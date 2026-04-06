Okan Buruk'tan takıma mesaj: Kaderimiz hala kendi ellerimizde!

Trabzon deplasmanında alınan beklenmedik mağlubiyet ve maç sonu koridorlarda yaşanan yüksek gerilim, Galatasaray camiasında fırtına etkisi yarattı. Ancak bu negatif havayı dağıtmak için ilk hamle, soyunma odasında teknik direktör Okan Buruk’tan geldi.

Okan Buruk öğrencileriyle yaptığı konuşmada "Yenilgiyi kabul etmiyoruz, ancak karalar bağlamaya da vaktimiz yok!" diyerek takımı ayağa kaldırdı.

Maç sonu yaşanan olaylara atıfta bulunan tecrübeli teknik adam, oyuncularına şu sözlerle seslendi:

"Gördünüz, bize neler yaptıklarını ve başarılarımızı kimlerin hazmedemediğini hepimiz izledik. Şimdi bu öfkeyi, bu hırsı şampiyonluk yolunda yakıta dönüştürme vakti. Bu ligin en iyi takımı biziz ve kaderimiz hâlâ kendi ellerimizde"

Okan Buruk mağlubiyetin sadece bir yol kazası olduğunu vurgulayarak, önlerindeki Göztepe ve Kocaelispor maçlarını işaret etti. Maç sonu sahada ve koridorda yaşananlar futbolcularda da bir fitili ateşledi.

Takımın gizli kaptanlarından Günay Güvenç yaşananların akabinde konuya dair açıklamalar yapmayı kendisi istedi ve "Saha içi performansımızla herkese yanıt vereceğiz. Galatasaray unutmaz" ifadelerini kullandı.

Tüm futbolcular soyunma odasında şampiyonluk sözü vererek kenetlenirken sarı-kırmızılı ekip Trabzon’dan hüzünle değil hırslanarak döndü.