        Haberler Spor Futbol Süper Lig Süper Lig'de şampiyonluk ihtimalleri açıklandı! (28. hafta) - Futbol Haberleri

        Süper Lig'de şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!

        Trendyol Süper Lig'de 28. hafta geride kalırken, lider Galatasaray deplasmanda Trabzonspor'a 2-1 mağlup oldu. Zirve yarışını sürdüren Fenerbahçe ise sahasında Beşiktaş ile oynadığı derbi mücadelesini 1-0'lık skorla kazandı. Futbol veri sitesi Euro Club Index, şampiyonluk tahmininde bulundu ve takımların toplayacağı puanı açıkladı. İşte sıralama...

        Giriş: 06.04.2026 - 15:09
        Trendyol Süper Lig'de 28 hafta geride kaldı. Galatasaray 64 puanla ve 1 maç eksiğiyle zirvede yer alırken, en yakın rakibi Fenerbahçe ise 63 puanla 2. sırada kendine yer buldu. Haftayı kayıpsız geçen 63 puanlı Trabzonspor ise ikili averajda Fenerbahçe'nin gerisinde 3. sırada konumlandı.

        Euro Club Index'e göre Süper Lig'i şampiyon tamamlayacak takım tahmin edilirken; toplayacağı puan da belirlendi.

        İşte futbol veri sitesine göre Süper Lig'de küme düşecek takımlar, şampiyon olacak takım ve puan durumu...

        18. FATİH KARAGÜMRÜK

        Şu an puanı: 20

        Tahmini sezon sonu puanı: 26

        17. EYÜPSPOR

        Şu an puanı: 22

        Tahmini sezon sonu puanı: 27

        16. KAYSERİSPOR

        Şu an puanı: 23

        Tahmini sezon sonu puanı: 30

        15. GENÇLERBİRLİĞİ

        Şu an puanı: 25

        Tahmini sezon sonu puanı: 30

        14. KASIMPAŞA

        Şu an puanı: 27

        Tahmini sezon sonu puanı: 33

        13. ANTALYASPOR

        Şu an puanı: 28

        Tahmini sezon sonu puanı: 33

        12. KONYASPOR

        Şu an puanı: 31

        Tahmini sezon sonu puanı: 39

        11- ÇAYKUR RİZESPOR

        Şu an puanı: 31

        Tahmini sezon sonu puanı: 39

        10. ALANYASPOR

        Şu an puanı: 32

        Tahmini sezon sonu puanı: 40

        9. KOCAELİSPOR

        Şu an puanı: 33

        Tahmini sezon sonu puanı: 41

        8. GAZİANTEP FK

        Şu an puanı: 33

        Tahmini sezon sonu puanı: 41

        7. SAMSUNSPOR

        Şu an puanı: 36

        Tahmini sezon sonu puanı: 45

        6. BAŞAKŞEHİR

        Şu an puanı: 43

        Tahmini sezon sonu puanı: 55

        5. GÖZTEPE

        Şu an puanı: 46

        Tahmini sezon sonu puanı: 55

        4. BEŞİKTAŞ

        Şu an puanı: 52

        Tahmini sezon sonu puanı: 64

        3. TRABZONSPOR

        Şu an puanı: 63

        Tahmini sezon sonu puanı: 74

        Şampiyonluk ihtimali: Yüzde 2.7'ye yükseldi.

        2. FENERBAHÇE

        Şu an puanı: 63

        Tahmini sezon sonu puanı: 76

        Şampiyonluk ihtimali: Geçen hafta yüzde 15.3 olan şampiyonluk ihtimali, bu hafta yüzde 12.1'e düşürüldü.

        1. GALATASARAY

        Şu an puanı: 64

        Tahmini sezon sonu puanı: 81

        Şampiyonluk ihtimali: Geçen hafta yüzde 78.1 olan şampiyonluk ihtimali, derbi mağlubiyetine karşın yüzde 85.2 olarak belirlendi.

