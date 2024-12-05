Fenerbahçe'den Firmino bombası!
Fenerbahçe'de ocak ayı için transfer çalışmaları başlarken, İspanya'dan sürpriz bir iddia geldi. Sarı-lacivertlilerin, kariyerini Suudi Arabistan'da sürdüren Brezilyalı hücum oyuncusu Roberto Firmino'yu kadrosuna katabileceği belirtildi.
Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdürüyor.
Hücum hattına takviye yapmayı planlayan sarı-lacivertliler için flaş bir iddia geldi.
İspanyol basınından Fichajes'te yer alan habere göre; Fenerbahçe, Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'de forma giyen Brezilyalı hücum oyuncusu Roberto Firmino ile ilgileniyor.
Liverpool'da geçirdiği müthiş yılların ardından Suudi Arabistan'ın yolunu tutan Firmino'nun, Avrupa'ya dönerek rakabetçi bir takımda oynamak istediği belirtildi.
Tecrübeli oyunculara olan ilgisiyle tanınan Jose Mourinho'nun, yıldız ismi hücum hattında liderlik edecek ideal profil olarak belirlediği aktarıldı.
Uluslararası turnuvalarda yer alan iddialı bir takımda mücadele etme fırsatının, oyuncuyu ikna etmek açısından önemli bir faktör olabileceği belirtildi.