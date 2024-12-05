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        Haberler Dünya Trump kapıları kapatmadan... Meksika'dan ABD'ye insan seli | Dış Haberler

        Trump kapıları kapatmadan... Meksika'dan ABD'ye insan seli

        ABD'ye Meksika üzerinden insan göçü, ABD Seçilmiş Başkanı Donald Trump'ın 'tüm sığınmacıları geri gönderme planı' nedeniyle kritik bir evrede. Trump'ın görevi 20 Ocak'ta devralması öncesi ABD'ye giriş yapmak isteyen sığınmacılar sınıra akın etti. Meksika yönetimi 5 bin 200 sığınmacıyı tutukladığını duyursa da, sınıra göç artarak devam ediyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.12.2024 - 10:06 Güncelleme: 05.12.2024 - 10:06
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        ABD Seçilmiş Başkanı Donald Trump'ın 'geri gönderme' vaatlerine rağmen binlerce insan, Cumhuriyetçi Başkan 20 Ocak'ta göreve başlamadan önce ABD'ye ulaşmak amacıyla Meksika sınırını geçmeye devam ediyor

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        Yaklaşık 1500 kişiden oluşan beşinci göçmen kervanı bu hafta Meksika'nın güney sınırından, Chiapas'ın Tapachula kentinden yola çıktı. Daha öncekiler gibi bu kervanın da amacı insanları mümkün olduğunca kuzeye götürmek.

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        Herkes, Seçilmiş Başkan'ın sınırı kapatacağından ve belgesiz insanlara karşı verdiği toplu sınır dışı sözünü yerine getireceğinden korkuyor.

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        Ancak son haftalarda Meksikalı yetkililer bu insan gruplarını dağıtmak için de önlemlerini arttırdı.

        Meksika yönetimi, ülke genelinde 5 bin 200'den fazla göçmeni gözaltına aldığını, ülkenin yeni ABD hükümetinin ABD-Meksika sınırına gelenleri engelleme baskısı altında olduğu bir dönemde büyük bir tarama gerçekleştirdiklerini duyurdu.

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        Başkan Claudia Sheinbaum, Meksika yurttaşlarının olası sınır dışı edilmelerine karşı hazırlıklı olacağına dair güvence verdi.

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        “Eğer bir sınır dışı söz konusu olursa, ABD'den herhangi bir nedenle sınır dışı edilen tüm Meksikalıları Meksika'da ağırlamaya hazırlanıyoruz” diyen Sheinbaum, bu vakalarla ilgilenebilecek göçmenlik avukatlarının işe alınması için hazırlıkların yapıldığını belirtti.

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        ABD Seçilmiş Başkanı Donald Trump, göçmenleri ABD'de istemediğini belirterek, 'tarihin en büyük geri gönderme operasyonunu' başlatacağını duyurmuştu.

        #Meksika sınırı
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