2026'da dünya nüfusunun ağırlık merkezi değişiyor: Her 10 bebekten 8'i bu iki kıtada doğacak!
2026 yılında bebeklerin büyük bölümü sınırlı bir coğrafyada doğacak. Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, bu yıl küresel doğumların yüzde 85'i yalnızca iki kıtada gerçekleşecek. Her 10 bebekten 8'i bu iki kıtada dünyaya gözlerini açacak. Peki dünya nüfusunun ağırlık merkezi nereye kayıyor? İşte kıta kıta yeni yılın doğum karnesi!
Bir insanın nerede doğduğu; alacağı eğitimden sağlık imkanlarına, ekonomik fırsatlarından yaşam kalitesine kadar her şeyi en başından belirliyor. Bu veriler de bize geleceğin dünyasının ağırlık merkezinin nereye kaydığını açıkça gösteriyor.
Birleşmiş Milletler’in (BM) nüfus projeksiyonları, küresel doğumların kıtalar genelinde nasıl dağıldığını gösterdi.
Buna göre, 2026 yılında bebeklerin %85'i sadece iki kıtada, Asya ve Afrika'da dünyaya gelecek.
ASYA: KÜRESEL DEMOGRAFİNİN MERKEZİ
Çin, Japonya veya Güney Kore gibi ülkelerde doğum oranlarının düştüğünü sık sık duyuyoruz değil mi? Ancak bu durum sizi yanıltmasın. Asya’nın kalabalık nüfusu onu hâlâ dünyanın demografik merkezi yapmaya devam ediyor. Özellikle Güney ve Güneydoğu Asya, yüksek doğum sayılarıyla öne çıkıyor.
2026 yılında dünya genelindeki doğumların neredeyse yarısı yalnızca Asya'da gerçekleşecek.
BM verilerine göre, bu yıl Asya'da yaklaşık 64,9 milyon doğum gerçekleşmesi bekleniyor. Bu da dünya genelindeki tüm doğumların yaklaşık %49’unu oluşturuyor.
Sonuç olarak, bu yıl doğacak her iki bebekten biri Asya'da bir yerde dünyaya gelecek.
AFRİKA: GENÇ VE HIZLI BÜYÜYOR
Listenin ikinci sırasında ise yükselişi durdurulamaz bir kıta var: Afrika. Dünya genelindeki doğumların üçte birinden fazlası Afrika'da gerçekleşiyor.
BM verilerine göre, Afrika'da 2026 yılında 47,6 milyon doğum gerçekleşmesi bekleniyor. Bu da küresel toplamın %35,9’unu oluşturuyor. Bu durum, kıtanın yüksek doğurganlık oranlarını ve genç nüfus yapısını yansıtıyor.
Birçok Afrika ülkesi demografik dönüşümün henüz başında olduğu için doğum oranlarında ciddi bir düşüş görülmüyor. Bu da Afrika’nın küresel doğumlardaki payının önümüzdeki yıllarda daha da artabileceğine işaret ediyor.
DÜNYANIN GERİ KALANINDA DURUM NE?
Asya ve Afrika’yı bir kenara koyduğumuzda, dünyanın geri kalanında tablonun çok daha sakin hatta durgun olduğunu görüyoruz. Diğer tüm kıtalar, küresel doğumların sadece küçük bir kısmını oluşturuyor.
Avrupa, Kuzey Amerika ve Okyanusya’nın toplam doğum payı sadece %8 civarında kalıyor.
Latin Amerika ve Karayipler’de 9,3 milyon doğumla yaklaşık %7’lik bir oran beklenirken, Avrupa'nın payı sadece %4,6 seviyesinde kalıyor.
Kuzey Amerika’nın payı %3’tür. Bu durum, göçün tetiklediği nüfus artışına rağmen daha düşük doğurganlık oranlarını yansıtmaktadır.
Okyanusya %0,5’lik bir paya sahipken, Antarktika’da ise kalıcı nüfus olmadığı için doğum beklenmiyor.
Özetle; 2026 yılı, dünyanın insan kaynağı açısından rotasını doğuya ve güneye çevirdiği bir yıl olacak gibi görünüyor.