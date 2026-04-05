        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde tartışmalı penaltı kararı! - Fenerbahçe Haberleri

        Kadıköy'de tartışılan penaltı kararı!

        Fenerbahçe, Süper Lig'in 28. haftasındaki dev derbide Beşiktaş'ı 90+11'de Kerem Aktürkoğlu'nun kaydettiği penaltı golüyle 1-0 yenerken, hakem Yasin Kol'un verdiği penaltı kararı çok tartışıldı. 90+7'de Agbadou'nun Nene'ye müdahalesi sonrası hakem Kol beyaz noktayı gösterirken, VAR'dan inceleme talebi gelmedi. Siyah-beyazlı kulüp, maç sonu 'Skandal bir penaltı kararı' şeklinde paylaşımda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.04.2026 - 22:45 Güncelleme:
        Kadıköy'de tartışılan penaltı kararı!

        Süper Lig'in 28. haftasındaki Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini ev sahibi sarı-lacivertliler 1-0 kazanırken, maça penaltı pozisyonu damgasını vurdu.

        90+7'de gelişen pozisyonda Fenerbahçeli Nene, Beşiktaşlı Agbadou'nun müdahalesiyle yer kaldı ve hakem Yasin Kol penaltı noktasını gösterdi.

        Siyah-beyazlı futbolcular, Agbadou'nun topa müdahale ettiği ve pozisyonun ceza sahası dışarıda olduğu yönünde yoğun itirazlarda bulunurken, bir süre VAR'ı dinleyen hakem Yasin Kol, herhangi bir inceleme tavsiyesi gelmeyince beyaz noktayı gösterdi.

        90+11'de topun başına geçen Kerem Aktürkoğlu meşin yuvarlağı filelerle buluşturup Fenerbahçe'yi zafere taşıdı.

        "EMEK HIRSIZLARI!"

        Beşiktaş Kulübü, penaltı sonrası X hesabından yaptığı paylaşımlarla karara sert tepki gösterdi. Siyah-beyazlılar tarafından yapılan ilk paylaşımda, "Skandal bir penaltı kararı" ifadelerine yer verildi.

        İkinci paylaşımda ise pozisyona yer verilip, "Emek hırsızları" ifadesi kullanıldı.

