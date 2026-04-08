Fenerbahçe son dakikalarda hayat buluyor!
Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, bu sezon son dakikalarda attığı gollerle hayat buluyor. Sarı-lacivertliler, geride kalan 28 haftada rakip fileleri tam 11 kez 80. dakika ve sonrasında havalandırdı.
Süper Lig'de son olarak ezeli rakibi Beşiktaş'ı 90+11'de attığı golle mağlup eden Fenerbahçe, bu sezon son dakika golleriyle şampiyonluk yarışına tutunuyor...
Sarı-lacivertliler, ligde 80. dakika ve sonrasında şu ana kadar tam 11 gol kaydetti.
İlk yarıdaki Galatasaray ve Beşiktaş maçları ile ikinci yarıdaki Samsunspor ve Beşiktaş mücadelelerinde son dakikalarda atılan goller ise hayati önem taşıdı.
İşte Fenerbahçe'nin bu sezon 80. dakika ve sonrasında bulduğu goller ve bu maçlarda aldığı sonuçlar:
90+2' Szymanski (Fenerbahçe-Antalyaspor: 2-0)
81' Talisca (Gaziantep FK-Fenerbahçe: 0-4)
88' Talisca (Gaziantep FK-Fenerbahçe: 0-4)
83' Duran (Beşiktaş-Fenerbahçe: 2-3)
88' Brown (Ç.Rizespor-Fenerbahçe: 2-5)
90+5' Duran (Fenerbahçe-Galatasaray: 1-1)
87' Asensio (Fenerbahçe-Konyaspor: 4-0)
90+5' Asensio (Fenerbahçe-Kasımpaşa: 1-1)