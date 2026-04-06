Mesut Özil ile Amine Gülşe'nin üçüncü çocukları dünyaya geldi
Giriş: 06.04.2026 - 07:32
2019'da nikâh masasına oturan Mesut Özil ile Amine Gülşe, 2020'de kızları Eda'yı, 2022'de de Ela'yı kucaklarına alarak büyük bir sevinç yaşamıştı.
Ocak ayında ailesiyle birlikte çıktığı kış tatilinden yayımladığı fotoğraflarla hamile olduğunu duyuran Amine Gülşe, üçüncü çocuğuna kavuştu.
Mesut Özil-Amine Gülşe çifti, müjdeli haberi sosyal medyada paylaştıkları karelerle verdi. Özil ile Gülşe'nin bir kızı daha oldu.
Kızlarına 'Elisa' adını veren çift, paylaşımlarında "Allah'a şükürler olsun sağ salim dünyaya geldin güzel kızımız Elisa" ifadelerini kullandı. Elisa; cennet kapısında bekleyen melek anlamına geliyor.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ