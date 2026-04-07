Hangi aday ne vaadediyor?

Türkiye Sigorta Birliği'nin seçimli olağan genel kurulunda mevcut başkan Uğur Gülen'den boşalan koltuğa aday olan Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, Fiba Emeklilik Genel Müdürü Erol Öztürkoğlu ve Referans Sigorta Genel Müdürü Oğuz Karahançer'in çantasında epey çok proje bulunuyor.

Sektörün trafik sigortaları başta olmak üzere alacak sigortaları ve bina tamamlama sigortaları ile ilgili bir takım güncel sorunları olduğunu kaydeden Ahmet Yaşar, finansal sigorta ürünleri ve sağlık sigortalarında, yaşlanan nüfus ile ilgili tamamlayıcı emeklilik ve tamamlayıcı sağlık sigortalarında düzenleme ihtiyacı olduğunu kaydediyor.

Ancak günlük sorunların yanı sıra başta Kahramanmaraş ve Hatay depremlerini hatırlatan Yaşar, bu bölgedeki depremde koruma oranının yüzde 6 olduğunun altını çizerek "Halbuki aynı yıl dünyada meydana gelen depremlerin yüzde 40'ını sigorta şirketleri karşıladı" diyor. Yaşar, tarımda zaman zaman yaşanan donun yarattığı gıda enflasyonu ve yaşlı bakım sigortasını gündemlerini aldıklarını kaydediyor. Sağlıkta sigorta sektörünün aldığı payın yüzde 2,5 olduğunun altını çizen Yaşar, sigortayı stratejik bir devlet politikası haline getirme gereksinimi olduğunu kaydediyor.

ORTAK AKILLA YÖNETMEK

Ortak akılla yönetimin önemine vurgu yapan Erol Öztürkoğlu ise deprem, iklim ve yaşlılıkla ilgili teknolojik dönüşümü kullanarak geleceğin büyük sorunlarına hem mevzuat, hem ürün olarak hazır olmayı önceleyeceğini aktarıyor. Öztürkoğlu, sigorta penatrasyonunu artırmak ve var olan teminat açıklarını kapatmanın asıl hedef olduğunun altını çiziyor. Dağıtım kanallarıyla, eksperler, aktüerlerle, sigorta hakemleri ile satış ve hasar süreçlerine dahil olan tüm paydaşlarla ortak hedefe ilerlemek için iletişimi artırmayı hedeflediklerini dile getiren Öztürkoğlu, tüm paydaşları teknolojik ve kültürel dönüşümün bir parçası yapacaklarını söylüyor. Öztürkoğlu ayrıca sigorta bilinç seviyesini toplumda artıracak etkinlikleri, iletişimleri artırma süreçlerinde ve tüm ekosistemde siber güvenlik ve veri güvenliğini sağlamaya vurgu yapıyor.

YÖNETİMDE TEMSİLDE ADALET

Oğuz Karahançer de Türkiye Sigorta Birliği (TSB) yönetiminde temsilde adalet ve ortak aklı egemen kılacaklarını belirterek "Mevcut yönetim kurulundaki 9 üyenin 5’inin ilk on şirketten gelmesi, sektörün yüzde 80'ini oluşturan diğer 40 şirketin sesinin kısıtlı kalmasına neden olmaktadır. Bu yapıyı daha demokratik ve kapsayıcı bir hale getirerek "temsilde adalet" ilkesini hayata geçirmek istiyoruz . Sektör paydaşlarının masada olduğu bu yeni yapıyla, sorunlara kronikleşmeden çözüm üretecek ve her ölçekteki şirketin haklarını eşitlikçi bir yaklaşımla savunacağız" diyor.

Karahançer'in ajandasındaki ikinci konu birliğin bütçe önceliklerini yeniden tanımlayarak, kaynağın önemli bir kısmını TSEV üzerinden eğitim ve gelişime aktarmak. Karahançer, "Geleneksel sigortacılık kültürü koruyarak, dijitalleşmeyi sadece operasyonel yüklerimizi hafifletecek bir araç olarak göreceğiz. Amacımız, sahadaki en büyük gücümüz olan dağıtım kanallarının işini kolaylaştıran, çözüm odaklı bir profesyoneller ordusu yetiştirmek" diyor.

TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASINI UCUZLATACAK

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası'nı da gündeme aldıklarını belirten Karahançer, şunları söylüyor: "TSS'yi lüks olmaktan çıkarıp bir toplumsal güvence standardı haline getirmek istiyoruz. İhtiyaç analizi ve verimlilik odaklı modellerle sigortalı sayısını 50 milyonun üzerine çıkarmayı, ortalama primleri ise 6 bin TL seviyelerine çekmeyi hedefliyoruz. Bu hamleyle hem vatandaşımızın sağlığını güvence altına alacak hem de sektörün hacmini gerçek potansiyeline ulaştıracağız. Karahençer'in önemli bir hedefi de kasko primlerinde yüzde 10’luk kalıcı bir düşüş.