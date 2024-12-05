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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kocaeli haberleri: Denizde erkek cesedi bulundu | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        Körfez'de korkunç olay! Elleri ve ayakları bağlanmış! Balıkçıların ağına takıldı!

        Kocaeli'nde, denize ağ atan balıkçıların ağına, bir süre sonra, elleri ve ayakları bağlanmış bir erkek cesedi takıldı. Cenaze, otopsi için morga gönderilirken kimlik tespiti için çalışma başlatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2024 - 14:01 Güncelleme: 05.12.2024 - 14:01
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        Balıkçıların ağına takıldı! Elleri ve ayakları bağlanmış!
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        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sabah saatlerinde, Ömer Türkçakal Bulvarı yakınında avlanan balıkçıların suya bıraktıkları ağa, el ve ayakları bağlı halde bir erkek cesedi takıldı.

        CESET KARAYA ÇIKARILDI

        AA'daki habere göre ihbar üzerine olay yerine gelen dalgıç polisler, cansız bedeni karaya çıkardı.

        OTOPSİ İÇİN MORGA GÖNDERİLDİ

        Olay yeri incelemesinin ardından ceset, otopsi için Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        KİMLİK TESPİTİ YAPILACAK

        Sudan çıkarılan cesedin kimliği ise henüz tespit edilemedi. Kimlik tespiti için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        #kocaeli
        #Son dakika haberler
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