        Eski hakemler Trabzonspor - Galatasaray maçı yorumladı: Kırmızı kart gerekir mi? - Trabzonspor Haberleri

        Eski hakemler Trabzonspor - Galatasaray maçı yorumladı: Kırmızı kart gerekir mi?

        Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor sahasında Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti. Eski hakemler Trabzonspor - Galatasaray mücadelesindeki tartışmalı pozisyonları değerlendirdi. İşte hakemlerin yorumları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.04.2026 - 10:42 Güncelleme:
        1

        "FAUL ATLANDI, UYARI DOĞRU"

        17. dakikada Barış Alper yerde kaldı, devam doğru mu, Barış'ın hakeme tepkisi kart gerektirir mi?

        Deniz Çoban: Hakemin kararları doğru. Pozisyon bence faul.

        Bahattin Duran: Hakem Barış'ın yanına gelip uyardı. Karar doğru. Üstten elle, alttan ayakla faul var.

        Bülent Yıldırım: Faul atlanmış, hakem ise tepkiyi doğru şekilde uyarmış.

        2

        "SARI KART KARARI DOĞRU"

        Okan Buruk'a gösterilen sarı kart doğru mu?

        Bahattin Duran: Sarı kart doğru ama kuralda rakip takımın topu oyuna sokmasını engelliyorsa kırmızı kart diyor. Okan Hoca'nın gidip Nwakaeme'nin elinden alması, hakemin yorumuna kalmış. En az sarı kart. Hakem değerlendirmesi. Sarı kartı kabul ediyorum.

        Deniz Çoban: Hakemin sarı kart yorumu doğru. Sportmenlik dışı tutum olduğu için sarı kart doğru. Okan Hoca oyunu geciktirmiyor ama üzerine düşmeyen bir iş yapıyor.

        Bülent Yıldırım: Sarı kart kararı doğru.

        3

        "SARI KART ÇIKMALIYDI"

        28. dakikada Lemina'nın Ozan'a müdahalesine kart gerekir mi?

        Bahattin Duran: Çok net sarı kart, göstermeliydi.

        Deniz Çoban: Avantajı güzel oynadı, sonrasında Lemina'ya sarı kart göstermeliydi.

        Bülent Yıldırım: Avantaj harika ama dönüşünde Lemina sarı kart görmeliydi.

        4

        "HAKEMİ ALDATTI, SARI KART"

        Torreira yerde kaldı, faul kararı doğru mu?

        Bahattin Duran: Torreira'ya hiçbir şekilde müdahale yok. Torreira abartılı şekilde kendisini yere bıraktı. Trabzonspor lehine endirekt serbest vuruşla oyun başlamalıydı, Torreira hakemi aldatmadan sarı kart görmeliydi.

        Deniz Çoban: Fauldü değildi diye konuşmaya bile gerek yok.

        Bülent Yıldırım: Temas yok.

        5

        "FATİH TEKKE KART GÖRMELİYDİ"

        Singo, yerde kaldı. Faul kararı doğru mu? İtiraza sarı kart doğru mu?

        Deniz Çoban: Faulü eleştiremem, itiraz nedeniyle Fatih Tekke kart görmeliydi.

        Bülent Yıldırım: Faul kararını eleştiremem. İtiraz nedeniyle antrenör değil Fatih Tekke sarı kart görmeliydi.

        6

        "KIRMIZI KARTI DÜŞÜNMEM"

        51. dakikada Barış Alper'in Pina'nın müdahalesinde hakemin sarı kart kararı doğru mu?

        Deniz Çoban: Cihan Aydın'ın kararı doğru. Bu hareket bütünüyle sarı kart, kırmızı kartı düşünmem. VAR müdahalesi yanlış.

        7

        "KONTROLSÜZ HAREKETİN TARİFİ"

        51. dakikada Barış Alper'in Pina'nın müdahalesinde hakemin sarı kart kararı doğru mu?

        Bahattin Duran: Kontrolsüz hareketin tam tarifi. Kırmızı kartı düşünmem. Yanlış VAR müdahalesine rağmen kararında kalması da doğru.

        8

        "VAR MÜDAHALESİ YANLIŞ"

        51. dakikada Barış Alper'in Pina'nın müdahalesinde hakemin sarı kart kararı doğru mu?

        Bülent Yıldırım: Benim için de sarı kart kararı doğru. Cihan Aydın'ı kutluyorum. VAR hakemi sanki o bölgeye yapılmış gibi bilekteki esnemeyi gösteriyor. Oraya yapılsa tamam da... İnanılmazdı. Cihan Aydın, VAR hakemini de kurtardı. Tartışmasız sarı kart. Tabanla gelse kırmızı kart. Bileği alıp götürse kırmızı kart. Bu haliyle sarı kartta kalarak doğru yaptı.

        9

        "GOL NİZAMİ, FAUL YOK"

        62. dakikada Trabzonspor'un golünde ihlal var mı?

        Bahattin Duran: İhlal yok. Davinson faul itirazında bulundu ama faul yok. Gol nizami.

        Deniz Çoban: Gol temiz.

        Bülent Yıldırım: Gol temiz.

        10

        "ONANA'YA KIRMIZI KART GEREKİR"

        90+2. dakikada Onana'ya ikinci sarı kart çıkmalı mı?

        Deniz Çoban: Onana, oyuncu değişikliği yapılıyor olduğunu görmesine rağmen oyunu geciktirmek için topa vuruyor. İkinci sarı kart çıkmalı. Galatasaraylı oyuncuların itirazı haklı.

