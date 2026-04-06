        Haberler Dünya Son dakika: ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler! | Dış Haberler

        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!

        ABD ve İran arasında uzun süredir devam eden gerilim ve sürdürülen diplomasi çalışmaları, 28 Şubat sabahı İsrail'in ABD ile birlikte İran'ı vurmasıyla sonuçlandı. Tarafların saldırıları 38 gündür sürüyor. Anbean tüm gelişmeler Habertürk'te...

        Giriş: 06.04.2026 - 07:16 Güncelleme:
        İRAN: TRUMP'IN TEHDİTLERİNDEN VAZGEÇMESİNİ TAVSİYE EDİYORUZ

        İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın sivil altyapısına saldırı tehditlerini hayata geçirmesi halinde "süper savaş suçlusu" olacağını belirterek, Tahran'ın her türlü saldırıya veya tehdide "derhal ve pişman edici" karşılık vereceğini söyledi.

        Garibabadi, ABD Başkanı Trump'ın İran'ın sivil altyapısına saldırı tehditleri dahil ülkeye saldırılarını değerlendirdi.

        İran'ın toprak bütünlüğüne karşı güç kullanılmasının, Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nın açık bir ihlali ve BM Genel Kurulu'nun 3314 sayılı kararına göre saldırganlık örneği olduğunu belirten Garibabadi, "Uluslararası Ceza Mahkemesi Roma Statüsü Madde 8 uyarınca savaş suçu olan enerji santrallerine ve köprülerine (sivil altyapı) saldırı tehdidinde bulunmak ve 1977 Birinci Cenevre Protokolü Madde 52 uyarınca ABD Başkanı, ülkesinin en yüksek yetkilisi olarak, savaş suçları işlemekle alenen tehditte bulunmuştur. Bu eylem, Uluslararası Ceza Mahkemesi ve yetkili herhangi bir ulusal mahkeme önünde bireysel cezai sorumluluğunu doğuracaktır." değerlendirmesinde bulundu.

        İran'ın meşru müdafaa eylemlerine devam edeceğini vurgulayan Garibabadi, "İran, BM Şartı'nın 51. maddesine dayanarak her türlü saldırıya veya yakın tehdide kararlı, derhal ve pişmanlık edici şekilde karşılık verecektir.

        ABD Başkanı'nın, etkileri İran'la sınırlı kalmayacak bu tehditleri gerçekleştirmekten vazgeçmesi tavsiye edilir aksi takdirde adı tarihe süper savaş suçlusu olarak geçecektir." ifadelerini kullandı.

        İRAN'DA GECE BOYU SALDIRILARDA 34 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

        ABD ve İsrail'in geceden bu yana düzenlediği saldırılarda İran'da ülke genelinde 34 kişi hayatını kaybetti.

        İran basınında yer alan haberlere göre, ABD ve İsrail'in İran'ın başkenti Tahran'da sivil yerleşim yerlerine düzenlediği saldırılarda Baharistan ilçesinde 13 kişi yaşamını yitirdi.

        Gece boyunca devam eden saldırılarda Tahran'ın Şehriyar ilçesinde 6 kişi ve kentin doğusunda da 4 kişinin öldüğü belirtildi.

        Kum kentinde de şehrin merkezinde sivil binanın doğrudan hedef alındığı saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiği bilgisi verildi.

        ABD ve İsrail'in Basra Körfezi kıyısındaki Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Lenge kentinde de yerleşim yerlerine saldırılarında 6 kişinin hayatını kaybettiği, 17 kişinin yaralandığı aktarıldı.

        TEL AVİV'DE PATLAMA SESLERİ

        İran'ın ABD-İsrail saldırılarına misilleme olarak fırlattığı füzeler nedeniyle Tel Aviv'de sirenler çaldı. İsrail hava savunma sistemi İran füzelerini engellemek için devreye girerken, kent semalarında art arda güçlü patlama sesleri duyuldu.

        Yerel basındaki haberlere göre, İran'dan ateşlenen çok başlıklı füzenin parçaları başkent Tel Aviv ve çevresindeki beş kentte 15 noktaya isabet etti.

        ABU DABİ'DE 1 KİŞİ YARALANDI

        Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de hava savunma sistemlerince önlenen füzeden düşen şarapnel parçaları nedeniyle 1 kişinin orta derecede yaralandığı bildirildi.

        Abu Dabi Hükümeti Medya Ofisinin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Musaffah bölgesindeki Abu Dabi Sanayi Kenti'nde faaliyet gösteren Ranin Systems şirketine şarapnel parçalarının düştüğü, olayda Gana uyruklu 1 kişinin orta derecede yaralandığı belirtildi.

        Açıklamada, ilgili makamların olayla ilgilendiği, kamuoyundan bilgilerin yalnızca resmi kaynaklardan alınmasının istendiği kaydedildi.

        HAYFA'DA 2 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

        İsrail basını, İran'ın Hayfa'ya dün düzenlediği füze saldırısında vurulan binanın enkazı altında kalan 2 kişinin cesedine ulaşıldığını bildirdi.

        İsrail'in Times of Israel gazetesinde yer alan haberde, İran'a ait balistik füzenin isabet ettiği noktada saatler süren çalışmaların ardından 2 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı belirtildi.

        Haberlerde, enkaz altında başka kişilerin bulunabileceği yönündeki arama çalışmalarının da sürdüğü aktarıldı.

        TAHRAN'DA 6 KİŞİ ÖLDÜ

        ABD-İsrail'in İran'ın başkenti Tahran'a düzenlediği saldırılarda Şehriyar ilçesinde 3'ü çocuk 6 kişi yaşamını yitirdi.

        İran merkezli Öğrenci Haber Ajansına (SNN) göre, Şehriyar Kaymakam Yardımcısı Ali Rahimi konuya ilişkin bilgi verdi.

        Rahimi, Şehriyar ilçesine bağlı Şahidşehr'deki bir yerleşim bölgesine düzenlenen saldırıda 3'ü çocuk 6 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

        İRAN'DA 13 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

        ABD-İsrail'in İran'ın başkenti Tahran'a düzenlediği saldırılarda Baharistan ilçesinde 13 kişi yaşamını yitirdi.

        İRAN'DAN İSRAİL'E SALDIRI

        İran'ın İsrail'in merkezini hedef alan füze saldırıları nedeniyle birçok bölgede sirenler çaldı.

        İran, İsrail’e yönelik yeni misillemeler gerçekleştirdi. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) ülkenin merkezini hedef alan füze saldırıları nedeniyle birçok bölgede sirenlerin çaldığını açıkladı.

        Bir füzenin hava savunma sistemleri tarafından engellendiği belirtilirken, parça tesirli mühimmat taşıyan bir diğer füzenin ise açık bir alana düştüğü kaydedildi.

        TAHRAN'DA PATLAMA SESLERİ

        ABD-İsrail saldırıları altındaki İran'ın başkenti Tahran'da gece yarısı bir kez daha patlama sesleri duyuldu.

        Savaş uçaklarının Tahran semalarında görülmesinin ardından, güney ve batı bölgelerinde patlamalar meydana geldi. Hava savunma sisteminin aktif hale geldiği saldırıların meydana getirdiği hasara ilişkin açıklama yapılmadı.

        Yaklaşık 2 saat önce Tahran'a düzenlenen saldırılarda Şerif Teknoloji Üniversitesinin hedef alındığı belirtilmişti.

        TEL AVİV'DE SİREN SESLERİ

        ABD-İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü İran'ın misillemesinin ardından İsrail'in merkezinde art arda sirenlerin çaldığı bildirildi.

        İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan füze ateşlendiğinin tespit edildiği ve hava savunma sistemlerinin İran füzelerini önlemeye çalıştığı belirtildi.

        İran'ın dakikalar içinde dalgalar halinde gelen misillemeleri sonrasında başta başkent Tel Aviv olmak üzere İsrail'in merkezinde sirenler çaldı.

        Sirenlerin çaldığı işgal altındaki Doğu Kudüs'te, gökyüzünde patlama sesleri duyuldu. İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, yaralanma ihbarı almadıklarını açıkladı.

        İRAN: HÜRMÜZ ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK

        İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hürmüz Boğazı'nın özellikle ABD ve İsrail için artık eski düzene dönmeyeceğini belirtti.

        Açıklamada, "Hürmüz Boğazı artık asla eski düzene dönmeyecek, özellikle ABD ve İsrail için." ifadeleri kullanıldı.

        Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri'nin İranlı yetkililer tarafından bildirilen "Basra Körfezi için yeni düzen" taslağının operasyonel hazırlıklarını tamamlamak üzere olduğu kaydedildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Tel Aviv'de patlama sesleri

         İran'ın misilleme füzelerinin ardından Tel Aviv'de güçlü patlama sesleri duyuldu. (AA)  

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump, İran'a verdiği süreyi uzattı
        Trump, İran'a verdiği süreyi uzattı
        İran'dan Trump'a cevap: Diğer boğazı da kapatırız
        İran'dan Trump'a cevap: Diğer boğazı da kapatırız
        Sun Tzu’ya göre kim kazanıyor ?
        Sun Tzu’ya göre kim kazanıyor ?
        Petrol fiyatı yeniden tırmanışa geçti
        Petrol fiyatı yeniden tırmanışa geçti
        WSJ: Türkiye, Mısır ve Pakistan müzakere için çabalıyor
        WSJ: Türkiye, Mısır ve Pakistan müzakere için çabalıyor
        İşte şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        İşte şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        Mircea Lucescu yoğun bakıma alındı!
        Mircea Lucescu yoğun bakıma alındı!
        Otomobil fiyatları için artış uyarısı
        Otomobil fiyatları için artış uyarısı
        "Cefakâr annem hakkın ödenmez"
        "Cefakâr annem hakkın ödenmez"
        Nevzat Bahtiyar yeniden hakim karşısında
        Nevzat Bahtiyar yeniden hakim karşısında
        Hayatımıza sonradan girdiler!
        Hayatımıza sonradan girdiler!
        Hakemler kalp masajı yaptı... Teknik direktör sahada can verdi!
        Hakemler kalp masajı yaptı... Teknik direktör sahada can verdi!
        Derbide zafer F.Bahçe'nin!
        Derbide zafer F.Bahçe'nin!
        Üçüncü bebek dünyaya geldi
        Üçüncü bebek dünyaya geldi
        5 kişinin öldüğü kazada flaş gelişme!
        5 kişinin öldüğü kazada flaş gelişme!
        12 soruda doğum izni
        12 soruda doğum izni
        Ünlülerin viral olan ilginç tarifleri!
        Ünlülerin viral olan ilginç tarifleri!
        Kadıköy'de tartışılan penaltı kararı!
        Kadıköy'de tartışılan penaltı kararı!
        Büyük maçlarda bir başka!
        Büyük maçlarda bir başka!