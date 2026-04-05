Gigi Hadid, Epstein belgelerinde adının geçmesiyle ilgili sessizliğini bozdu

Süper model Gigi Hadid, ABD Adalet Bakanlığı tarafından yakın zamanda yayımlanan ve adının da geçtiği Jeffrey Epstein belgleri hakkında açıklama yaptı.

Epstein belgelerinde, gönderenin adının gizli tutulduğu bir e-posta yazışmasında, bir kişinin cinsel suçlu Epstein'e Gigi Hadid ve kız kardeşi Bella Hadid'in profesyonel başarısı hakkında, "Hadid kardeşler nasıl model oldular ve bu kadar çok para kazandılar?! Anlamıyorum..." dediği görülmüştü.

O kişinin, "Babaları ajansa ödeme yaptı" diye yazması üzerine, hapiste ölen pedofil milyarder Epstein'in, "Hayır" diye yanıt verdiği, yazışmanın ilerleyen kısımlarında ise "Çünkü talimatları uyguluyorlar, bu kadar basit" diye eklediği ortaya çıkmıştı.

"MİDEMİ BULANDIRIYOR"

Bir sosyal medya kullanıcısı Hadid'in bir Instagram gönderisine, ünlü model, Epstein dosyaları hakkında konuşmadığı için takibi bırakmak zorunda kaldığını yazması üzerine, 30 yaşındaki Hadid, belgelerin "midesini bulandırdığını" söyleyerek yanıt verdi.

"Hiç tanımadığınız birinin sizin hakkınızda bu şekilde konuşmasını okumak korkunç. Özellikle de bu bağlamda" diyen Hadid, "Yorum yapmadım, çünkü onun gerçek mağdurlarının hikayelerinden bir şey eksiltmek istemedim. Ancak yorumunuz bana belki de durumun yeterince açık olmadığını fark ettirdi ve bunu size bildirmek önemli" ifadesini kullandı.

Gigi ve Bella Hadid kardeşler

Bir çocuk annesi ünlü model, ayrıcalıklı bir ortamda büyüdüğünü, annesi Yolanda Hadid ve babası Muhammed Hadid'in kendisini koruduğunu ve ona sıkı çalışmanın değerini öğrettiğini söyledi. Hadid, 2012'de bir modellik ajansıyla sözleşme imzaladıktan sonra, o zamandan beri her an çok çalıştığını belirtti.

"Sanırım o e-postayı yazdığı sırada 20-21 yaşlarındaydım, rahatsız edici" diyen Hadid, "O iğrenç insanla hiçbir zaman herhangi bir ilişkim olmadığını kesin olarak belirtmek istiyorum" diye ekledi.

Daha önce reşit olmayan birini fuhuşa teşvik etmek ve buna ortam sağlamak suçlarından anlaşma yoluyla ceza alan Epstein, Temmuz 2019'da tutuklanmıştı. Reşit olmayan kızların cinsel istismarı ve cinsel istismarına yönelik komplo kurmakla suçlanan Epstein, haftalar sonra hapishanede ölü bulunmuş, ölümü kayıtlara intihar olarak geçmişti.