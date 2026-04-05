Osimhen'siz Galatasaray yine hüsran: 4 maçta da kayıp!
Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Victor Osimhen'in sakatlığı nedeniyle oynayamadığı maçta Trabzonspor'a 2-1 mağlup olarak zirve yarışında yara aldı. Sarı kırmızılılar, Osimhen'siz çıktığı son 4 maçta da kayıp yaşadı.
Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor'a deplasmanda 2-1 mağlup oldu ve ligde 3 maçlık galibiyet serisi son buldu.
Sarı kırmızılılar, bu sonuçla birlikte Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen'in olmadığı bir maçtan daha puansız ayrıldı.
Sakatlık, sarı kart cezası ve Afrika Kupası'nda bulunduğu için 11'inci maçını kaçıran deneyimli yıldızın oynayamadığı maçlar, Galatasaray için kabusa döndü.
Okan Buruk'un ekibi, bu sezon Osimhen'in olmadığı dördüncü karşılaşmada da kayıp yaşadı.
Galatasaray'ın Osimhen'in olmadığı maçlarda aldığı sonuçlar:
-Galatasaray 0-2 Fenerbahçe (Süper Kupa)
-Galatasaray 1-1 Gaziantep FK
-Konyaspor 2-0 Galatasaray
-Trabzonspor 2-1 Galatasaray
Bu sezon Süper Lig’de 19 maçta 12 gol ve 4 asistlik katkı sağlayan Victor Osimhen, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde de 10 maçta 7 gol ve 3 asistle parlamıştı. Liverpool deplasmanında ilk yarıda yaşadığı kol kırığı sakatlığı nedeniyle ikinci yarıya çıkamayan Nijeryalı yıldızın dönüş tarihi belli değil.