        Polislerin mesai sistemi değişiyor: 12 saat görev, 36 saat dinlenme | Son dakika haberleri

        Polislerin mesai sistemi değişiyor: 12 saat görev, 36 saat dinlenme

        Emniyet Teşkilatında çalışma sistemi değişiyor. Polislerin mesai saatlerini yeniden düzenleyecek kanun teklifi için çalışmalarda sona gelindi. Yeni modelle fazla mesai azaltılacak. Bekçilerin görev alanı genişletilecek. Habertürk'ten Emre Aytekin'in haberi..

        Giriş: 06.04.2026 - 10:35 Güncelleme:
        Polislerin mesai sistemi değişiyor: 12 saat görev, 36 saat dinlenme
        İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin talimatıyla, Polis Meslek Kanunu’nda düzenleme yapılması için çalışmalarda son aşamaya gelindi.

        Uzun süredir tartışılan mesai sistemi için yeni bir model geliyor. 12 saat görev, 36 saat dinlenme esasına dayalı mesai düzenine geçilmesi planlanıyor. Yeni sistemle polisler, haftada 42 ila 45 saat arasında çalışmış olacak.

        30 BİN BEKÇİ GÜNDÜZ DE ÇALIŞABİLECEK

        Çarşı ve mahalle bekçilerinin görev tanımı yeniden belirlenecek. Bekçiler sadece gece saatlerinde değil, gündüz saatlerinde de görev yapabilecek. Valiliklerin talimatıyla yaklaşık 30 bin bekçi bu sisteme uygun hale getirilecek. Bu yöntemle fazla mesai yapan polislerin iş yükünün azaltılması hedefleniyor.

        ÖZEL HAREKAT POLİSLERİNİN SAYISINDA AZALIŞA GİDİLECEK

        Özel Harekat Polislerinin sayısında kademeli bir azalışa gidilecek. Bu birimde görev yapan personelin diğer birimlere geçişine imkan tanınacak. Düzenlemeyle birlikte farklı birimlerdeki personel sayısının artırılması ve sahadaki iş yükünün dengelenmesi amaçlanıyor.

        POLİSLERİN MAAŞLARINDA BİR DEĞİŞİKLİK OLACAK MI?

        Kamu tasarruf tedbirleri ve bütçe dengeleri nedeniyle maaşlarda herhangi bir artış öngörülmüyor. İçişleri Bakanlığı’nın hayata geçireceği düzenlemenin odağında ücret değil, çalışma koşulları yer alıyor. Amaç polisleri yoğun mesai yükünden arındırmak ve daha verimli bir görev düzeni oluşturmak.

        TEKLİFİN BU HAFTA MECLİS BAŞKANLIĞI’NA SUNULMASI BEKLENİYOR

        Polis Meslek Kanunu’nda değişikliği öngören teklifin, bu hafta Meclis Başkanlığı’na sunulması bekleniyor. Önümüzdeki aylarda 10 bin yeni polis, akademiden mezun olarak göreve katılacak. Normal şartlarda eylül ayında planlanan mezuniyet takviminin öne çekilmesi gündemde. Buna göre, haziran ayında mezun olacak polisler vakit kaybetmeden sahada görev alacak.

        Fotoğraf: AA

        Reuters: ABD ve İran ateşkes planladı
        Trump, İran'a verdiği süreyi uzattı
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Sun Tzu’ya göre kim kazanıyor ?
        Petrol fiyatı yeniden tırmanışa geçti
        Penaltı kararı doğru mu?
        "Lig yeniden başladı"
        6 - 12 Nisan haftalık burç yorumları
        İşte şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        'Tokyo' anne oldu
        Hayatımıza sonradan girdiler!
        Mircea Lucescu yoğun bakıma alındı!
        Ünlülerin viral olan ilginç tarifleri!
        Üçüncü bebek dünyaya geldi
        Otomobil fiyatları için artış uyarısı
        "Cefakâr annem hakkın ödenmez"
        12 soruda doğum izni
