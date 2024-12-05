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        Haberler Dünya Son dakika: Muhalifler Hama kent merkezine girdi | Dış Haberler

        Muhalifler Hama kent merkezine girdi

        Reuters haber ajansı, Suriye'deki muhalif silahlı güçlerin Suriye ordusunun kontrolündeki Hama kentine girdiklerini duyurdu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.12.2024 - 11:30 Güncelleme: 05.12.2024 - 12:05
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        Muhalifler Hama kent merkezine girdi
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        27 Kasım'dan beri Suriye ordusu ile çatışma içinde olan muhalif silahlı güçler, birkaç gündür kuşattığı Hama kentinin merkezine girdiklerini duyurdu.

        Suriye ordusundan yapılan açıklamada ise muhalif güçlerin kent merkezi dışına itildiği ve muhaliflerin operasyonunun başarısız olduğu bildirildi.

        Bölgede çatışmaların yoğunlaştığı belirtildi.

        Muhalifler, Suriye'nin en büyük ikinci kenti olan Halep'i ele geçirmelerinin ardından Hama'ya yönelmişti.

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