Galatasaray'da savunmada kurgu değişiyor!
Trendyol Süper Lig'in 15. hafta karşılaşmasında lider Galatasaray deplasmanda Sivasspor'a konuk olacak. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, eksikler ve sakatlıklar nedeniyle savunma kurgusunda değişikliğe gitmeyi planlıyor.
Süper Lig'in 15. haftasında Sivasspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray'da, savunma kurgusunda değişiklikler gündemde.
Son dönemde üç stoperli sistemle sahaya çıkan sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk'un, bu maçta eksikler nedeniyle dörtlü savunmaya dönmeyi planladığı öğrenildi.
Eyüpspor karşısında aldığı 2-2'lik beraberliğin ardından bu önemli deplasmanda puan kaybını telafi etmek isteyen Galatasaray'da, savunma hattındaki sakatlıklar dikkat çekiyor.
Eyüpspor maçında bileği burkulan ve kemik ödemi tespit edilen Abdülkerim Bardakcı'nın Sivasspor karşısında forma giymesi beklenmiyor.
Bu sezon savunmada öne çıkan isimlerden Davinson Sanchez'in ilk 11'deki yeri garanti. Kolombiyalı savunmacının partnerinin ise genç oyuncu Metehan Baltacı olması bekleniyor.
Son haftalarda formsuz bir grafik çizen Victor Nelsson'un ise bu maçta ilk 11'de yer alma ihtimali düşük görülüyor.