        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe son dakikalarda hayat buluyor! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe son dakikalarda hayat buluyor!

        Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, bu sezon son dakikalarda attığı gollerle hayat buluyor. Sarı-lacivertliler, geride kalan 28 haftada rakip fileleri tam 11 kez 80. dakika ve sonrasında havalandırdı.

        Giriş: 08.04.2026 - 10:51 Güncelleme:
        1

        Süper Lig'de son olarak ezeli rakibi Beşiktaş'ı 90+11'de attığı golle mağlup eden Fenerbahçe, bu sezon son dakika golleriyle şampiyonluk yarışına tutunuyor...

        2

        Sarı-lacivertliler, ligde 80. dakika ve sonrasında şu ana kadar tam 11 gol kaydetti.

        3

        İlk yarıdaki Galatasaray ve Beşiktaş maçları ile ikinci yarıdaki Samsunspor ve Beşiktaş mücadelelerinde son dakikalarda atılan goller ise hayati önem taşıdı.

        4

        İşte Fenerbahçe'nin bu sezon 80. dakika ve sonrasında bulduğu goller ve bu maçlarda aldığı sonuçlar:

        5

        90+2' Szymanski (Fenerbahçe-Antalyaspor: 2-0)

        6

        81' Talisca (Gaziantep FK-Fenerbahçe: 0-4)

        7

        88' Talisca (Gaziantep FK-Fenerbahçe: 0-4)

        8

        83' Duran (Beşiktaş-Fenerbahçe: 2-3)

        9

        88' Brown (Ç.Rizespor-Fenerbahçe: 2-5)

        10

        90+5' Duran (Fenerbahçe-Galatasaray: 1-1)

        11

        87' Asensio (Fenerbahçe-Konyaspor: 4-0)

        12

        90+5' Asensio (Fenerbahçe-Kasımpaşa: 1-1)

        13

        89' Nene (Fenerbahçe-Samsunspor: 3-2)

        14

        90+5' Cherif (Fenerbahçe-Samsunspor: 3-2)

        15

        90+11' Kerem (Fenerbahçe-Beşiktaş: 1-0)

