İstanbul Beşiktaş'ta, Yapı Kredi Plaza önündeki polis noktasına yönelik terör saldırısına ilişkin soruşturma devam ediyor.

Levent Mahallesi Cömert Sokak'ta Yapı Kredi Plaza önündeki polis noktasında görevli ekipler, öğle saatlerinde bölgeye gelen 3 saldırganın uzun namlulu silahlarla araçtan indiğini fark etti.

Ekipler, saldırganları durdurmak için harekete geçti. Polis, "dur" ihtarına uymayan saldırganlara müdahalede bulundu. Bunun üzerine polis ile saldırganlar arasında çatışma çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Çevrede güvenlik önlemi alınırken, Büyükdere Caddesi Ankara istikameti trafiğe kapatıldı.

Çatışmada, saldırganlardan 1'i ölü, 2'si yaralı olarak etkisiz hale getirildi, 2 polis de yaralandı. Yaralı polisler, sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Saldırganların çantalarında yapılan aramada mühimmat ele geçirildi.

KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Bölgede, olay yeri inceleme ekiplerince inceleme yapıldı.

Yapılan çalışmalarda, saldırganların kiraladıkları araçla İzmit'ten İstanbul'a geldikleri, öldürülen saldırganın Yunus Emre S, etkisiz hale getirilen diğer 2 saldırganın ise Onur Ç. ve Enes Ç. isimli kardeşler oldukları belirlendi.

Ekiplerin çalışmalarını tamamlamasının ardından bölgedeki güvenlik önlemleri devam ederken, trafik kontrollü şekilde sağlanmaya başladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin başlatılan soruşturma, 1 başsavcı vekili ve 2 savcı tarafından yürütülüyor.

Çiftçi Yunus Emre S.'nin terör örgütüyle irtibatlı olduğu, 2018'de Adana'da bir cinayete adının karıştığı belirlendi. Yunus Emre S.'nin terör örgütü DEAŞ bağlantısından dolayı 2021 yılında malvarlığına el konulduğu, 2024 yılında malvarlığı üzerindeki kaldırılmıştı.

RADİKAL ÖRGÜT BAĞLANTISI TESPİT EDİLDİ

İstanbul'un Beşiktaş ilçesindeki polis noktasına yönelik terör saldırısını gerçekleştiren şahısların radikal örgüt bağlantıları ve uyuşturucu madde kullanımından dolayı adli kayıtlarının bulunduğu tespit edildi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, İstanbul'da gerçekleşen silahlı saldırıya ilişkin güvenlik birimlerinin çok yönlü incelemeleri devam ediyor.

Kaynaklar, kimlikleri tespit edilen şahısların hem radikal örgüt bağlantıları hem de uyuşturucu madde kullanımından adli kayıtlarının bulunduğunu, mevcut bulguların, saldırının münferit bir olayın ötesinde çok katmanlı bir provokasyon girişimi olabileceğine işaret ettiğini vurguladı.

Saldırının gerçekleştiği nokta ve hedef seçiminin dikkat çekici olduğuna değinen kaynaklar, İsrail Başkonsolosluğu'nun uzun süredir kapalı olduğunu ve aktif bir diplomatik faaliyet yürütmediğini hatırlattı.

Öte yandan polislere yönelik terör saldırısı sonrasında gazetecilere konuşan İstanbul Valisi Davut Gül de "Levent'te Yapı Kredi Plaza'nın önünde güvenlik tedbirlerini alan polislerimize bir saldırı meydana geldi. Saldırı neticesinde 2 polisimiz hafif şekilde yaralandı. Teröristlerden birisi öldürüldü, 2 terörist de yaralı olarak etkisiz hale getirildi." diye konuşmuştu.

SALDIRGANLAR KİRALIK ARAÇLA BÖYLE GELMİŞ

Beşiktaş'ta, Yapı Kredi Plaza önündeki polis noktasına yönelik terör saldırısını gerçekleştiren saldırganların olay yerine geldikleri anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Levent Mahallesi Cömert Sokakta Yapı Kredi Plaza önündeki polis noktasına yönelik terör saldırısına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında, saldırganların olay yerine geldikleri anların güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı.

Kamera kayıtlarında, beyaz renkli otomobille olay yerine yakın bir otoparka gelen saldırganların, araçtan inerek bagajdan saldırıda kullanılan silahları aldıkları görülüyor.

GÖZALTI SAYISI 5 OLDU

İstanbul Beşiktaş’taki İsrail Konsolosluğu önünde polislere yönelik saldırıya ilişkin, yaralı olan 2 şüpheli ile birlikte gözaltı sayısı 5’e yükseldi.

Olayın tüm boyutları detaylı bir şekilde incelenirken, saldırıyla bağlantılı olduğu kaydedilen ve olay yerine yakın 1 kişi daha gözaltına alınmıştı. Çalışmalarını genişleten polis ekipleri, saldırıya ilişkin 2 kişiyi daha yakalayarak gözaltına aldı. Böylece yaralı iki şüpheli ile birlikte gözaltı sayısı 5’e yükseldi.

"KONSOLOSLUKTA 2,5 YILDIR FAALİYET YOK"

İstanbul Valisi Davut Gül, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız ile olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Vali Gül incelemenin ardından gazetecilere, "Levent'te Yapı Kredi Plaza'nın önünde güvenlik tedbirlerini alan polislerimize bir saldırı meydana geldi. Saldırı neticesinde 2 polisimiz hafif şekilde yaralandı. Teröristlerden birisi öldürüldü, 2 terörist de yaralı olarak etkisiz hale getirildi." diye konuştu.

Gül, bölgede Yapı Kredi ile iş yerlerinin, arka tarafta ise İsrail Konsolosluğunun bulunduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Konsoloslukta yaklaşık 2,5 yıldır herhangi bir faaliyet yok. Yani dolayısıyla da burada konsoloslukta devam eden bir çalışma ya da yaşayan herhangi bir diplomatik görevli bulunmuyor."