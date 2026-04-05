Beşiktaş'tan penaltı tepkisi: Emek hırsızları!
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş deplasmanda Fenerbahçe'ye 90+11'de penaltıdan yediği golle 1-0 mağlup oldu. Siyah-beyazlılar mücadele sonrası verilen penaltı kararına tepki gösteren bir paylaşımda bulundu.
Giriş: 05.04.2026 - 22:54
Hakem Yasin Kol, Agbadou'nun Dorgeles Nene'ye yaptığı müdahaleye penaltı kararı verirken; siyah-beyazlılar bu karara sosyal medya hesabından tepki gösterdi.
Beşiktaş yaptığı paylaşımda "Emek hırsızları!" notunu düştü.
