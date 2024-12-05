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        Haberler Ekonomi Sosyal Güvenlik İşveren Maliye AR-GE personel teşvikine açıklık getirdi - Sosyal Güvenlik Haberleri

        Maliye AR-GE personel teşvikine açıklık getirdi

        Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında AR-GE personeli için gelir vergisi istisnası uygulanıyor. Devletin tahsil etmekten vazgeçtiği verginin işverene mi yoksa işçiye mi ait olduğu konusunda zaman zaman tereddütler yaşanıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı yayımladığı özelge ile konuya açıklık getirdi. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberi

        Giriş: 05.12.2024 - 07:03 Güncelleme: 05.12.2024 - 07:03
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        AR-GE personel teşviki işverenin hakkı
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        4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu uyarınca, teknoloji geliştirme bölgelerinde çalışan AR-GE, tasarım ve destek personelinin ücretlerinin asgari ücreti aşan kısmı için ödenmesi gereken vergi alınmıyor. Tüm çalışanların ücretlerinin asgari ücrete kadar olan kısmı da 2022 yılından beri vergiden istisna tutuluyor.

        SORULARINIZ İÇİN: akivanc@haberturk.com

        Teknoloji bölgelerindeki söz konusu personelin ücretlerinin asgari ücreti aşan kısmına karşılık gelen ve devletin tahsil etmekten vazgeçtiği verginin işverene mi işçiye mi ait olduğu konusunda uygulamada tereddütler yaşanabiliyor. İstanbul Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesinde faaliyet gösteren bir firma, faaliyete geçtiği tarihten beri personele net ücret üzerinden ödeme yaptığını, ancak bu yıl brüt ücret üzerinden yapmaya başladığını bildirdi. Firma, brüt ücret üzerinden hesaplanan gelir vergisinden asgari ücret istisnası düşüldükten sonra devletin tahsil etmekten vazgeçtiği verginin işverene mi yoksa personele mi kalacağı hususunda İstanbul Defterdarlığı’ndan görüş talep etti. Firmanın sorusuna özelge ile açıklık getirildi.

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        MALİYE “İŞVERENİN HAKKI” DEDİ

        Özelgede, tüm çalışanların ücretlerinin asgari ücrete kadar olan kısmının 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren vergiden istisna tutulduğuna dikkat çekildi. Konuyla ilgili yönetmelik uyarınca, teknoloji geliştirme bölgelerinde çalışan personelin ücretlerinin asgari ücret istisnasına isabet eden vergi düşüldükten sonra kalan vergi tutarının, verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden indirilmek suretiyle terkin edildiği belirtildi.

        Tahakkuk işleminin, verginin ödenmesi gereken bir safhaya gelmesini ifade ettiği kaydedilen özelgede, “Stopaj teşviki olarak ifade ettiğimiz tahakkuktan terkin işlemi, ödenmesi gereken bir safhaya gelen verginin Devlet tarafından işveren (vergi sorumlusu) lehine kısmen veya tamamen alınmasından vazgeçilmesidir” denildi.

        4691 Sayılı Kanun kapsamında çalışan AR-GE, tasarım ve destek personelinin bu görevleri ile ilgili ücretlerinin 3 Şubat 2021 tarihinden önce gelir vergisinden istisna edilmekte iken, söz konusu tarihten itibaren verilecek muhtasar ve prim hizmet beyannamesi üzerinden tahakkuk eden vergiden indirilmek suretiyle terkin edildiği kaydedildi. Özelgede son olarak şöyle denildi:

        “Bu bağlamda, AR-GE, tasarım ve destek personeline 4691 Sayılı Kanunun geçici 2’nci maddesi kapsamında brüt ücret olarak ödemekte olduğunuz ücret tutarları üzerinden hesaplanan gelir vergisinden asgari ücret istisnasına isabet eden vergi düşüldükten sonra kalan verginin muhtasar ve prim hizmet beyannamesi üzerinden terkin edilmesi gerekmekte olup, bu suretle sağlanan teşvikten şirketiniz tarafından yararlanılmış olacaktır.”

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        #Ar-Ge
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