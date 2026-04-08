        Haberler Ekonomi Enerji İran ve ABD ateşkes ilan etti: Petrol fiyatı sert düştü - Enerji Haberleri

        İran ve ABD ateşkes ilan etti: Petrol fiyatı sert düştü

        Brent petrol, ABD Başkanı Trump'ın İran'a yönelik geniş kapsamlı bombardımanı askıya alması ve ABD-İran savaşında iki haftalık ateşkes ilan etmesi sonrası 100 doların altına düştü

        Giriş: 08.04.2026 - 07:32 Güncelleme:
        Brent petrol 100 doların altına düştü

        Ortadoğu'da savaşın 40. gününde ateşkes kararı geldi. ABD Başkanı Donald Trump, "İran'ın Hürmüz Boğazı'nı tamamen, derhal ve güvenli biçimde açmayı kabul etmesi şartıyla İran'a yönelik bombardıman ve saldırıları iki hafta boyunca askıya almayı kabul ediyorum. Bu, iki taraflı bir ateşkes olacak" dedi.

        İran, ABD ve İsrail ile sağlanan geçici ateşkesin ardından Hürmüz Boğazı’nı geçişlere açtı. Trump'ın İran ile ateşkes anlaşmasını duyurmasının ardından brent petrol sert düştü.

        Brent petrol sabah saatinde yüzde 13’den fazla düşerek varil başına 94,56 dolara kadar geriledi. ABD ham petrolü (WTI) vadeli işlemleri de yüzde 16 düşerek 94 doların biraz üzerinde işlem gördü.

