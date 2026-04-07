        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sanchez ile görüştü | Dış Haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sanchez ile görüştü

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile telefonda görüştü. Liderler, ikili ilişkiler ile bölgesel ve küresel konuları ele aldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.04.2026 - 19:53 Güncelleme:
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sanchez ile görüştü

        İletişim Başkanlığı görüşmeye dair açıklamada bulundu.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve İspanya'nın savunma başta olmak üzere her alanda sergiledikleri dayanışmanın halklarımız tarafından da memnuniyetle karşılandığını ve ilişkilerimizin daha ileri taşınmasını hedeflediklerini belirtti.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran’ın topyekün yıkıma uğratılması hedefiyle hareket edilmesini tasvip etmediğimiz gibi İran’ın kardeş bölge ülkelerine yönelik tutumunu da doğru bulmadığımızı, vicdan sahibi herkesin barışı sahiplenmesi ve diplomasiye odaklanması gerektiğini ifade etti.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in Gazze’de ve diğer yerlerdeki hukuk tanımazlığının önüne geçilmemesi durumunda, bölgenin barışa hasret kalmaya devam edeceğini de belirtti.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Rusya-Ukrayna savaşının sonlandırılması için müzakerelerin yeniden canlandırılmasının ve barış odaklı temasları uluslararası camianın daha ciddi şekilde ele almasının mühim olduğunu ifade etti.

