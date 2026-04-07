        Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji'den 6 bölge için sağanak yağmur uyarısı! - 7 Nisan hava durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den 6 bölge için sağanak yağmur uyarısı!

        Meteoroloji'den yapılan hava durumu tahminlerine göre; Trakya, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Akdeniz'in iç kesimleri ile doğusu, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgeleri gök gürültülü sağanak yağmurlu olacak. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Osmaniye çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Batı Karadeniz'de kuvvetli poyraz etkili olacak.

        Giriş: 07.04.2026 - 07:14
        6 bölge için sağanak yağmur uyarısı!

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Antalya'nın iç kesimleri ve Kütahya çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği, yağışların Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Osmaniye çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.

        İstanbul

        Kısmen Güneşli 18°

        Ankara

        Güneşli 18°

        İzmir

        Güneşli 22°

        Antalya

        Güneşli 21°

        Trabzon

        Güneşli 15°

        Bursa

        Güneşli 19°

        Adana

        Parçalı bulutlu 20°

        Diyarbakır

        Yağmurlu 14°

        Gaziantep

        Parçalı Bulutlu 17°

        Ağrı

        Yağmurlu 11°

        Hava sıcaklığının, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı Karadeniz Bölgesinde kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yağışların öğle saatlerinden sonra Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Osmaniye çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

        Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

