ÖTV'siz alınabilecek 12 yerli araba modeli: İşte teknik detayları ve satış fiyatları
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu, engel oranı yüzde 40 ve üzeri ortopedik engelli vatandaşlar için ÖTV muafiyetli araç alımını mümkün kılan düzenlemeyi onayladı. Öte yandan, ÖTV'siz araçlar için fiyat limiti de yükseldi. İşte, ÖTV muafiyeti ile alınabilen yerli otomobillerin listesi, teknik özellikleri ve satış fiyatları
Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyetli araç alımlarında yeni bir düzenleme hayata geçti. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, engel oranı yüzde 40 ve üzeri ortopedik engelli vatandaşlar için ÖTV muafiyetli araç alımını mümkün kılan düzenlemeyi onayladı.
Yapılan değişiklikle, engel oranı yüzde 40 ve üzerinde olan bireyler, kanun kapsamındaki araçları ilk alımlarında ve 10 yılda bir defaya mahsus olmak üzere ÖTV ödemeden satın alabilecek.
FİYAT LİMİTİ YÜKSELDİ
Öncelikle, 2025 yılı yeniden değerleme oranı (yüzde 25.49) doğrultusunda güncellenen limitlere göre, fiyatı 2 milyon 873 bin 972'ye kadar olan araçların gerekli şartlar sağlanması halinde ÖTV'siz olarak satın alınabilecek.
İşte, ÖTV'siz alınabilecek araçların listesi, teknik özellikleri ve fiyatları
1. TOGG T10X
Togg T10X’in öne çıkan özellikleri
T10X, klasik otomobil anlayışının ötesine geçerek “akıllı cihaz” olarak konumlandırılıyor.
Araç, sürekli internet bağlantısı ile Trumore dijital platformuna entegre çalışıyor.
Kullanıcılar araç üzerinden uygulama yükleyebiliyor, ödeme yapabiliyor ve sesli komutla işlem gerçekleştirebiliyor.
Sürüş destek ve güvenlik sistemleri
Otomatik park asistanı (tam otonom park)
Kör nokta uyarı sistemi
Adaptif hız sabitleyici (dur-kalk özellikli)
Şerit takip ve şeritten ayrılma uyarısı
Ön çarpışma uyarısı ve acil fren sistemi
Arka çapraz trafik uyarısı
Sistemler, kullanıcı alışkanlıklarını öğrenerek kendini geliştiriyor.
“Üçüncü yaşam alanı” konsepti
T10X, sadece ulaşım değil; ofis, eğlence ve sosyal alan olarak kullanılabiliyor.
Araç içi bağlantı sistemi sayesinde kullanıcılar her an çevrimiçi kalabiliyor.
Dijital ekran ve multimedya
Araçta üçlü ekran sistemi bulunuyor:
12.3 inç dijital gösterge paneli
29 inç bilgi-eğlence ekranı
8 inç kontrol ekranı
Sistem, sürücü ve yolcuya ortak dijital deneyim sunuyor.
Konfor donanımları
Anahtarsız giriş sistemi
Elektrikli ve hafızalı ön koltuklar
Isıtmalı ön ve arka koltuklar
Kablosuz şarj ünitesi
Elektrikli bagaj kapağı
Meridian premium ses sistemi (3D ses deneyimi)
Tasarım ve iç mekan
T10X’in tasarımında Anadolu’dan ilham alan detaylar (lale motifi) öne çıkıyor.
Geniş iç hacim ve uzun aks mesafesi ile 5 kişilik konfor sunuluyor.
Panoramik cam tavan, ferahlık hissini artırıyor.
Kaynak: TOGG
Fotoğraf: TOGG, AA
Togg T10X fiyat listesi
2. TOGG T10F
Togg T10F teknik özellikleri
Menzil
786 km’ye kadar WLTP şehir içi menzil
623 km WLTP karma menzil
Motor ve performans
Çift motorlu (AWD – dört tekerlekten çekiş) versiyon
320 kW (435 PS) güç
700 Nm tork
0-100 km/s hızlanma: 4.1 saniye
Batarya ve şarj
3 farklı şarj seçeneği: ev tipi priz, AC istasyon, DC hızlı şarj
DC hızlı şarj ile %20–%80 dolum: yaklaşık 28 dakika
Maksimum şarj değerleri
180 kW (DC)
11 kW (AC)
3.7 kW (standart priz)
Sürüş destek sistemleri
Adaptif hız sabitleyici (dur-kalk özellikli)
Şerit takip ve şeritten ayrılma uyarısı
Trafik işareti algılama sistemi
Kör nokta asistanı
Otomatik park asistanı
Sürücü dikkat asistanı (kamera destekli)
Ön çarpışma uyarısı ve acil frenleme
Arka çapraz trafik uyarısı
Dijital ekran ve multimedya
12.3 inç dijital gösterge paneli
29 inç bilgi-eğlence ekranı
8 inç kontrol ekranı
Uçtan uca ekran tasarımı
Ses sistemi
Meridian Premium ses sistemi
12 hoparlör
470 Watt ses gücü
Bağlantı ve akıllı sistemler
Sürekli internet bağlantısı
Trumore dijital platform entegrasyonu
Uygulama mağazası (Tru.Store)
Uzaktan erişim ve kontrol (mobil uygulama)
Sesli asistan (Can.ai)
Güvenlik
Euro NCAP testlerinden 5 yıldız
Avrupa standartlarında güvenlik altyapısı
Konfor ve donanım
Anahtarsız giriş
Elektrikli ve hafızalı ön koltuklar
Isıtmalı ön ve arka koltuklar
Kablosuz şarj ünitesi
Elektrikli bagaj kapağı
Tasarım ve aerodinamik
Fastback gövde tipi
0.24’e kadar sürtünme katsayısı
Panoramik cam tavan
Bagaj hacmi
505 litre
Kaynak: TOGG
Fotoğraf: TOGG, AA
Togg T10F fiyat listesi
3. FIAT EGEA SEDAN
Fiat Egea Sedan öne çıkan özellikler
17’’ Elmas kesim alaşım jantlar
10’’ Tablet ekran
Full LED Ön Farlar
Kablosuz Apple Carplay / Android Auto
7’’ TFT renkli dijital gösterge paneli
Kablosuz akıllı telefon şarj
Anahtarsız giriş ve çalıştırma
Geri görüş kamerası
Arka park sensörü
FIAT EGEA SEDAN VERSİYONLAR
Lounge
Urban versiyona ilave olarak;
17’’ Elmas Kesim Alaşım Jantlar
10’’ Tablet Ekran
7’’ TFT Renkli Dijital Gösterge Paneli
Kablosuz Apple Carplay / Android Auto
Kablosuz Akıllı Telefon Şarj
Anahtarsız Giriş ve Çalıştırma
Akıllı Uzun Farlar
Ön Sis Farları
Karanlık Sensörü
Yağmur Sensörü
Otomatik Kararan İç Dikiz Aynası
Urban
Easy versiyona ilave olarak;
16” Stil Jant
İmza LED Gündüz Farları
Full LED Ön Farlar
Carplay / Android Auto Destekli 7’’ Tablet Ekran
Deri Direksiyon Simidi ve Vites Topuzu
Otomatik Klima
Easy
15’’ Kapaklı Saç Jantlar
5" Renkli TFT Ekranlı Radyo
3,5’’ TFT Gösterge Paneli
Parlak Siyah Ön Izgara
Geri Görüş Kamerası
Karartılmış Arka Stop Farlar
Arka Park Sensörü
Yorgunluk Asistanı
Şerit Takip Asistanı
Trafik İşareti Tanıma Sistemi
Akıllı Hız Destek Sistemi
Çarpışma Riski Uyarı Sistemi
Otomatik Acil Durum Freni
Sürücü ve Yolcu Ön Hava Yastıkları
Yan Hava Yastıkları
Perde Hava Yastıkları
Haber ve fotoğraf kaynak: Fiat
Fiat Egea Sedan fiyat listesi
4. FIAT EGEA CROSS
Egea Cross temel özellikler
17'' Cross Elmas Kesim Alaşımlı Jantlar
Full LED Ön Farlar & LED Arka Farlar
10'' Tablet Ekran
7'' Renkli TFT Gösterge Paneli
Geri Görüş Kamerası
Kablosuz Apple Carplay / Android Auto
Kablosuz akıllı telefon şarj
Anahtarsız giriş ve çalıştırma
Yağmur ve karanlık sensörü
Karartılmış arka camlar
Traction+
EGEA CROSS VERSİYONLARI
Limited
Lounge versiyona ilave olarak;
17’’ Limited Çizgi Tasarım Alaşım Jantlar
Çizgi Tasarım Tavan Rayları
Özel Limited Logosu
Ön Izgara Dağ Figürü
Kahverengi Eco-Leather Koltuklar ve Kapı Panelleri
Arka Kolçak
Isıtmalı Ön Koltuklar
Kör Nokta Uyarı Sistemi
Ön Park Sensörü
Sürücü Koltuğu Elektrik Ayarlı Bel Desteği
Lounge
Urban versiyona ilave olarak;
10’’ Tablet Ekran
7'' Renkli TFT Gösterge Paneli
Kablosuz Apple Carplay / Android Auto
Kablosuz Akıllı Telefon Şarj
Anahtarsız Giriş ve Çalıştırma
Yağmur ve Karanlık Sensörü
Karartılmış Arka Camlar
Ön Sis Farları
Akıllı Uzun Farlar
Otomatik Kararan İç Dikiz Aynası
Urban
Street versiyona ilave olarak;
17’’ Elmas Kesim Alaşımlı Jantlar
Deri Direksiyon Simidi ve Vites Topuzu
Full LED Ön Farlar & LED Arka Farlar
Carplay / Android Auto Destekli 7’’ Tablet Ekran
Otomatik Klima
Street
16" Cross Stil Jantlar
5" Renkli TFT Ekranlı Radyo
3,5’’ TFT Gösterge Paneli
Traction+
Geri Görüş Kamerası
Arka Park Sensörü
Yorgunluk Asistanı
Şerit Takip Asistanı
Trafik İşareti Tanıma Sistemi
Akıllı Hız Destek Sistemi
Çarpışma Riski Uyarı Sistemi
Otomatik Acil Durum Freni
Ön, Yan ve Perde Hava Yastıkları
Haber ve fotoğraf kaynak: Fiat
Fiat Egea Cross fiyat listesi
5. FIAT ULYSSE
Fiat Ulysse temel özellikleri
Motor
2.2 Multijet4 turbo dizel motor
180 HP güç, 400 Nm tork
4 silindir, 2184 cc hacim
Şanzıman ve çekiş
8 ileri tam otomatik şanzıman
Önden çekişli yapı
Performans
Azami hız: 185 km/s
Stop & Start sistemi standart
Yakıt ve tüketim
Dizel yakıt tipi
Ortalama tüketim: 6.6 – 7.4 lt/100 km
CO₂ emisyonu: 174 – 196 g/km
Konfor ve iç mekân
8+1 yolcu kapasitesi (9 kişiye kadar)
3+3+3 koltuk dizilimi
Panoramik cam tavan seçeneği
Çift bölgeli otomatik klima
Arka yolcular için bağımsız klima sistemi
Teknoloji ve multimedya
10 inç dokunmatik ekranlı multimedya sistemi
10 inç dijital gösterge paneli
Apple CarPlay ve Android Auto desteği
Bluetooth, USB ve 12V bağlantıları
8 hoparlörlü ses sistemi
Sürüş destek ve güvenlik sistemleri
ABS, ESP ve ASR sistemleri
Yokuş kalkış desteği
Şerit takip asistanı
Trafik işareti tanıma sistemi
Sürücü yorgunluk uyarı sistemi
Çarpışma uyarısı ve acil fren sistemi (AEBS)
180° geri görüş kamerası ve park sensörleri
Perde hava yastıkları (arka sıralar dahil)
Donanım öne çıkanlar
LED gündüz farları ve EcoLED ön farlar
Otomatik veya manuel sürgülü yan kapılar
Anahtarsız giriş ve çalıştırma (opsiyon)
Kablosuz şarj ünitesi (opsiyon)
Elektrikli bagaj kapağı
Haber ve fotoğraf kaynak: Fiat
Fiat Ulysse fiyat listesi
6. RENAULT CLIO
Renault Clio teknik özellikleri
Motor
1.2 TCe benzinli motor
115 HP güç, 190 Nm tork
Şanzıman
Çift kavramalı otomatik (EDC)
Performans
0-100 km/s: 10 saniye
Maksimum hız: 180 km/s
Yakıt tüketimi
Ortalama: 5.0 – 5.3 lt/100 km
Boyut ve kapasite
Bagaj hacmi: 391 litre
Koltuklar yatırıldığında: 1.176 litre
Haber ve fotoğraf kaynak: Renault
Renault Clio fiyat listesi
7. RENAULT MEGANE
Renault Megane temel özellikleri
Motor seçenekleri
1.3 TCe benzinli: 140 HP, 240 Nm
1.5 Blue dCi dizel: 115 HP, 270 Nm
Şanzıman
7 ileri otomatik (EDC)
Performans
Maksimum hız: 180 km/s
0-100 km/s: 9.8 sn (benzinli)
Yakıt tüketimi
Benzinli: yaklaşık 6.2 lt/100 km
Dizel: yaklaşık 4.6 lt/100 km
Bagaj hacmi
503 litre
Öne çıkan donanımlar
Adaptif hız sabitleyici
Şerit takip ve acil fren sistemi
Geri görüş kamerası
10 inç dijital gösterge
Apple CarPlay & Android Auto
Haber ve fotoğraf kaynak: Renault
Renault Megane e-Tech fiyat listesi
Renault Megane fiyat listesi
8. RENAULT DUSTER
Renault Duster temel özellikleri
Motor seçenekleri
120 hp Eco-G, 145 hp turbo benzinli, 150 hp hybrid 4x4 LPG ve 160 hp full hybrid E-Tech motor alternatifleri sunuluyor
Motor hacmi ve güç
1.3 litrelik turbo benzinli motor, 145 hp güç üreterek performans ve verimlilik dengesi sağlıyor
Şanzıman
7 ileri çift kavramalı otomatik şanzıman bulunuyor
0-100 km/s hızlanma
9,4 saniyede tamamlanıyor
Maksimum menzil
Motor tipine göre 800 km’den 1.590 km’ye kadar ulaşabiliyor
Yakıt tüketimi
4,6 – 6,3 lt/100 km aralığında değişiyor
CO₂ emisyonu
103 – 141 g/km seviyelerinde
Bagaj hacmi
594 litreye kadar çıkıyor
Sürüş sistemi
4x4 versiyonda 5 farklı sürüş modu (eco, auto, kar, çamur/kum, off-road) sunuluyor
Yerden yükseklik
217 mm’ye kadar ulaşıyor
Multimedya ekran
10,1 inç dokunmatik ekran ve 7 inç dijital gösterge paneli bulunuyor
Sürüş destek sistemleri
17 adede kadar gelişmiş sürüş destek teknolojisi yer alıyor.
Haber ve fotoğraf kaynak: Renault
Renault Duster fiyat listesi
9. HYUNDAI İ20
Hyundai i20 teknik özellikleri
Motor: 1.0 litre T-GDi benzinli motor
Güç: 90 beygir (66 kW)
Tork: 172 Nm
Şanzıman seçenekleri
6 ileri manuel
7 ileri çift kavramalı otomatik (DCT)
Çekiş sistemi: Önden çekiş
0-100 km/s hızlanma:
Manuel: 11,5 saniye
Otomatik: 12,8 saniye
Maksimum hız:
Manuel: 181 km/s
Otomatik: 179 km/s
Yakıt tüketimi (ortalama): 6,3 lt/100 km
CO₂ emisyonu: 142 g/km
Boyutlar
Uzunluk: 4.065 mm
Genişlik: 1.775 mm
Yükseklik: 1.450 mm
Aks mesafesi: 2.580 mm
Öne çıkan teknolojiler
10,25 inç dijital gösterge ekranı
10,25 inç dokunmatik multimedya ekranı
Apple CarPlay & Android Auto desteği
Kablosuz şarj ve USB-C bağlantı
Güvenlik ve sürüş destekleri
Şerit takip asistanı (LFA)
Ön çarpışma önleme sistemi (FCA)
Sürücü dikkat uyarısı
Akıllı hız limit sistemi
Uzun far asistanı
Haber ve fotoğraf kaynak: Hyundai
Hyundai i20 fiyat listesi
10. HYUNDAI BAYON
Hyundai Bayon teknik özellikleri
Motor
1.0 litre T-GDi turbo benzinli motor
Güç ve tork
90 HP güç, 172 Nm tork üretiyor
Şanzıman
6 ileri manuel
7 ileri çift kavramalı otomatik (DCT) seçenekleri sunuluyor
Çekiş sistemi: Önden çekiş
Performans
Maksimum hız: 172 – 174 km/s
0-100 km/s: 11,9 – 13,3 saniye
Yakıt tüketimi: Ortalama 6,2 – 6,3 lt/100 km
Bagaj hacmi: 411 litre (koltuklar yatırıldığında 1.205 litreye kadar)
Boyutlar:
Uzunluk: 4.180 mm
Genişlik: 1.775 mm
Yükseklik: 1.500 mm
Aks mesafesi: 2.580 mm
Haber ve fotoğraf kaynak: Hyundai
Hyundai Bayon fiyat listesi
11. TOYOTA C-HR HYBRID
Toyota C-HR Hybrid teknik özellikleri
Motor: 1.8 litre hibrit motor
Toplam güç: 140 HP
Şanzıman: e-CVT otomatik
0-100 km/s: 9,9 saniye
Maksimum hız: 175 km/s
Yakıt tüketimi: 4,7 – 4,9 lt/100 km
Bagaj hacmi: 388 litre
Boyutlar:
Uzunluk: 4.362 mm
Genişlik: 1.832 mm
Yükseklik: 1.558 mm
Haber ve fotoğraf kaynak: Toyota
Toyota C-HR fiyat listesi
12. TOYOTA CORALLA
Toyota Corolla teknik özellikleri
Motor seçenekleri
1.5 litre benzinli (125 HP)
1.8 litre hibrit (140 HP toplam güç)
Şanzıman
Benzinli: otomatik Multidrive S
Hibrit: e-CVT otomatik
Performans
0-100 km/s: 9,3 sn (hibrit)
Maksimum hız: 180 – 190 km/s
Yakıt tüketimi
Benzinli: 6,1 – 6,3 lt/100 km
Hibrit: 4,5 – 4,7 lt/100 km
Bagaj hacmi
471 litre
Boyutlar
Uzunluk: 4.630 mm
Genişlik: 1.780 mm
Yükseklik: 1.435 mm
Aks mesafesi: 2.700 mm
Toyota Corolla fiyat özellikleri