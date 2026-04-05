İran’da kritik kurtarma operasyonunda yaşananlar: Düşürülen F-15 mürettebatı böyle çıkarıldı

Irak’ta bölge diplomasisinde ve askeri ilişkilerde söz sahibi bir yetkilinin verdiği bilgiye göre, İran’ın Kohkiluye ve Boyer Ahmed eyaleti üzerinde düşürülen F-15 savaş uçağının ikinci mürettebatı, ABD özel kuvvetleri tarafından düzenlenen bir operasyonla kurtarıldı.

Aynı yetkili, operasyonun “yoğun hava desteği altında görev yapan özel bir komando birliği” tarafından gerçekleştirildiğini belirtirken, operasyonun ardından sahadaki tüm ABD unsurlarının İran topraklarını terk ettiğini aktardı. Bu detay, operasyonun sadece kurtarma değil aynı zamanda hızlı geri çekilme planı içerdiğini de ortaya koydu.

Pilot düştükten sonra merkezle temas kurabildi

Durumun Irak’taki İran’a yakın Şii grupların liderleri üzerinden de takip eden ve Şii siyasetin önde gelen isimleri üzerinden İran’la temas kurmaya çalışan Amerikalı bir diplomatın aktardığına göre, uçağın pilotu ve silah sistemleri subayı, uçaktan paraşütle atladıktan sonra sahip oldukları özel iletişim sistemleri üzerinden ABD güçleriyle temas kurmayı başardı.

Aynı diplomatın, pilotların serbest bırakılması ve güvenli şekilde çıkarılması için İran’a yakın Şii liderler ve bölgedeki yerel aşiretler üzerinden temas yürüttüğü, bu sürecin sahadaki askeri operasyonla eş zamanlı ilerlediği vurgulandı. İlk pilotun birkaç saat içinde kurtarıldığı, ikinci mürettebatın yerinin tespit edilmesi ve çıkarılmasının ise bir günden fazla sürdüğü belirtildi.

Bu süreçte ABD Özel Kuvvetlerinin cuma ve cumartesi günleri İran toprakları içinde iki ayrı arama-kurtarma faaliyeti yürüttüğü ifade edilirken, ikinci mürettebatın yerinin belirlenmesinin ardından operasyonun başlatıldığı aktarıldı.

Risk altında operasyon

ABD Hava Kuvvetleri’ne ait savaş uçaklarının, bölgeye yaklaşmaya çalışan İran unsurlarını engellemek amacıyla hava saldırıları düzenlediği ve operasyonun aktif bir çatışma riski altında gerçekleştiği bildirildi.

Bölgedeki siyasi kaynaklarına göre, ABD Başkanı Donald Trump ve üst düzey güvenlik ekibi operasyonu anbean Beyaz Saray’daki durum odasından takip etti. Trump daha sonra yaptığı açıklamada kurtarılan ikinci mürettebatın “tamamen güvende” olduğunu belirtti. Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda ise ABD ordusunun operasyon için “dünyanın en ölümcül silahlarıyla donatılmış onlarca savaş uçağını” bölgeye sevk ettiğini ifade etti.

Bölgedeki siyasi kaynaklara göre, ABD’nin İran toprakları içinde iki gün üst üste özel kuvvet bulundurması, son yılların en riskli sınır ötesi operasyonlarından biri olarak değerlendiriliyor.

Aynı kaynaklar, operasyonun Irak ve Afganistan’daki derin saha operasyonlarına benzer bir karakter taşıdığına ve Washington’ın doğrudan çatışma ihtimalini göze aldığını gösterdiğine dikkat çekiyor. Amerikalı kaynaklar da operasyonun kapsamı ve kullanılan askeri kapasitenin büyüklüğüne vurgu yaparak, bunun sıradan bir kurtarma değil, çok katmanlı bir askeri ve diplomatik hamle olduğunun altını çiziyor.

Kurtarmaya giden helikopter de hasar aldı

Öte yandan ilk pilotun kurtarılması sırasında İran’ın operasyona katılan bir Black Hawk helikopterini hedef aldığı, helikopterdeki personelin yaralandığı ancak hava aracının görevine devam edebildiği bilgisi paylaşıldı. Bu detay, sahadaki gerilimin ne denli yüksek olduğunu ve operasyonun her an kontrolden çıkabilecek bir risk barındırdığını gözler önüne serdi.

Tüm bu gelişmeler, İran hava sahasında düşürülen bir savaş uçağının ardından başlayan sürecin, klasik bir arama-kurtarma operasyonunun çok ötesine geçtiğini ve ABD ile İran arasında doğrudan temas riskini barındıran kritik bir askeri krize dönüştüğünü ortaya koyuyor.

Washington’un “pilotları geri alma” kararlılığı ile Tahran’ın sahadaki refleksleri, bölgedeki gerilimin yeni ve daha tehlikeli bir eşiğe taşındığına işaret ediyor.