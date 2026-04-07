        Manisa'da yaşlı kadını altınları için öldüren zanlı tutuklandı | Son dakika haberleri

        Manisa'da yaşlı kadını altınları için öldüren zanlı tutuklandı

        Manisa'nın Yunusemre ilçesinde 65 yaşındaki kadının, evinde boynuna tülbent sarılı halde ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı. Yaklaşık 1200 saatlik kamera kaydını inceleyerek cinayeti aydınlatan polis ekipleri, yaşlı kadının altınları için öldürüldüğünü belirledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2026 - 07:10 Güncelleme:
        Yaşlı kadını altınları için öldürdü; tutuklandı
        Yunusemre ilçesi Ayni Ali Mahallesi’nde 31 Mart'ta, Mürşide Böcüne'nin (65) evinde ölü bulunmasının ardından Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

        Ekipler, kadının boğazında tülbent bulunması ve yüzü ile boynunda morluklar olması üzerine olayın cinayet olduğunu değerlendirdi.

        1200 SAATLİK GÖRÜNTÜ İNCELENDİ

        Soruşturma kapsamında Böcüne'nin eşi, yakınları ve arkadaşlarının da aralarında bulunduğu 34 kişinin bilgisine başvuruldu, çevredeki güvenlik kameralarına ait yaklaşık 1200 saatlik görüntü incelendi.

        AA'nın haberine göre; yapılan incelemede, Böcüne'nin eşinin evden ayrılmasının ardından siyah kıyafetli bir kişinin sokağa girip yaklaşık yarım saat sonra ayrıldığı belirlendi.

        Mürşide Böcüne (65)

        5 YARIM ALTIN DETAYI

        Kimliği E.A. (32) olarak tespit edilen şüphelinin olay öncesi keşif yaptığı, olayın ardından bir arkadaşı aracılığıyla 5 yarım altın bozdurduğu tespit edildi.

        Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda E.A. (32), B.A. (20) ve A.Ç.A. (16) gözaltına alındı, adreslerde yapılan aramalarda 60 bin 700 lira ele geçirildi.

        ZANLI TUTUKLANDI

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.Ç.A. savcılıktaki ifadesinin ardından salıverildi. E.A. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, B.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        *Haberin fotoğrafları İHA tarafından servis edilmiştir.

        Trump basın toplantısında konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gündemimizde ara seçim yok
        İnsanoğlu 54 yıl sonra Ay yörüngesinde
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        İran ABD'nin ateşkes teklifini reddetti, kalıcı barış istiyor
        Donald Trump'tan açıklamalar
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Orban için 16 yılın en zorlu seçimi
        Beşiktaş'ta elde kaldı kupa!
        Maliyetler de arsa da 5-6 kat arttı
        Kayıptı, aracında ölü bulundu!
        'Sevgilisi dolandırdı' iddiasına yanıt
        Fenerbahçe'de Asensio şoku!
        Penaltı kararı doğru mu?
        YÖK Başkanı duyurdu! Üniversitelere yeni bölümler geliyor
        "Onunla 10 kez daha evlenirim!"
        "Lig yeniden başladı"
        'Tokyo' anne oldu
