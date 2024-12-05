Körfez'de korkunç olay! Elleri ve ayakları bağlanmış! Balıkçıların ağına takıldı!
Kocaeli'nde, denize ağ atan balıkçıların ağına, bir süre sonra, elleri ve ayakları bağlanmış bir erkek cesedi takıldı. Cenaze, otopsi için morga gönderilirken kimlik tespiti için çalışma başlatıldı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sabah saatlerinde, Ömer Türkçakal Bulvarı yakınında avlanan balıkçıların suya bıraktıkları ağa, el ve ayakları bağlı halde bir erkek cesedi takıldı.
CESET KARAYA ÇIKARILDI
AA'daki habere göre ihbar üzerine olay yerine gelen dalgıç polisler, cansız bedeni karaya çıkardı.
OTOPSİ İÇİN MORGA GÖNDERİLDİ
Olay yeri incelemesinin ardından ceset, otopsi için Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
KİMLİK TESPİTİ YAPILACAK
Sudan çıkarılan cesedin kimliği ise henüz tespit edilemedi. Kimlik tespiti için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.