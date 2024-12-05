Peribacası yıkıldı! O anlar kamerada

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde bir peribacasının bir bölümü yıkıldı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA'nın haberine göre Kapadokya bölgesindeki Nevşehir merkeze bağlı Uçhisar beldesi Tekelli Mahallesi'nde saat 03.00 sıralarında, peribacasının bir bölümü, henüz bilinmeyen nedenle yıkıldı. Peribacasından saçılan kaya parçaları çevreye dağıldı.