ben, başkanın mayısa kadar kalması üzerine ikna turları yaptık. Velhasıl başkanı biz aslında ikna ettik ta ki Göztepe maçına kadar... Göztepe maçı hepimizi üzen bir maç oldu. Göztepe maçından sonra sayın Hasan Arat, beni ve Hüseyin beyi çağırdı. "Ben artık karar verdim, kaldıramıyorum." dedi ve Hüseyin beye, sen başkan olmaya hazır mısın diye sordu. Buna rağmen de yine sayın Hüseyin Yücel ile ben, başkanı mayısa kadar kalmaya ikna ettik. Bütün yetkilerinizi Hüseyin beye verin, yönetim kurullarına gelin arada yormayın kendinizi. Biz geri kalanını hallederiz gibi şeyler söyledik. Daha sonra zaten perşembe günü Maccabi maçı oldu. Cuma günü ben kulübe gelirken başkanımız aradı, helallik istedi ve ayrılacağını söyleyip kapattı. Açıkçası ben çok şaşırdım. Ondan sonra yönetim kurulunu arayarak istifasını bildirdi. Daha sonra bizlere veda etti.

🔹 Hasan Arat'ın istifa sürecinde neler yaşandı?



🎙️ Kaan Şakul (@sakul_kaan): Özellikle Galatasaray maçından sonra başlayan süreç ve sağlık sorunlarından dolayı "Ben yorulmaya başladım dediği" bir süreç var. Aslında Hüseyin Yücel ile ikna ettik ancak Göztepe maçına kadar. O… pic.twitter.com/fGagNjS0bd — HT Spor (@HTSpor) December 5, 2024 Ben "37 milyon euroluk oyuncu satacağım" demişim. Benim öyle bir yetkim yok. Ben olayı finansal açıdan anlattım onlara, gereken para bu dedim. 🎙️ Kaan Şakul (@sakul_kaan): Benim satış yapma gibi bir yetkim yok. pic.twitter.com/ydBL7UUgCq — HT Spor (@HTSpor) December 5, 2024 Satışa yönelik bir ışık olmaması sebebiyle başkan, bir sportif direktör aradığını söyledi bizlere. Ondan sonra sportif direktör olarak ilk görüşülen isim Devin Özek. Başkan onunla anlaşmak üzere fakat bir şekilde olmadı. Daha sonra Devin Özek haberleri çıkmaya başladı. Sonra başkan bir sürü adaylar buldu, dünya çapında olanı vardı daha az bilineni vardı. Bu arada da yönetim kurulumuzdan bir arkadaşımız, Brad Friedel'i bir menajer arkadaş önerdi, onunla görüşebilirsiniz dedi. Bunu suç atmak için söylemiyorum. Ondan sonra da başkanımıza anlattım, o da bir görüşelim dedi.

🎙️ Kaan Şakul (@sakul_kaan): Sportif direktör olarak ilk görüşülen isim Devin Özek. Başkan onunla anlaşmak üzere fakat bir şekilde olmadı. Brad Friedel'i bir menajer arkadaş önerdi, onunla görüşebilirsiniz dedi. pic.twitter.com/cr7mpN19Jp — HT Spor (@HTSpor) December 5, 2024 Ben Samet Aybaba'ya her zaman ağabey demişimdir. Yarın gördüğümde de yine derim. Samet Ağabey iyi bir insandır fakat dediğini yaparsan iyidir. Fakat biraz ters düşmeye başladığın zaman o günkü basın toplantısındaki gibi olur. Ama canı sağ olsun. Benim Samet ağabeyle kişisel hiçbir sorunum olmadı ama iş anlamında oldu. Bana göre bunların kişiselleşmesi gerekiyordu. Dolayısıyla bunlar değil. Bütün hikayelerde beni suçladı. Bizim onunla sıkıntılarımız nisanda başladı. Kulüpte sorumluluklar var. Para konuları bendeydi. Hiç kimse bugüne kadar bana bir saygsızılık yapmadı bana bu konuda. Fakat Samet ağabeyde biz bunu yakalayamadık. O istiyor ki, ben alayım, ben satayım, parasını da ben belirleyeyim herkes tamam desin. Nisandan sonra hikaye şu; Samet ağabey başkana diyor ki, "Ben genç oyunculara zam yapmak istiyorum, bir oyuncunun da kontratına artış yapmak istiyorum." Başkan da bunu Kaan'la konuş diyor. Samet ağabey de bana mesaj attı. 2 yıl kontratı olan oyuncuya acayip bir artış istedi. Ben de zaten yarın transfer toplantısı var, genç oyuncular sorun değil ama bu arkadaşımızın iki tam sezonu var, sakatlıktan yeni çıkmış niye bu oyuncunun maaşını 3.5-4 katına çıkartıyoruz dedim. Toplantıyı beklemeden ertesi sabah kameraları çağırıp imza attırdı oyuncuya.