Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya ABD'nin İran'daki pilot kurtarma operasyonunda mahsur kalan iki uçağın "imha edildiği" bildirildi

        ABD'nin İran'daki pilot kurtarma operasyonunda mahsur kalan iki uçağın "imha edildiği" bildirildi

        ABD basını, İran'da 3 Nisan'da düşürülen F-15E savaş uçağının ikinci pilotunu kurtarma operasyonu sırasında görevlendirilen MC-130J tipi iki uçağın "mahsur kalması" sonucu İranlıların eline geçmemesi için imha edildiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2026 - 11:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        ABD'nin İran'da 'mahsur kalan' iki uçağı imha edildi

        Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberine göre, konuyla ilgili bilgi sahibi olan, ismi paylaşılmayan bir yetkili, F-15E savaş uçağının ikinci pilotunu kurtarma operasyonunda MC-130J tipi uçakların görevlendirildiğini belirtti.

        Görev kapsamında özel kuvvetleri taşıyan MC-130J tipi nakliye uçaklarından ikisinin "bilinmeyen sebeplerle yerde mahsur kaldığını" belirten yetkili, bu uçakların "yok edildiğini" kaydetti.

        The New York Times gazetesinin haberinde ise uçakların, "İran'ın eline geçmemesi için imha edildiği" belirtildi.

        ABD UÇAKLARININ TANESİ 100 DOLARDAN FAZLA

        ABD basını, 3 Nisan’da İran’da düşürülen F-15E savaş uçağının ikinci pilotunu kurtarma operasyonu sırasında mahsur kalan ve imha edilen iki MC-130J tipi uçağın her birinin değerinin 100 milyon dolardan fazla olduğunu bildirdi.

        Wall Street Journal'ın (WSJ) aktardığı bilgilere göre, operasyon sırasında bölgede mahsur kalarak imha edilen bu iki uçağın her birinin maliyeti 100 milyon doları aşıyor.

        Asker sevkiyatı ile tahliyesi için tasarlanan MC-130J uçakları, havada yakıt ikmali yapabiliyor. Söz konusu uçaklar, ısı güdümlü füzeler de dahil olmak üzere hava savunma sistemlerini önleyecek donanımlarıyla biliniyor.

        WSJ, F-15E savaş uçağının ikinci pilotunu kurtarma operasyonunda MC-130J tipi uçakların görevlendirildiğini bildirmişti.

        Görev kapsamında özel kuvvetleri taşıyan MC-130J tipi nakliye uçaklarından ikisinin "bilinmeyen sebeplerle yerde mahsur kaldığı" ve "yok edildiği" kaydedilmişti.

        Öte yandan, "imha edilen" uçaklara ilişkin ABD'den henüz resmi açıklama yapılmadı.

        Ne olmuştu?

        İran Devrim Muhafızları Ordusu, 3 Nisan'da ülkenin orta kesimlerinde bir savaş uçağını hava savunma sistemleriyle vurarak düşürdüğünü duyurmuştu.

        İran basını, ABD'ye ait savaş uçağının pilotunun yakalanıp esir alınmış olabileceğini kaydetmişti.

        ABD basınına konuşan yetkililer de uçağın düştüğünü doğrulayarak mürettebattan bir kişinin kurtarıldığını, ikinci kişi için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtmişti.

        New York Times gazetesinin haberinde, Hürmüz Boğazı yakınlarında F-15 savaş uçağıyla neredeyse aynı anda, ikinci bir ABD savaş uçağının daha düşürüldüğü kaydedilmişti. Haberde, uçağın pilotunun olaydan kurtulduğu aktarılmıştı.

        ABD Başkanı Donald Trump, İran'da 3 Nisan'da düşürülen F-15E savaş uçağının ikinci pilotunu da kurtardıklarını açıklamıştı.

