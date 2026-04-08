        Yeni ayrıntılar! Terörist, eşini yakınlarının yanına bırakıp eyleme gitmiş! | Son dakika haberleri

        Yeni ayrıntılar! Terörist, eşini yakınlarının yanına bırakıp eyleme gitmiş!

        İstanbul Levent'te İsrail Başkonsolosluğu önünde görevli polislere yönelik silahlı saldırıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya başladı. Yaralı ele geçirilen teröristlerden Onur Ç.'nin eşini Konya'daki yakınlarının yanına bıraktığı ardından diğer teröristlerle buluşmak için Kocaeli'ye gittiği ortaya çıktı

        Giriş: 08.04.2026 - 15:18
        Zafer Samancı'nın özel haberine göre Onur Ç.'nin 4 Nisan'da karısı C.Ç.’yi Konya’nın Cihanbeyli ilçesinde yaşayan yakınlarının yanına bıraktığı ardından aynı gece şehirlerarası otobüsle Kocaeli'ne gittiği ve diğer teröristlerle buluştuğu belirlendi.

        EŞİ DE GÖZALTINA ALINDI

        Bilgiler doğrultusunda harekete geçen Konya Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri gece saat 02.00 sıralarında Konya’nın Cihanbeyli ilçesinde tespit edilen adrese baskın yaparak Onur Ç.’nin eşi C.Ç’yi gözaltına aldı.

        "8 NİSAN'DA GELİP SENİ ALACAĞIM"

        Onur Ç’nin eşi C.Ç., ilk ifadesinde eşinin kendisini Konya'ya bıraktığını, 8 Nisan'da gelip alacağını söylediğini öne sürdü. İki çocuk annesi C.Ç. sorgulanmak üzere İstanbul’a götürüldü.

        Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre İstanbul Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, uyuşturucu soruşturması kapsamında dün sabah gözaltına alınan şarkıcı Melek Mosso hakkında adli kontrol şartı uygulanmamasına itiraz etti.

