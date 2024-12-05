Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Transfer Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den Firmino bombası! - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe'den Firmino bombası!

        Fenerbahçe'de ocak ayı için transfer çalışmaları başlarken, İspanya'dan sürpriz bir iddia geldi. Sarı-lacivertlilerin, kariyerini Suudi Arabistan'da sürdüren Brezilyalı hücum oyuncusu Roberto Firmino'yu kadrosuna katabileceği belirtildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.12.2024 - 11:35 Güncelleme: 05.12.2024 - 11:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdürüyor.

        2

        Hücum hattına takviye yapmayı planlayan sarı-lacivertliler için flaş bir iddia geldi.

        3

        İspanyol basınından Fichajes'te yer alan habere göre; Fenerbahçe, Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'de forma giyen Brezilyalı hücum oyuncusu Roberto Firmino ile ilgileniyor.

        4

        Liverpool'da geçirdiği müthiş yılların ardından Suudi Arabistan'ın yolunu tutan Firmino'nun, Avrupa'ya dönerek rakabetçi bir takımda oynamak istediği belirtildi.

        5

        Tecrübeli oyunculara olan ilgisiyle tanınan Jose Mourinho'nun, yıldız ismi hücum hattında liderlik edecek ideal profil olarak belirlediği aktarıldı.

        6

        Uluslararası turnuvalarda yer alan iddialı bir takımda mücadele etme fırsatının, oyuncuyu ikna etmek açısından önemli bir faktör olabileceği belirtildi.

        7

        Bu sezon Al Ahli formasıyla tüm kulvarlarda 18 maça çıkan 33 yaşındaki futbolcu, 5 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

        8
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sahte içkiden can kaybı 22'ye yükseldi!
        Sahte içkiden can kaybı 22'ye yükseldi!
        Çevre Bakanlığı'ndan konum vergisi açıklaması
        Çevre Bakanlığı'ndan konum vergisi açıklaması
        Muhalifler Hama kent merkezine girdi
        Muhalifler Hama kent merkezine girdi
        TIMSS 2023’te Türkiye sıralamasını yükseltti
        TIMSS 2023’te Türkiye sıralamasını yükseltti
        Savunmada kurgu değişiyor!
        Savunmada kurgu değişiyor!
        Eşini uykuda öldüren dede kan dondurdu!
        Eşini uykuda öldüren dede kan dondurdu!
        'Su'dan tartışma kanlı bitti: 2 ölü!
        'Su'dan tartışma kanlı bitti: 2 ölü!
        Gözlerinize güveniyorsanız bu test size göre!
        Gözlerinize güveniyorsanız bu test size göre!
        "Evli - çocuklu - mutlu" imajı çizdi
        "Evli - çocuklu - mutlu" imajı çizdi
        Çiğ köftecideki tacizci yakalandı!
        Çiğ köftecideki tacizci yakalandı!
        Dünyanın en izole 8 adası!
        Dünyanın en izole 8 adası!
        Meksika'dan ABD'ye insan seli
        Meksika'dan ABD'ye insan seli
        HTŞ: Halep'i devretmeye hazırız
        HTŞ: Halep'i devretmeye hazırız
        İşte Narin cinayetinde iyileştirilen görüntüler!
        İşte Narin cinayetinde iyileştirilen görüntüler!
        Bu illerde yağmur ve kar var!
        Bu illerde yağmur ve kar var!
        Yaşlı çifti 5 milyon TL dolandırdılar! Rezidansta gözaltı!
        Yaşlı çifti 5 milyon TL dolandırdılar! Rezidansta gözaltı!
        "10 milyonda 1'in başına gelmez!" "Direkt gittim zaten!"
        "10 milyonda 1'in başına gelmez!" "Direkt gittim zaten!"
        "Erken hasat nedeniyle ürünlerde pestisit çıkıyor"
        "Erken hasat nedeniyle ürünlerde pestisit çıkıyor"
        5 yılda 4 yas
        5 yılda 4 yas
        "Kapadokya'nın atmosferi ruhumu okşadı"
        "Kapadokya'nın atmosferi ruhumu okşadı"