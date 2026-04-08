Trump'tan ateşkese dair açıklama

Donald Trump, Truth Social isimli sosyal medya platformu üzerinden açıklamada bulundu.

Pakistan'ın arabuluculuğunda gerçekleşen müzakerelere dair değerlendirmede bulunan ABD Başkanı, ateşkesin iki taraflı olacağını belirtti.

Trump, "İran'dan 10 maddelik bir teklif aldık ve bunun müzakere için uygulanabilir bir temel olduğuna inanıyoruz." dedi.

ABD Başkanı, 2 haftalık sürenin anlaşmanın nihayete erdirilmesi ve imzalanması için imkan sağlayacağına dikkat çekti.

