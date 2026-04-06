Süper Lig'de şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
Trendyol Süper Lig'de 28. hafta geride kalırken, lider Galatasaray deplasmanda Trabzonspor'a 2-1 mağlup oldu. Zirve yarışını sürdüren Fenerbahçe ise sahasında Beşiktaş ile oynadığı derbi mücadelesini 1-0'lık skorla kazandı. Futbol veri sitesi Euro Club Index, şampiyonluk tahmininde bulundu ve takımların toplayacağı puanı açıkladı. İşte sıralama...
Trendyol Süper Lig'de 28 hafta geride kaldı. Galatasaray 64 puanla ve 1 maç eksiğiyle zirvede yer alırken, en yakın rakibi Fenerbahçe ise 63 puanla 2. sırada kendine yer buldu. Haftayı kayıpsız geçen 63 puanlı Trabzonspor ise ikili averajda Fenerbahçe'nin gerisinde 3. sırada konumlandı.
Euro Club Index'e göre Süper Lig'i şampiyon tamamlayacak takım tahmin edilirken; toplayacağı puan da belirlendi.
İşte futbol veri sitesine göre Süper Lig'de küme düşecek takımlar, şampiyon olacak takım ve puan durumu...
18. FATİH KARAGÜMRÜK
Şu an puanı: 20
Tahmini sezon sonu puanı: 26
17. EYÜPSPOR
Şu an puanı: 22
Tahmini sezon sonu puanı: 27
16. KAYSERİSPOR
Şu an puanı: 23
Tahmini sezon sonu puanı: 30
15. GENÇLERBİRLİĞİ
Şu an puanı: 25
Tahmini sezon sonu puanı: 30
14. KASIMPAŞA
Şu an puanı: 27
Tahmini sezon sonu puanı: 33
13. ANTALYASPOR
Şu an puanı: 28
Tahmini sezon sonu puanı: 33
12. KONYASPOR
Şu an puanı: 31
Tahmini sezon sonu puanı: 39
11- ÇAYKUR RİZESPOR
Şu an puanı: 31
Tahmini sezon sonu puanı: 39
10. ALANYASPOR
Şu an puanı: 32
Tahmini sezon sonu puanı: 40
9. KOCAELİSPOR
Şu an puanı: 33
Tahmini sezon sonu puanı: 41
8. GAZİANTEP FK
Şu an puanı: 33
Tahmini sezon sonu puanı: 41
7. SAMSUNSPOR
Şu an puanı: 36
Tahmini sezon sonu puanı: 45
6. BAŞAKŞEHİR
Şu an puanı: 43
Tahmini sezon sonu puanı: 55
5. GÖZTEPE
Şu an puanı: 46
Tahmini sezon sonu puanı: 55
4. BEŞİKTAŞ
Şu an puanı: 52
Tahmini sezon sonu puanı: 64
3. TRABZONSPOR
Şu an puanı: 63
Tahmini sezon sonu puanı: 74
Şampiyonluk ihtimali: Yüzde 2.7'ye yükseldi.
2. FENERBAHÇE
Şu an puanı: 63
Tahmini sezon sonu puanı: 76
Şampiyonluk ihtimali: Geçen hafta yüzde 15.3 olan şampiyonluk ihtimali, bu hafta yüzde 12.1'e düşürüldü.
1. GALATASARAY
Şu an puanı: 64
Tahmini sezon sonu puanı: 81
Şampiyonluk ihtimali: Geçen hafta yüzde 78.1 olan şampiyonluk ihtimali, derbi mağlubiyetine karşın yüzde 85.2 olarak belirlendi.