        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Osimhen'siz Galatasaray yine hüsran: 4 maçta da kayıp! - Galatasaray Haberleri

        Osimhen'siz Galatasaray yine hüsran: 4 maçta da kayıp!

        Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Victor Osimhen'in sakatlığı nedeniyle oynayamadığı maçta Trabzonspor'a 2-1 mağlup olarak zirve yarışında yara aldı. Sarı kırmızılılar, Osimhen'siz çıktığı son 4 maçta da kayıp yaşadı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.04.2026 - 11:28
        Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor'a deplasmanda 2-1 mağlup oldu ve ligde 3 maçlık galibiyet serisi son buldu.

        Sarı kırmızılılar, bu sonuçla birlikte Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen'in olmadığı bir maçtan daha puansız ayrıldı.

        Sakatlık, sarı kart cezası ve Afrika Kupası'nda bulunduğu için 11'inci maçını kaçıran deneyimli yıldızın oynayamadığı maçlar, Galatasaray için kabusa döndü.

        Okan Buruk'un ekibi, bu sezon Osimhen'in olmadığı dördüncü karşılaşmada da kayıp yaşadı.

        Galatasaray'ın Osimhen'in olmadığı maçlarda aldığı sonuçlar:

        -Galatasaray 0-2 Fenerbahçe (Süper Kupa)

        -Galatasaray 1-1 Gaziantep FK

        -Konyaspor 2-0 Galatasaray

        -Trabzonspor 2-1 Galatasaray

        Bu sezon Süper Lig’de 19 maçta 12 gol ve 4 asistlik katkı sağlayan Victor Osimhen, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde de 10 maçta 7 gol ve 3 asistle parlamıştı. Liverpool deplasmanında ilk yarıda yaşadığı kol kırığı sakatlığı nedeniyle ikinci yarıya çıkamayan Nijeryalı yıldızın dönüş tarihi belli değil.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump'ın görevden aldığı generalden sert mesaj
        Trump'ın görevden aldığı generalden sert mesaj
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        İran’da kritik kurtarma operasyonunda yaşananlar
        İran’da kritik kurtarma operasyonunda yaşananlar
        'Faiz politikası' haberlerine yalanlama
        'Faiz politikası' haberlerine yalanlama
        Kadıköy'de dev kapışma: İşte muhtemel 11'ler!
        Kadıköy'de dev kapışma: İşte muhtemel 11'ler!
        Kimyager genç kadın ölmeden önce polisi aradı!
        Kimyager genç kadın ölmeden önce polisi aradı!
        Ankara–İstanbul YHT seferleri kısalacak
        Ankara–İstanbul YHT seferleri kısalacak
        Epstein dosyası sessizliğini bozdu
        Epstein dosyası sessizliğini bozdu
        Eski hakemler yorumladı: Kırmızı kart gerekir mi?
        Eski hakemler yorumladı: Kırmızı kart gerekir mi?
        Türkiye'ye etkileri
        Türkiye'ye etkileri
        Dehşet dolu kaza! Motosikletteki 2 kişi öldü!
        Dehşet dolu kaza! Motosikletteki 2 kişi öldü!
        Yağmurlar devam ediyor! Yurdun büyük bölümü yağışlı!
        Yağmurlar devam ediyor! Yurdun büyük bölümü yağışlı!
        ABD, İngiltere ve Almanya'da en çok değer verilen 3 şey ne?
        ABD, İngiltere ve Almanya'da en çok değer verilen 3 şey ne?
        Rusya 198 kişiyi tahliye etti
        Rusya 198 kişiyi tahliye etti
        Kimliği gizli kaldı
        Kimliği gizli kaldı
        Her 10 bebekten 8'i bu iki kıtada doğacak
        Her 10 bebekten 8'i bu iki kıtada doğacak
        Bozbey görevinden uzaklaştırıldı
        Bozbey görevinden uzaklaştırıldı
        Maç sonu saha karıştı, Abdülkerim kızardı!
        Maç sonu saha karıştı, Abdülkerim kızardı!
        Futbolcu cinayetinde kritik detaylar
        Futbolcu cinayetinde kritik detaylar
        Çağrı Bey ilk sondajına başlıyor
        Çağrı Bey ilk sondajına başlıyor