27 Kasım'dan beri Suriye ordusu ile çatışma içinde olan muhalif silahlı güçler, birkaç gündür kuşattığı Hama kentinin merkezine girdiklerini duyurdu.

Suriye ordusundan yapılan açıklamada ise muhalif güçlerin kent merkezi dışına itildiği ve muhaliflerin operasyonunun başarısız olduğu bildirildi.

Bölgede çatışmaların yoğunlaştığı belirtildi.

Muhalifler, Suriye'nin en büyük ikinci kenti olan Halep'i ele geçirmelerinin ardından Hama'ya yönelmişti.