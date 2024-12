TIMSS 2023’te Türkiye sıralamasını yükseltti

Uluslararası Eğitim Başarılarını Değerlendirme Kuruluşunca (IEA) dört yıllık periyotlarla yapılan, 4'üncü ve 8'inci sınıf düzeyindeki öğrencilerin matematik ve fen alanlarındaki başarılarının değerlendirildiği ve Türkiye'nin 1999'dan beri katıldığı TIMSS araştırmasının 2023 yılı sonuçları, dünyayla eş zamanlı olarak açıklandı.

Milli Eğitim Bakanlığı, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce, TIMSS 2023 sonuçlarının değerlendirildiği Türkiye raporu da yayımlandı.

Türkiye, 10'uncu sıraya yükseldiği bu alandaki performansıyla Macaristan, Finlandiya, İtalya, Norveç ve ABD'yi geride bıraktı.

Öte yandan rapora göre, Türkiye, hem 4'üncü sınıf hem de 8'inci sınıf düzeyinde her iki alanda da puanını artıran 5 ülke arasında yer aldı.

TIMSS NEDİR?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın internet sitesindeki bilgilere göre TIMSS (İngilizce açılımı Trends in International Mathematics and Science Study, Türkçesi Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması), öğrencilerin matematik ve fen alanlarında kazandıkları bilgi ve becerilerin değerlendirilmesine yönelik bir tarama araştırmasıdır. Uluslararası Eğitim Başarılarını Değerlendirme Kuruluşu (International Association for the Evaluation of Educational Achievement) IEA'nın bir projesidir. Dünyadaki en büyük ve en kapsamlı uluslararası öğrenci başarılarını değerlendirme çalışmasıdır. 4. ve 8. sınıf düzeyindeki öğrencilere uygulanan ve 4 yılda bir yapılan araştırma öğrenci başarılarındaki eğilimleri izlemeyi ve ulusal eğitim sistemleri arasındaki farklılıkları belirlemeyi amaçlıyor. ABD Eğitim Bakanlığı, İngiltere Eğitim Araştırma Kuruluşu, Boston College ve katılımcı ülkeler tarafından finansal olarak destekleniyor.