Merve Boluğur: Adriana Lima'dan daha güzelim

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Atlas Sineması'nda gerçekleşen 'Kul Dilemma' filminin galasına katılan Merve Boluğur, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"FARKLI ALANLARA YÖNELDİM"

Uzun süredir ekranlarda yer almamasıyla ilgili sorulara yanıt veren Boluğur, "Evet, bazı projeleri tercih etmedim. Daha farklı alanlara yöneldim. O yüzden şu an aktif bir proje yok" şeklinde konuştu.

Merve Boluğur, geçmişte Kıvanç Tatlıtuğ ve Halit Ergenç gibi ünlü oyuncularla aynı projede yer alması hatırlatılması üzerine "O dönem güzel projelerde yer aldım. Şimdi o tarz işlerde yer almıyorum ama olumlu kalmaya çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

"OYUNCULUKTA KİMSE KİMSENİN ÖNÜNÜ ENGELLEMEZ"

Boluğur, sektörde bazı isimlerin oyuncuların önünü kestiği yönündeki iddialarla ilgili soruya ise, "Ben buna inanmıyorum. Oyunculukta kimse kimsenin önünü engellemez" yanıtını verdi.

"BEN ONDAN DAHA GÜZELİM"

Öte yandan Merve Boluğur, 12 yıl önce dünyaca ünlü model Adriana Lima ile bir araya gelerek onunla fotoğraf çektirmişti. Zaman zaman sosyal medyada süper model ile kıyaslanması hakkında da konuşan Boluğur, "Ben ondan daha güzelim" diyerek iddialı bir çıkış yaptı. Oyuncu, daha sonra "Kendisi çok güzel bir kadın, onu çok seviyorum" dedi.