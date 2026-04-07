        Haberler Ekonomi Otomobil ÖTV'siz alınabilecek 12 yerli araba modeli: İşte teknik detayları ve satış fiyatları - Otomobil Haberleri

        ÖTV'siz alınabilecek 12 yerli araba modeli: İşte teknik detayları ve satış fiyatları

        Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu, engel oranı yüzde 40 ve üzeri ortopedik engelli vatandaşlar için ÖTV muafiyetli araç alımını mümkün kılan düzenlemeyi onayladı. Öte yandan, ÖTV'siz araçlar için fiyat limiti de yükseldi. İşte, ÖTV muafiyeti ile alınabilen yerli otomobillerin listesi, teknik özellikleri ve satış fiyatları

        Giriş: 07.04.2026 - 08:00 Güncelleme:
        1

        Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyetli araç alımlarında yeni bir düzenleme hayata geçti. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, engel oranı yüzde 40 ve üzeri ortopedik engelli vatandaşlar için ÖTV muafiyetli araç alımını mümkün kılan düzenlemeyi onayladı.

        Yapılan değişiklikle, engel oranı yüzde 40 ve üzerinde olan bireyler, kanun kapsamındaki araçları ilk alımlarında ve 10 yılda bir defaya mahsus olmak üzere ÖTV ödemeden satın alabilecek.

        2

        FİYAT LİMİTİ YÜKSELDİ

        Öncelikle, 2025 yılı yeniden değerleme oranı (yüzde 25.49) doğrultusunda güncellenen limitlere göre, fiyatı 2 milyon 873 bin 972'ye kadar olan araçların gerekli şartlar sağlanması halinde ÖTV'siz olarak satın alınabilecek.

        İşte, ÖTV'siz alınabilecek araçların listesi, teknik özellikleri ve fiyatları

        3

        1. TOGG T10X

        Togg T10X’in öne çıkan özellikleri

        T10X, klasik otomobil anlayışının ötesine geçerek “akıllı cihaz” olarak konumlandırılıyor.

        Araç, sürekli internet bağlantısı ile Trumore dijital platformuna entegre çalışıyor.

        Kullanıcılar araç üzerinden uygulama yükleyebiliyor, ödeme yapabiliyor ve sesli komutla işlem gerçekleştirebiliyor.

        Sürüş destek ve güvenlik sistemleri

        Otomatik park asistanı (tam otonom park)

        Kör nokta uyarı sistemi

        Adaptif hız sabitleyici (dur-kalk özellikli)

        Şerit takip ve şeritten ayrılma uyarısı

        Ön çarpışma uyarısı ve acil fren sistemi

        Arka çapraz trafik uyarısı

        Sistemler, kullanıcı alışkanlıklarını öğrenerek kendini geliştiriyor.

        4

        “Üçüncü yaşam alanı” konsepti

        T10X, sadece ulaşım değil; ofis, eğlence ve sosyal alan olarak kullanılabiliyor.

        Araç içi bağlantı sistemi sayesinde kullanıcılar her an çevrimiçi kalabiliyor.

        Dijital ekran ve multimedya

        Araçta üçlü ekran sistemi bulunuyor:

        12.3 inç dijital gösterge paneli

        29 inç bilgi-eğlence ekranı

        8 inç kontrol ekranı

        Sistem, sürücü ve yolcuya ortak dijital deneyim sunuyor.

        5

        Konfor donanımları

        Anahtarsız giriş sistemi

        Elektrikli ve hafızalı ön koltuklar

        Isıtmalı ön ve arka koltuklar

        Kablosuz şarj ünitesi

        Elektrikli bagaj kapağı

        Meridian premium ses sistemi (3D ses deneyimi)

        Tasarım ve iç mekan

        T10X’in tasarımında Anadolu’dan ilham alan detaylar (lale motifi) öne çıkıyor.

        Geniş iç hacim ve uzun aks mesafesi ile 5 kişilik konfor sunuluyor.

        Panoramik cam tavan, ferahlık hissini artırıyor.

        Kaynak: TOGG

        Fotoğraf: TOGG, AA

        6

        Togg T10X fiyat listesi

        7

        2. TOGG T10F

        Togg T10F teknik özellikleri

        Menzil

        786 km’ye kadar WLTP şehir içi menzil

        623 km WLTP karma menzil

        Motor ve performans

        Çift motorlu (AWD – dört tekerlekten çekiş) versiyon

        320 kW (435 PS) güç

        700 Nm tork

        0-100 km/s hızlanma: 4.1 saniye

        Batarya ve şarj

        3 farklı şarj seçeneği: ev tipi priz, AC istasyon, DC hızlı şarj

        DC hızlı şarj ile %20–%80 dolum: yaklaşık 28 dakika

        Maksimum şarj değerleri

        180 kW (DC)

        11 kW (AC)

        3.7 kW (standart priz)

        Sürüş destek sistemleri

        Adaptif hız sabitleyici (dur-kalk özellikli)

        Şerit takip ve şeritten ayrılma uyarısı

        Trafik işareti algılama sistemi

        Kör nokta asistanı

        Otomatik park asistanı

        Sürücü dikkat asistanı (kamera destekli)

        Ön çarpışma uyarısı ve acil frenleme

        Arka çapraz trafik uyarısı

        8

        Dijital ekran ve multimedya

        12.3 inç dijital gösterge paneli

        29 inç bilgi-eğlence ekranı

        8 inç kontrol ekranı

        Uçtan uca ekran tasarımı

        Ses sistemi

        Meridian Premium ses sistemi

        12 hoparlör

        470 Watt ses gücü

        Bağlantı ve akıllı sistemler

        Sürekli internet bağlantısı

        Trumore dijital platform entegrasyonu

        Uygulama mağazası (Tru.Store)

        Uzaktan erişim ve kontrol (mobil uygulama)

        Sesli asistan (Can.ai)

        9

        Güvenlik

        Euro NCAP testlerinden 5 yıldız

        Avrupa standartlarında güvenlik altyapısı

        Konfor ve donanım

        Anahtarsız giriş

        Elektrikli ve hafızalı ön koltuklar

        Isıtmalı ön ve arka koltuklar

        Kablosuz şarj ünitesi

        Elektrikli bagaj kapağı

        Tasarım ve aerodinamik

        Fastback gövde tipi

        0.24’e kadar sürtünme katsayısı

        Panoramik cam tavan

        Bagaj hacmi

        505 litre

        Kaynak: TOGG

        Fotoğraf: TOGG, AA

        10

        Togg T10F fiyat listesi

        11

        3. FIAT EGEA SEDAN

        Fiat Egea Sedan öne çıkan özellikler

        17’’ Elmas kesim alaşım jantlar

        10’’ Tablet ekran

        Full LED Ön Farlar

        Kablosuz Apple Carplay / Android Auto

        7’’ TFT renkli dijital gösterge paneli

        Kablosuz akıllı telefon şarj

        Anahtarsız giriş ve çalıştırma

        Geri görüş kamerası

        Arka park sensörü

        12

        FIAT EGEA SEDAN VERSİYONLAR

        Lounge

        Urban versiyona ilave olarak;

        17’’ Elmas Kesim Alaşım Jantlar

        10’’ Tablet Ekran

        7’’ TFT Renkli Dijital Gösterge Paneli

        Kablosuz Apple Carplay / Android Auto

        Kablosuz Akıllı Telefon Şarj

        Anahtarsız Giriş ve Çalıştırma

        Akıllı Uzun Farlar

        Ön Sis Farları

        Karanlık Sensörü

        Yağmur Sensörü

        Otomatik Kararan İç Dikiz Aynası

        Urban

        Easy versiyona ilave olarak;

        16” Stil Jant

        İmza LED Gündüz Farları

        Full LED Ön Farlar

        Carplay / Android Auto Destekli 7’’ Tablet Ekran

        Deri Direksiyon Simidi ve Vites Topuzu

        Otomatik Klima

        13

        Easy

        15’’ Kapaklı Saç Jantlar

        5" Renkli TFT Ekranlı Radyo

        3,5’’ TFT Gösterge Paneli

        Parlak Siyah Ön Izgara

        Geri Görüş Kamerası

        Karartılmış Arka Stop Farlar

        Arka Park Sensörü

        Yorgunluk Asistanı

        Şerit Takip Asistanı

        Trafik İşareti Tanıma Sistemi

        Akıllı Hız Destek Sistemi

        Çarpışma Riski Uyarı Sistemi

        Otomatik Acil Durum Freni

        Sürücü ve Yolcu Ön Hava Yastıkları

        Yan Hava Yastıkları

        Perde Hava Yastıkları

        Haber ve fotoğraf kaynak: Fiat

        14

        Fiat Egea Sedan fiyat listesi

        15

        4. FIAT EGEA CROSS

        Egea Cross temel özellikler

        17'' Cross Elmas Kesim Alaşımlı Jantlar

        Full LED Ön Farlar & LED Arka Farlar

        10'' Tablet Ekran

        7'' Renkli TFT Gösterge Paneli

        Geri Görüş Kamerası

        Kablosuz Apple Carplay / Android Auto

        Kablosuz akıllı telefon şarj

        Anahtarsız giriş ve çalıştırma

        Yağmur ve karanlık sensörü

        Karartılmış arka camlar

        Traction+

        16

        EGEA CROSS VERSİYONLARI

        Limited

        Lounge versiyona ilave olarak;

        17’’ Limited Çizgi Tasarım Alaşım Jantlar

        Çizgi Tasarım Tavan Rayları

        Özel Limited Logosu

        Ön Izgara Dağ Figürü

        Kahverengi Eco-Leather Koltuklar ve Kapı Panelleri

        Arka Kolçak

        Isıtmalı Ön Koltuklar

        Kör Nokta Uyarı Sistemi

        Ön Park Sensörü

        Sürücü Koltuğu Elektrik Ayarlı Bel Desteği

        Lounge

        Urban versiyona ilave olarak;

        10’’ Tablet Ekran

        7'' Renkli TFT Gösterge Paneli

        Kablosuz Apple Carplay / Android Auto

        Kablosuz Akıllı Telefon Şarj

        Anahtarsız Giriş ve Çalıştırma

        Yağmur ve Karanlık Sensörü

        Karartılmış Arka Camlar

        Ön Sis Farları

        Akıllı Uzun Farlar

        Otomatik Kararan İç Dikiz Aynası

        17

        Urban

        Street versiyona ilave olarak;

        17’’ Elmas Kesim Alaşımlı Jantlar

        Deri Direksiyon Simidi ve Vites Topuzu

        Full LED Ön Farlar & LED Arka Farlar

        Carplay / Android Auto Destekli 7’’ Tablet Ekran

        Otomatik Klima

        18

        Street

        16" Cross Stil Jantlar

        5" Renkli TFT Ekranlı Radyo

        3,5’’ TFT Gösterge Paneli

        Traction+

        Geri Görüş Kamerası

        Arka Park Sensörü

        Yorgunluk Asistanı

        Şerit Takip Asistanı

        Trafik İşareti Tanıma Sistemi

        Akıllı Hız Destek Sistemi

        Çarpışma Riski Uyarı Sistemi

        Otomatik Acil Durum Freni

        Ön, Yan ve Perde Hava Yastıkları

        Haber ve fotoğraf kaynak: Fiat

        19

        Fiat Egea Cross fiyat listesi

        20

        5. FIAT ULYSSE

        Fiat Ulysse temel özellikleri

        Motor

        2.2 Multijet4 turbo dizel motor

        180 HP güç, 400 Nm tork

        4 silindir, 2184 cc hacim

        Şanzıman ve çekiş

        8 ileri tam otomatik şanzıman

        Önden çekişli yapı

        21

        Performans

        Azami hız: 185 km/s

        Stop & Start sistemi standart

        Yakıt ve tüketim

        Dizel yakıt tipi

        Ortalama tüketim: 6.6 – 7.4 lt/100 km

        CO₂ emisyonu: 174 – 196 g/km

        22

        Konfor ve iç mekân

        8+1 yolcu kapasitesi (9 kişiye kadar)

        3+3+3 koltuk dizilimi

        Panoramik cam tavan seçeneği

        Çift bölgeli otomatik klima

        Arka yolcular için bağımsız klima sistemi

        Teknoloji ve multimedya

        10 inç dokunmatik ekranlı multimedya sistemi

        10 inç dijital gösterge paneli

        Apple CarPlay ve Android Auto desteği

        Bluetooth, USB ve 12V bağlantıları

        8 hoparlörlü ses sistemi

        23

        Sürüş destek ve güvenlik sistemleri

        ABS, ESP ve ASR sistemleri

        Yokuş kalkış desteği

        Şerit takip asistanı

        Trafik işareti tanıma sistemi

        Sürücü yorgunluk uyarı sistemi

        Çarpışma uyarısı ve acil fren sistemi (AEBS)

        180° geri görüş kamerası ve park sensörleri

        Perde hava yastıkları (arka sıralar dahil)

        Donanım öne çıkanlar

        LED gündüz farları ve EcoLED ön farlar

        Otomatik veya manuel sürgülü yan kapılar

        Anahtarsız giriş ve çalıştırma (opsiyon)

        Kablosuz şarj ünitesi (opsiyon)

        Elektrikli bagaj kapağı

        Haber ve fotoğraf kaynak: Fiat

        24

        Fiat Ulysse fiyat listesi

        25

        6. RENAULT CLIO

        Renault Clio teknik özellikleri

        Motor

        1.2 TCe benzinli motor

        115 HP güç, 190 Nm tork

        Şanzıman

        Çift kavramalı otomatik (EDC)

        Performans

        0-100 km/s: 10 saniye

        Maksimum hız: 180 km/s

        Yakıt tüketimi

        Ortalama: 5.0 – 5.3 lt/100 km

        Boyut ve kapasite

        Bagaj hacmi: 391 litre

        Koltuklar yatırıldığında: 1.176 litre

        Haber ve fotoğraf kaynak: Renault

        26

        Renault Clio fiyat listesi

        27

        7. RENAULT MEGANE

        Renault Megane temel özellikleri

        Motor seçenekleri

        1.3 TCe benzinli: 140 HP, 240 Nm

        1.5 Blue dCi dizel: 115 HP, 270 Nm

        Şanzıman

        7 ileri otomatik (EDC)

        Performans

        Maksimum hız: 180 km/s

        0-100 km/s: 9.8 sn (benzinli)

        Yakıt tüketimi

        Benzinli: yaklaşık 6.2 lt/100 km

        Dizel: yaklaşık 4.6 lt/100 km

        Bagaj hacmi

        503 litre

        28

        Öne çıkan donanımlar

        Adaptif hız sabitleyici

        Şerit takip ve acil fren sistemi

        Geri görüş kamerası

        10 inç dijital gösterge

        Apple CarPlay & Android Auto

        Haber ve fotoğraf kaynak: Renault

        29

        Renault Megane e-Tech fiyat listesi

        30

        Renault Megane fiyat listesi

        31

        8. RENAULT DUSTER

        Renault Duster temel özellikleri

        Motor seçenekleri

        120 hp Eco-G, 145 hp turbo benzinli, 150 hp hybrid 4x4 LPG ve 160 hp full hybrid E-Tech motor alternatifleri sunuluyor

        Motor hacmi ve güç

        1.3 litrelik turbo benzinli motor, 145 hp güç üreterek performans ve verimlilik dengesi sağlıyor

        Şanzıman

        7 ileri çift kavramalı otomatik şanzıman bulunuyor

        0-100 km/s hızlanma

        9,4 saniyede tamamlanıyor

        Maksimum menzil

        Motor tipine göre 800 km’den 1.590 km’ye kadar ulaşabiliyor

        Yakıt tüketimi

        4,6 – 6,3 lt/100 km aralığında değişiyor

        32

        CO₂ emisyonu

        103 – 141 g/km seviyelerinde

        Bagaj hacmi

        594 litreye kadar çıkıyor

        Sürüş sistemi

        4x4 versiyonda 5 farklı sürüş modu (eco, auto, kar, çamur/kum, off-road) sunuluyor

        Yerden yükseklik

        217 mm’ye kadar ulaşıyor

        Multimedya ekran

        10,1 inç dokunmatik ekran ve 7 inç dijital gösterge paneli bulunuyor

        Sürüş destek sistemleri

        17 adede kadar gelişmiş sürüş destek teknolojisi yer alıyor.

        Haber ve fotoğraf kaynak: Renault

        33

        Renault Duster fiyat listesi

        34

        9. HYUNDAI İ20

        Hyundai i20 teknik özellikleri

        Motor: 1.0 litre T-GDi benzinli motor

        Güç: 90 beygir (66 kW)

        Tork: 172 Nm

        Şanzıman seçenekleri

        6 ileri manuel

        7 ileri çift kavramalı otomatik (DCT)

        Çekiş sistemi: Önden çekiş

        0-100 km/s hızlanma:

        Manuel: 11,5 saniye

        Otomatik: 12,8 saniye

        Maksimum hız:

        Manuel: 181 km/s

        Otomatik: 179 km/s

        Yakıt tüketimi (ortalama): 6,3 lt/100 km

        CO₂ emisyonu: 142 g/km

        35

        Boyutlar

        Uzunluk: 4.065 mm

        Genişlik: 1.775 mm

        Yükseklik: 1.450 mm

        Aks mesafesi: 2.580 mm

        Öne çıkan teknolojiler

        10,25 inç dijital gösterge ekranı

        10,25 inç dokunmatik multimedya ekranı

        Apple CarPlay & Android Auto desteği

        Kablosuz şarj ve USB-C bağlantı

        Güvenlik ve sürüş destekleri

        Şerit takip asistanı (LFA)

        Ön çarpışma önleme sistemi (FCA)

        Sürücü dikkat uyarısı

        Akıllı hız limit sistemi

        Uzun far asistanı

        Haber ve fotoğraf kaynak: Hyundai

        36

        Hyundai i20 fiyat listesi

        37

        10. HYUNDAI BAYON

        Hyundai Bayon teknik özellikleri

        Motor

        1.0 litre T-GDi turbo benzinli motor

        Güç ve tork

        90 HP güç, 172 Nm tork üretiyor

        Şanzıman

        6 ileri manuel

        7 ileri çift kavramalı otomatik (DCT) seçenekleri sunuluyor

        Çekiş sistemi: Önden çekiş

        38

        Performans

        Maksimum hız: 172 – 174 km/s

        0-100 km/s: 11,9 – 13,3 saniye

        Yakıt tüketimi: Ortalama 6,2 – 6,3 lt/100 km

        Bagaj hacmi: 411 litre (koltuklar yatırıldığında 1.205 litreye kadar)

        Boyutlar:

        Uzunluk: 4.180 mm

        Genişlik: 1.775 mm

        Yükseklik: 1.500 mm

        Aks mesafesi: 2.580 mm

        Haber ve fotoğraf kaynak: Hyundai

        39

        Hyundai Bayon fiyat listesi

        40

        11. TOYOTA C-HR HYBRID

        Toyota C-HR Hybrid teknik özellikleri

        Motor: 1.8 litre hibrit motor

        Toplam güç: 140 HP

        Şanzıman: e-CVT otomatik

        0-100 km/s: 9,9 saniye

        41

        Maksimum hız: 175 km/s

        Yakıt tüketimi: 4,7 – 4,9 lt/100 km

        Bagaj hacmi: 388 litre

        Boyutlar:

        Uzunluk: 4.362 mm

        Genişlik: 1.832 mm

        Yükseklik: 1.558 mm

        Haber ve fotoğraf kaynak: Toyota

        42

        Toyota C-HR fiyat listesi

        43

        12. TOYOTA CORALLA

        Toyota Corolla teknik özellikleri

        Motor seçenekleri

        1.5 litre benzinli (125 HP)

        1.8 litre hibrit (140 HP toplam güç)

        Şanzıman

        Benzinli: otomatik Multidrive S

        Hibrit: e-CVT otomatik

        Performans

        0-100 km/s: 9,3 sn (hibrit)

        Maksimum hız: 180 – 190 km/s

        44

        Yakıt tüketimi

        Benzinli: 6,1 – 6,3 lt/100 km

        Hibrit: 4,5 – 4,7 lt/100 km

        Bagaj hacmi

        471 litre

        Boyutlar

        Uzunluk: 4.630 mm

        Genişlik: 1.780 mm

        Yükseklik: 1.435 mm

        Aks mesafesi: 2.700 mm

        45

        Toyota Corolla fiyat özellikleri

        Üsküdar Belediyesi'ne operasyon, 20 kişi gözaltına alındı
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Trump 2 pilotu kurtarma operasyonunu anlattı
        Süre 1 Haziran'da doluyor
        Yaşlı kadını altınları için öldürdü; tutuklandı
        Türkiye çıkışı karşılık buldu
        6 bölge için sağanak yağmur uyarısı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        "12 yılı devirdik"
        İnsanoğlu 54 yıl sonra Ay yörüngesinde
        Instagram'ın var olmayan dijital fenomenleri
        "Amerikan halkı eve dönüş istiyor"
        MHP İstanbul İl Teşkilatı feshedildi!
        Penaltı kararı doğru mu?
        'Sevgilisi dolandırdı' iddiasına yanıt
        Fenerbahçe'de Asensio şoku!
        YÖK Başkanı duyurdu! Üniversitelere yeni bölümler geliyor
        Kayıptı, aracında ölü bulundu!
        Zeytinburnu'nda faciadan dönüldü
        Beşiktaş'ta elde kaldı kupa!
