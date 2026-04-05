Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Genel Sağlık
        Kalp Sağlığı
        Beslenme
        Kanser
        Cinsel Sağlık
        Estetik Cerrahi
        Haberler Sağlık "Başarabilirim" dedi, kanseri yendi | Sağlık Haberleri

        "Başarabilirim" dedi, kanseri yendi

        Amasya'da göğsünde fark ettiği şişlik üzerine başvurduğu KETEM'de meme kanseri tanısı konulan ev hanımı Gülhan Bozkurt (50), 1,5 yıl süren tedavinin ardından sağlığına kavuştu. Bozkurt, "İlk duyduğumda çok ağladım. İlk başta kendime çok eziyet ettim ama sonra 'Ben bunu başarabilirim' dedim. Erken teşhisle bunun üstesinden gelebileceğimi anladım. Şu anda sağlık durumum çok iyi ve atlattım" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.04.2026 - 12:14 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Amasya'da yaşayan evli ve 2 çocuk annesi Gülhan Bozkurt, 1,5 yıl önce göğsünde bir şişlik fark ederek Amasya Sağlıklı Hayat Merkezi Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi’ne (KETEM) başvurdu. Burada yapılan biyopsi ve MR kontrollerinin ardından Bozkurt’a meme kanseri tanısı konuldu. İleri tetkik ve tedavi için Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen Gülhan Bozkurt, KETEM’e yaptırdığı kontroller sayesinde meme kanseri erken evrede teşhis edildiği için 1,5 yıllık tedavinin ardından sağlığına kavuştu.

        "İLK DUYDUĞUMDA ÇOK AĞLADIM"

        Hastalığı ilk öğrendiğinde büyük üzüntü yaşadığını söyleyen Bozkurt, "İlk hissettiğimde KETEM’e başvurdum. 3 yıl önce kontroller için aranmıştım ama gitmemiştim. Kendimi çok ihmal ettim. O dönemde kitle elime geldiğinde çok heyecanlandım, çok üzüldüm. Büyük bir kitleydi, hemen anladım. Kızımı aradım ve birlikte KETEM’e gittik. 3 gün sonra sonuçlar çıktı ve hastaneye yönlendirildim. Orada doktorum kanser kitlesi olduğunu söyledi. İlk duyduğumda çok ağladım" diye konuştu.

        "ERKEN TEŞHİS İNSAN KURTARIR"

        Tedavi sürecinde yaşadığı duygusal zorluklara rağmen mücadeleyi bırakmadığını ifade eden Gülhan Bozkurt, “İlk başta kendime çok eziyet ettim ama sonra ‘Ben bunu başarabilirim’ dedim. Erken teşhisle bunun üstesinden gelebileceğimi anladım. Bu hastalık çağın hastalığı, herkesin başına gelebilir. Önemli olan erken davranmak. 1,5 yıldır tedavi görüyorum ve çok şükür iyiyim. Erken teşhis insanı kurtarır. Ben kurtuldum. İnşallah diğer hastalar da sağlığına kavuşur. O duyguları her gün yaşamaktansa erkenden gidip kontrol yaptırmak çok daha iyi. Ne kadar erken başvurursanız işiniz o kadar kolay olur. Kimse sağlığını ihmal etmesin" ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        'Kızılcık Şerbeti'ne damga vuran sahne

        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin, dün akşam yayınlanan yeni bölümündeki 'domuz eti' sahnesi sosyal medyada gündem oldu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD'nin İran'da 'mahsur kalan' iki uçağı imha edildi
        ABD'nin İran'da 'mahsur kalan' iki uçağı imha edildi
        Trump'ın görevden aldığı generalden sert mesaj
        Trump'ın görevden aldığı generalden sert mesaj
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        İran’da kritik kurtarma operasyonunda yaşananlar
        İran’da kritik kurtarma operasyonunda yaşananlar
        'Faiz politikası' haberlerine yalanlama
        'Faiz politikası' haberlerine yalanlama
        Cezaevinden firar etti, 'talk show'a çıktı! Yakalandı!
        Cezaevinden firar etti, 'talk show'a çıktı! Yakalandı!
        Osimhen'siz Galatasaray yine hüsran!
        Osimhen'siz Galatasaray yine hüsran!
        Kimyager genç kadın ölmeden önce polisi aradı!
        Kimyager genç kadın ölmeden önce polisi aradı!
        Kadıköy'de dev kapışma: İşte muhtemel 11'ler!
        Kadıköy'de dev kapışma: İşte muhtemel 11'ler!
        Ankara–İstanbul YHT seferleri kısalacak
        Ankara–İstanbul YHT seferleri kısalacak
        Epstein dosyası sessizliğini bozdu
        Epstein dosyası sessizliğini bozdu
        Eski hakemler yorumladı: Kırmızı kart gerekir mi?
        Eski hakemler yorumladı: Kırmızı kart gerekir mi?
        Türkiye'ye etkileri
        Türkiye'ye etkileri
        Dehşet dolu kaza! Motosikletteki 2 kişi öldü!
        Dehşet dolu kaza! Motosikletteki 2 kişi öldü!
        ABD, İngiltere ve Almanya'da en çok değer verilen 3 şey ne?
        ABD, İngiltere ve Almanya'da en çok değer verilen 3 şey ne?
        Kimliği gizli kaldı
        Kimliği gizli kaldı
        Her 10 bebekten 8'i bu iki kıtada doğacak
        Her 10 bebekten 8'i bu iki kıtada doğacak
        Bozbey görevinden uzaklaştırıldı
        Bozbey görevinden uzaklaştırıldı
        Futbolcu cinayetinde kritik detaylar
        Futbolcu cinayetinde kritik detaylar
        Çağrı Bey ilk sondajına başlıyor
        Çağrı Bey ilk sondajına başlıyor