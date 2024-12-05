Körfez'de korkunç olay! Elleri ve ayakları bağlanmış! Balıkçıların ağına takıldı! Kocaeli'nde, denize ağ atan balıkçıların ağına, bir süre sonra, elleri ve ayakları bağlanmış bir erkek cesedi takıldı. Cenaze, otopsi için morga gönderilirken kimlik tespiti için çalışma başlatıldı

Anadolu Ajansı Giriş: 05.12.2024 - 14:01 Güncelleme: 05.12.2024 - 14:01 facebook

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