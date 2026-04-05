"Başarabilirim" dedi, kanseri yendi

Amasya'da yaşayan evli ve 2 çocuk annesi Gülhan Bozkurt, 1,5 yıl önce göğsünde bir şişlik fark ederek Amasya Sağlıklı Hayat Merkezi Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi’ne (KETEM) başvurdu. Burada yapılan biyopsi ve MR kontrollerinin ardından Bozkurt’a meme kanseri tanısı konuldu. İleri tetkik ve tedavi için Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen Gülhan Bozkurt, KETEM’e yaptırdığı kontroller sayesinde meme kanseri erken evrede teşhis edildiği için 1,5 yıllık tedavinin ardından sağlığına kavuştu.

"İLK DUYDUĞUMDA ÇOK AĞLADIM"

Hastalığı ilk öğrendiğinde büyük üzüntü yaşadığını söyleyen Bozkurt, "İlk hissettiğimde KETEM’e başvurdum. 3 yıl önce kontroller için aranmıştım ama gitmemiştim. Kendimi çok ihmal ettim. O dönemde kitle elime geldiğinde çok heyecanlandım, çok üzüldüm. Büyük bir kitleydi, hemen anladım. Kızımı aradım ve birlikte KETEM’e gittik. 3 gün sonra sonuçlar çıktı ve hastaneye yönlendirildim. Orada doktorum kanser kitlesi olduğunu söyledi. İlk duyduğumda çok ağladım" diye konuştu.

"ERKEN TEŞHİS İNSAN KURTARIR"

Tedavi sürecinde yaşadığı duygusal zorluklara rağmen mücadeleyi bırakmadığını ifade eden Gülhan Bozkurt, “İlk başta kendime çok eziyet ettim ama sonra ‘Ben bunu başarabilirim’ dedim. Erken teşhisle bunun üstesinden gelebileceğimi anladım. Bu hastalık çağın hastalığı, herkesin başına gelebilir. Önemli olan erken davranmak. 1,5 yıldır tedavi görüyorum ve çok şükür iyiyim. Erken teşhis insanı kurtarır. Ben kurtuldum. İnşallah diğer hastalar da sağlığına kavuşur. O duyguları her gün yaşamaktansa erkenden gidip kontrol yaptırmak çok daha iyi. Ne kadar erken başvurursanız işiniz o kadar kolay olur. Kimse sağlığını ihmal etmesin" ifadelerini kullandı.