Donald Trump basın toplantısında konuştu

ABD Başkanı Donald Trump, düzenlenen basın toplantısında İran'la süren savaşa ilişkin açıklamalarda bulundu.

Düşen F-15 savaş uçağından kurtulan ancak İran topraklarında kalan iki mürettebatın kurtarılmasına ilişkin konuşan ABD Başkanı şu ifadeleri kullandı:

"Uçaklarımız kuma inebildi. 3 helikopter sevk ettik, bu helikopterler çok işimize yaradı.

Pervaneleri ve motorları çok kötü durumdaydı. Bu helikopterler yeniden inşa edildi. Bu inanılmaz bir başarı oldu.

REKLAM

10 dakikadan kısa sürede bu helikopterleri uçaktan parça parça indirerek yeniden inşa ettiler. Başkaları için 5 gün sürecek olan bu işlemi 10 dakika içinde yaptılar.

Askerlerimizin aldığı riski göz ardı edemem. Kum o kadar elverişsizdi ki "kalkış yapamayız" diye düşünüyorduk. Burası bir pist değildi, çiftlikti. Ancak işimizi halledebildik.

Elbette ki bir kaçış planımız vardı. Düşman topraklarının tam ortasındaydık. İran'ın en tehlikeli yerlerinden birindeydik. Buradaki kaçış planından bir pistin olmayışı ve zeminin sağlam olmayışından dolayı çok etkilendik."

ABD Başkanı, bir kişinin kurtarıldığını ancak diğer kişinin İran topraklarında kaldığına ilişkin haber konusunda bir sızıntı yaşandığını ifade ederken, bu duruma tepki gösterdi.

Trump, "Sızıntıyı yapan kişiyi bulacağız. Bir kişiyi kurtardık ancak diğer askerin kayıp olduğunu biliyorduk. Bunu sızdıran basın şirketini ulusal güvenlik ziyaret edecek ve bazı kişiler hapse girecek. Bir anda bütün İran, bir pilotun kendi topraklarında hayatta kalmaya çalıştığını öğrendi. Pilotlardan birini kurtardığımız ancak diğerini kurtaramadığımız sızdırıldı.

İran pilotu yakalayan herkese büyük ödül teklif etti. (Sızıntıyı yapan) Bu kişi hapse girecek. Pilotumuzu arayan yüzlerce kişiyi de çok büyük tehlikeye attı." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı ayrıca, "Tüm ülke bir gecede yok edilebilir ve o gece yarın gece olabilir." diye konuştu.