Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Donald Trump basın toplantısında konuştu | Dış Haberler

        Donald Trump basın toplantısında konuştu

        ABD Başkanı Donald Trump, düzenlenen basın toplantısında İran'la süren savaşa ilişkin açıklamalarda bulundu. F-15 savaş uçağının düşmesi sonucu İran topraklarında kalan 2 mürettebatın kurtarılması için düzenlenen operasyonlara değinen Trump, "İkinci kurtarma görevine 155 uçak katıldı. 4 bombardıman uçağı, 64 savaş uçağı, 48 yakıt ikmal uçağı, 13 kurtarma uçağı ve daha fazlası..." ifadelerini kullandı. ABD Başkanı, "Kahraman F-15 Silah Sistemleri subayı, İran'da birliklere yaklaşık 48 saat boyunca yakalanmadı." dedi.

        Giriş: 06.04.2026 - 20:46 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trump basın toplantısında konuştu

        ABD Başkanı Donald Trump, düzenlenen basın toplantısında İran'la süren savaşa ilişkin açıklamalarda bulundu.

        Düşen F-15 savaş uçağından kurtulan ancak İran topraklarında kalan iki mürettebatın kurtarılmasına ilişkin konuşan ABD Başkanı şu ifadeleri kullandı:

        "Uçaklarımız kuma inebildi. 3 helikopter sevk ettik, bu helikopterler çok işimize yaradı.

        Pervaneleri ve motorları çok kötü durumdaydı. Bu helikopterler yeniden inşa edildi. Bu inanılmaz bir başarı oldu.

        10 dakikadan kısa sürede bu helikopterleri uçaktan parça parça indirerek yeniden inşa ettiler. Başkaları için 5 gün sürecek olan bu işlemi 10 dakika içinde yaptılar.

        Askerlerimizin aldığı riski göz ardı edemem. Kum o kadar elverişsizdi ki "kalkış yapamayız" diye düşünüyorduk. Burası bir pist değildi, çiftlikti. Ancak işimizi halledebildik.

        Elbette ki bir kaçış planımız vardı. Düşman topraklarının tam ortasındaydık. İran'ın en tehlikeli yerlerinden birindeydik. Buradaki kaçış planından bir pistin olmayışı ve zeminin sağlam olmayışından dolayı çok etkilendik."

        ABD Başkanı, bir kişinin kurtarıldığını ancak diğer kişinin İran topraklarında kaldığına ilişkin haber konusunda bir sızıntı yaşandığını ifade ederken, bu duruma tepki gösterdi.

        Trump, "Sızıntıyı yapan kişiyi bulacağız. Bir kişiyi kurtardık ancak diğer askerin kayıp olduğunu biliyorduk. Bunu sızdıran basın şirketini ulusal güvenlik ziyaret edecek ve bazı kişiler hapse girecek. Bir anda bütün İran, bir pilotun kendi topraklarında hayatta kalmaya çalıştığını öğrendi. Pilotlardan birini kurtardığımız ancak diğerini kurtaramadığımız sızdırıldı.

        İran pilotu yakalayan herkese büyük ödül teklif etti. (Sızıntıyı yapan) Bu kişi hapse girecek. Pilotumuzu arayan yüzlerce kişiyi de çok büyük tehlikeye attı." ifadelerini kullandı.

        ABD Başkanı ayrıca, "Tüm ülke bir gecede yok edilebilir ve o gece yarın gece olabilir." diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        İstanbul'da lale zamanı; tarihi park ve korulara 3 milyon 580 bin lale dikildi

        BAHARIN habercisi laleler açtı.İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından kentin tarihi park ve korularına 3 milyon 580 bin lale dikildi. Lalelerin görsel şölen sunduğu noktalardan biri de Emirgan Korusu oldu. (DHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gündemimizde ara seçim yok
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        İran ABD'nin ateşkes teklifini reddetti, kalıcı barış istiyor
        Donald Trump'tan açıklamalar
        Bugün Ne Oldu? 6 Nisan 2026'nın haberleri
        Orban için 16 yılın en zorlu seçimi
        Baba ve 2 çocuğunun öldüğü kazada anneden de kahreden haber!
        MHP İstanbul İl Teşkilatı feshedildi!
        Beşiktaş'ta elde kaldı kupa!
        Maliyetler de arsa da 5-6 kat arttı
        Kayıptı, aracında ölü bulundu!
        İstanbul'da kentsel dönüşüm kredisine başvurular başladı
        'Sevgilisi dolandırdı' iddiasına yanıt
        Fenerbahçe'de Asensio şoku!
        Penaltı kararı doğru mu?
        YÖK Başkanı duyurdu! Üniversitelere yeni bölümler geliyor
        "Onunla 10 kez daha evlenirim!"
        "Lig yeniden başladı"
        'Tokyo' anne oldu
