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        Gizem'in ölümünde dikkat çeken ifade: Cam yansıma yaptı!

        İzmir'de yolun karşısına geçerken belediye otobüsünün çarptığı 24 yaşındaki hemşire Gizem Soylu'nun ölümünde sürücü hakim karşısına çıktı. Olayda ifade veren otobüs şoförü Alev Aytar, "Kaza anından telefonla oynamıyordum. Anlık gelen mesajları kontrol ettim. Otobüsün camı yansıma yaptı" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.12.2024 - 16:14 Güncelleme: 05.12.2024 - 16:45
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        Gizem'in ölümünde dikkat çeken ifade: Cam yansıma yaptı!
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        İzmir'in Balçova ilçesinde hemşire yardımcısı Gizem Soylu'ya (24) yolun karşısına geçerken aracıyla çarpıp, ölümüne neden olan belediye otobüsü şoförü Alev Aytar (45), ilk duruşmada, "Kaza anında telefonla oynamıyordum. Anlık gelen mesajları kontrol ettim. Otobüsün camı yansıma yaptı" dedi.

        DHA'nın haberine göre kaza, 6 Kasım'da saat 19.00 sıralarında Balçova ilçesi İnciraltı Kavşağı'nda meydana geldi. İzmir Büyükşehir Belediyesi ulaştırma birimi ESHOT'a ait Alev Aytar'ın kullandığı şehir içi otobüs, yolun karşısına geçmeye çalışan Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Hastanesi'nde hemşire yardımcısı Gizem Soylu'ya çarptı.

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        6 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

        İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Soylu, kurtarılamadı. Kaza araç içi kameraya yansırken, Gizem Soylu bir gün sonra Hacılarkırı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Kazanın ardından otobüs şoförü Alev Aytar, gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Aytar, tutuklandı. Aytar hakkında, 'Taksirle adam öldürme' suçundan 6 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

        İKİZİ GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

        Aytar'ın yargılanmasına bugün İzmir 9'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Duruşmaya tutuklu sanık Aytar, Soylu'nun yakınları ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada ilk olarak sanığa söz verildi. Aytar, kaza anında telefonla oynamadığını belirtip, "Anlık gelen mesajları kontrol ettim. Otobüsün camı yansıma yaptı. Güzergahı da sürekli kullanıyorum. Birden önüme atladı" dedi.

        Sanığın ardından söz verilen Gizem'in ikizi Sinem Soylu, gözyaşlarını tutamayıp, "Kazayla birlikte ailemi de kaybettim. Sanık kaza anında telefonla oynuyordu. Ayrıca hazırlanan raporlar da ayrıntılı değil ve yanlı. Sanığın serbest bırakılmasını istemiyorum" diye konuştu. Konuşması sırasında fenalaşan Sinem Soylu, bir süre salondan çıkarıldı.

        "FREN YAPMADI"

        Duruşmada tanıklara da söz verildi. Kaza sırasında otobüste bulunan yolculardan E.T., "Gizem yoldan geçerken gördüm. 'Dur' diyemeden Gizem'e çarptı. Fren yapmadı" dedi.

        Savunmaların ardından ara karar açıklandı. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren hakim, dosyadaki eksikliklerin giderilmesine hükmedip, duruşmayı erteledi.

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